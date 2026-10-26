La MIDBO llega a Bogotá con 120 documentales de 40 países y el sonido como protagonista

Tráiler promocional de la edición 28 de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO), organizada por la corporación ALADOS bajo el lema "Sonido imprescindible". El video presenta secuencias de diversas obras audiovisuales y anuncia componentes del evento como el Encuentro Pensar lo Real y la sección Documental Expandido.

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En la noche del 28 de octubre, cuando las luces de la Cinemateca se apaguen para dar paso a El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, del colombiano Deimer Quintero Vertel, se inaugurará oficialmente la 28.ª edición de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO), un evento que durante nueve días reunirá 120 películas provenientes de 40 países en doce escenarios de la capital colombiana.

El festival, organizado por la Corporación Colombiana de Documentalistas ALADOS, se extenderá hasta el 4 de noviembre bajo el lema Sonido imprescindible, una invitación a desplazar el protagonismo habitual de la imagen para atender aquello que resuena —y lo que calla— en el cine de lo real.

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La edición de este año conserva las tres secciones que han definido la identidad de la MIDBO a lo largo de casi tres décadas: la Muestra de Cine Documental, Documental Expandido y el Encuentro Pensar lo Real. A ellas se suma una programación dirigida a públicos diversos que incluye funciones para personas sordas, ciegas y adultos mayores, proyecciones en colegios públicos y actividades en la cárcel La Picota, entre otras iniciativas de inclusión.

Cuatro competencias y una sección dedicada a la memoria y la justicia restaurativa

La 28.ª edición de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO) reunirá durante nueve días 120 películas provenientes de 40 países en doce escenarios de la capital colombiana.

El núcleo de la programación cinematográfica lo componen cuatro competencias: largometraje nacional (6 películas), cortometraje nacional (16), largometraje iberoamericano (7) y cortometraje iberoamericano (17). A ese bloque competitivo se agregan tres panoramas fuera de concurso con 18 producciones recientes y Espejos: Gestos de reparación, una sección integrada por 14 documentales que abordan la memoria, la justicia restaurativa, las violencias basadas en género y la recuperación de archivos. Las películas seleccionadas provienen de distintas cinematografías de Colombia, Iberoamérica, Europa y Asia, con historias que recorren conflictos sociales, identidades, comunidades y las transformaciones del presente.

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La clausura tendrá lugar el 4 de noviembre con la proyección de El coloquio de los pájaros, de la directora peruana Sofía Velázquez.

Claire Simon, Ignacio Agüero y Santiago Álvarez, los focos de esta edición

Tres focos dedicados a documentalistas consagrados vertebran la programación especial. La cineasta inglesa radicada en Francia, Claire Simon, llegará a Colombia por primera vez para presentar Nuestro cuerpo (2024) y Escribir la vida – Annie Ernaux relatada por estudiantes de bachillerato (2025).

Tres focos dedicados a documentalistas consagrados vertebran la programación especial. La cineasta inglesa radicada en Francia, Claire Simon, llegará a Colombia por primera vez para presentar Nuestro cuerpo (2024) y Escribir la vida – Annie Ernaux relatada por estudiantes de bachillerato (2025). El chileno Ignacio Agüero participará con Cien niños esperando un tren (1988), Como me da la gana (1985) y Cartas a mis padres muertos (2025), además de ofrecer una clase magistral. El tercer foco recupera una selección de cortometrajes del realizador cubano Santiago Álvarez, figura capital del documental latinoamericano.

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A esos programas se suma una retrospectiva dedicada a la cineasta cubana Sara Gómez, que incluirá De cierta manera (1974) y una serie de documentales feministas y revolucionarios restaurados con apoyo del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Según la organización, será la primera vez que la obra restaurada de Gómez se exhiba en Colombia.

El sonido como materia sensible y política

El eje curatorial de esta edición propone entender el sonido no como un recurso técnico subordinado a la imagen, sino como una materia con peso propio.

El eje curatorial de esta edición propone entender el sonido no como un recurso técnico subordinado a la imagen, sino como una materia con peso propio. Carmen Viveros, productora general de la MIDBO, explicó que la intención es “trasladar parte de la atención que suele concentrarse en la imagen hacia el componente sonoro y la escucha”. En esa línea, describió al sonido como “una materia sensible, política, afectiva” y como otra manera de relacionarse con aquello que un documental cuenta.

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Esa búsqueda atraviesa las tres secciones del festival. En la Muestra de Cine Documental, las películas seleccionadas exploran voces, silencios, archivos y memorias. En el Encuentro Pensar lo Real, el seminario Lenguajes sonoros reunirá clases magistrales, mesas redondas y laboratorios dedicados a la escritura cinematográfica, el montaje documental, la creación sonora y los usos críticos del archivo. Claire Simon, Mercedes Gaviria y Samuel Larson figuran entre los invitados a ese espacio académico.

