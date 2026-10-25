Falsos policías habrían exigido 280 millones de pesos a dos comerciantes retenidos en Medellín

Capturaron con los controles de una camioneta a presunto secuestrador en Medellín - crédito Policía Nacional - @Teleantioquia/X

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Los controles de una camioneta fueron hallados en poder de Jorge Iván Suaza Tabares cuando agentes lo capturaron en un centro comercial de Medellín.

El hallazgo hizo parte del caso por el que un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre de 46 años, señalado de participar en el secuestro de dos comerciantes en el sector de Robledo Pilarica.

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La Fiscalía sostiene que Suaza Tabares integró un grupo que se presentó como policías para retener a las víctimas y exigirles dinero. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos por secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada.

De acuerdo con la investigación, tres hombres armados y con chalecos antibalas abordaron a los comerciantes en el barrio Robledo Pilarica. Les dijeron que debían acompañarlos a una sede judicial y los obligaron a ingresar en un automóvil. Ya dentro, los captores reprodujeron una llamada en altavoz con una supuesta fiscal, quien afirmó que existían procesos judiciales abiertos en contra de ambos.

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Enviaron a prisión a señalado falso policía por secuestro de dos comerciantes en Medellín - crédito redes sociales / Policia Nacional

Según el ente acusador, esa maniobra buscaba dar apariencia de legalidad a una exigencia de 280 millones de pesos. El fiscal indicó que la presión incluía amenazas de muerte que, al parecer, habían sido enviadas mediante redes sociales. “Tomaron esa decisión de secuestrar dos de estas víctimas”, expresó el representante de la Fiscalía durante la diligencia.

Los comerciantes permanecieron privados de la libertad durante cerca de tres horas. En ese lapso, realizaron transferencias bancarias por 11 millones de pesos y entregaron joyas avaluadas en 50 millones.

El funcionario sostuvo que los integrantes del grupo habían distribuido funciones para vigilar a los retenidos y ejecutar el plan.

Tras dejarlos libres, los responsables se llevaron la camioneta de los afectados como respaldo de la suma pendiente, dicho vehículo tenía un GPS instalado. A través de este dispositivo, una empresa de seguridad rastreó su ubicación.

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Cuatro días después, miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional detuvieron a Suaza Tabares en un establecimiento comercial, cuando presuntamente buscaba recibir el monto faltante. Los investigadores le incautaron los controles del automotor.

Gaula detuvo a presunto implicado en secuestro tras citarlo para cobrar dinero en Medellín -crédito Policía Nacional

El juez consideró suficientes los elementos expuestos para ordenar su reclusión preventiva.

La investigación continúa para establecer la identidad y la eventual responsabilidad de los otros dos hombres que habrían intervenido en el secuestro. El proceso seguirá ante la justicia penal del país.

Capturaron en Medellín a alias El Abuelo por homicidio de una persona hallada en el baúl de un carro

Un hombre de 72 años, conocido como alias El Abuelo, fue capturado en Medellín por su presunta participación en el homicidio de una persona cuyo cuerpo apareció dentro del baúl de un vehículo abandonado en el sector de Belén La Mota.

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La detención fue realizada en una operación conjunta de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El detenido tenía una orden judicial por homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El crimen que dio origen a la investigación ocurrió el 29 de marzo de 2022 en un apartamento de la avenida 33 con carrera 65, en el barrio Belén. Según las autoridades, la víctima fue asesinada dentro de la vivienda. Luego, los responsables envolvieron el cuerpo en bolsas plásticas y lo trasladaron en el maletero de un automóvil.

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Alias El Abuelo fue detenido por crimen ocurrido en Belén La Mota en 2022 - crédio Alcaldía de Medellín

El vehículo fue dejado después en Belén La Mota, donde las autoridades hallaron el cadáver. La investigación permitió vincular al capturado con ese hecho, aunque la Fiscalía deberá establecer su grado de responsabilidad dentro del proceso.

Las autoridades señalaron que alias El Abuelo habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que se desmovilizó en 2008. Pese a ese antecedente, el expediente indica que habría continuado involucrado en actividades ilegales en la capital antioqueña.

Según la información oficial, el hombre presuntamente operaba bajo órdenes del Clan del Golfo, estructura criminal con presencia en distintas regiones de Colombia.

Alias El Abuelo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las audiencias judiciales para definir su situación.