Ocho propuestas de Documental Expandido ocuparán la Cinemateca hasta noviembre

El programa se completa con experiencias sonoras como Diario de una oreja, Periferias de escucha – Archivo de memoria y La guerra invisible, además de un concierto homenaje a Roberto García Piedrahita, pionero del arte sonoro colombiano, que recuperará materiales inéditos de su obra mediante una interpretación en vivo.

La sección de Documental Expandido explorará El sonido de lo real a través de ocho propuestas que combinan instalaciones, cine analógico, archivos, conciertos y creación sonora en vivo. Cuatro obras instalativas forman parte del programa: Arenarias, de Isabella Arenas; Circo, de Daniel Torres; Patrimonio líquido II, de Sergio Díaz —los tres colombianos—; y Cartografías de la reclusión, de la mexicana Yareni Velázquez.

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El programa se completa con experiencias sonoras como Diario de una oreja, Periferias de escucha – Archivo de memoria y La guerra invisible, además de un concierto homenaje a Roberto García Piedrahita, pionero del arte sonoro colombiano, que recuperará materiales inéditos de su obra mediante una interpretación en vivo. Las instalaciones permanecerán abiertas en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá hasta el 16 de noviembre, lo que extenderá la presencia de la MIDBO más allá de la semana central del festival.

Reconocimiento a Pablo Mora Calderón y lanzamiento de revista especializada

El componente académico también contempla la entrega del reconocimiento A toda una vida a Pablo Mora Calderón, por su trayectoria y sus aportes al documental colombiano.

El componente académico también contempla la entrega del reconocimiento A toda una vida a Pablo Mora Calderón, por su trayectoria y sus aportes al documental colombiano. La distinción se sumará al lanzamiento de la séptima edición de La Pesadilla de Nanook, revista especializada en cine documental, y al Encuentro de Documentalistas ALADOS Colombia.

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María Fernanda Carrillo, directora artística de la MIDBO, señaló que el festival busca ampliar la percepción que el público tiene del género: “Hay una concepción de que el documental es aburrido y se limita a ofrecer información y datos, pero también es poesía, ensayo y reflexión íntima”, afirmó. Según Carrillo, la muestra ofrece la posibilidad de “viajar, acercarse a otras formas de vida y descubrir diferentes perspectivas del mundo” a través de las búsquedas de quienes documentan la realidad.

Colegios, audiodescripción y cortometrajes realizados por colectivos CREA

La MIDBO dedicó parte de su programación a iniciativas de formación e inclusión. Por tercer año consecutivo se realizó La MIDBO va a los colegios públicos, un proyecto que acercó el documental colombiano ¿Quién quemó el bus?, del director Juan José Jaramillo, a los colegios Manuelita Sáenz y Alejandro Obregón. Cerca de 250 estudiantes participaron en el proceso, apoyados en una guía didáctica diseñada por la organización, y asistieron a funciones con la presencia del director y del productor Alejandro Ángel.

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Entre las producciones que se exhibirán durante la muestra figura el cortometraje Salvando el proyecto (2026), dirigido por Sindy Joya y rodado por un equipo mixto de estudiantes sordos y oyentes del Colegio Isabel II de Bogotá. La programación incluirá además la charla Más allá de la pantalla: accesibilidad para llegar a nuevas audiencias, prevista para el 28 de octubre, y la proyección con audiodescripción del documental Estancia (2024), de Andrés Carmona Rivera, dirigida a personas ciegas. También se estrenarán más de diez cortometrajes realizados por colectivos CREA del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Julio Lamaña, documentalista y coordinador de públicos de la MIDBO, destacó el valor de esas acciones: “Integrarnos en procesos educativos, aportar herramientas didácticas y contar con la presencia de autores para presentar las películas en los colegios posibilita el diálogo con los estudiantes”, afirmó, y añadió que la iniciativa se convierte en “un aporte clave para dar a conocer nuestro cine documental a las nuevas generaciones, que en muchas ocasiones no tienen fácil acceso a este tipo de contenidos”.

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Itinerancias en seis ciudades y más de 5.400 asistentes en la edición anterior

Aunque el encuentro central se desarrollará en Bogotá, la actividad de la MIDBO se extenderá a otras regiones del país. La organización diseñó una ruta por Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Leticia.

Aunque el encuentro central se desarrollará en Bogotá, la actividad de la MIDBO se extenderá a otras regiones del país. La organización diseñó una ruta por Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Leticia, con proyecciones y encuentros que se realizarán antes, durante y después de la muestra capitalina, con el propósito de fortalecer vínculos con comunidades e instituciones.

En 2025, la edición anterior registró cerca de 5.400 asistentes entre proyecciones, itinerancias, los martes MIDBO y las actividades de gestión de públicos. En Bogotá, la programación de este año tendrá como escenario principal la Cinemateca de Bogotá y se distribuirá en sedes como la Alianza Francesa, la Universidad Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y salas aliadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy.