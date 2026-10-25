Mujer de 72 años murió en Medellín horas después de recibir el alta hospitalaria: familiares cuestionan la atención recibida por la paciente

Los familiares de la paciente denunciaron una presunta negligencia médica debido a la persistencia de dolor torácico y vómitos constantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una mujer de 72 años murió en su vivienda del barrio Andalucía La Francia, en el nororiente de Medellín, horas después de que un centro hospitalario le concediera el alta médica. Sus familiares denunciaron una presunta negligencia en la atención que recibió durante los días previos.

La adulta mayor era ama de casa, nació en Campamento, Antioquia, y atravesaba un cuadro de salud delicado desde hacía cerca de un mes. Tenía antecedentes de hipertensión arterial y diabetes.

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La familia cuestiona que la paciente saliera del centro asistencial pese a que, según su relato al medio regional Minuto 30, mantenía un dolor intenso en el pecho y vómitos recurrentes.

Sus allegados sostienen que el deterioro posterior derivó en su fallecimiento durante la misma noche. El sábado 17 de octubre, la mujer ingresó al servicio de urgencias ante el agravamiento de sus condiciones físicas.

Una mujer de 72 años murió en su vivienda del barrio Andalucía La Francia pocas horas después de recibir el alta médica en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con sus familiares, permaneció varios días en observación sin que le asignaran una habitación de hospitalización. Durante esa estadía, los allegados aseguran que el manejo médico se limitó al suministro de tramadol para aliviar el dolor. La familia consideró insuficiente ese tratamiento por los síntomas y las enfermedades de base de la paciente.

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La orden de alta generó el rechazo de la familia

La situación se tensó el miércoles 21 de octubre, cuando un médico general les comunicó que un especialista había dispuesto el alta de la mujer durante la mañana.

Los familiares se opusieron a la salida porque la paciente continuaba con vómitos y dolor torácico. Según su versión, el profesional les indicó que no tenía facultades para modificar la determinación del especialista.

También les habría dicho que, si querían que siguiera bajo atención, podían dejarla afuera de las instalaciones para que intentara reingresar al día siguiente. Esa respuesta llevó a la hija de la adulta mayor a retirarla del hospital.

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La mujer llegó a su casa cerca de la 1:30 p. m. Allí, sus familiares intentaron atenderla y acompañarla ante la persistencia de las molestias físicas. Con el transcurso de las horas, el estado de salud empeoró. La paciente murió hacia las 10:50 p. m. en la residencia familiar.

El Instituto de Medicina Legal asumió la investigación para determinar mediante necropsia la causa exacta del deceso- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Tras la muerte, el médico tratante se habría trasladado hasta la vivienda. No obstante, según denunciaron los allegados, el profesional se abstuvo de expedir el certificado de defunción.

La ausencia de esa certificación y los cuestionamientos sobre la atención previa llevaron el caso ante las autoridades judiciales. Los procedimientos posteriores quedaron a cargo de las entidades competentes.

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El cuerpo fue remitido para que Medicina Legal practique una necropsia. Ese examen deberá determinar las causas exactas de la muerte.

La investigación también busca establecer si la atención recibida por la mujer durante su permanencia en el centro asistencial se ajustó a los protocolos médicos correspondientes.

Un fragmento de aguja terminó en el corazón de un paciente tras una anestesia odontológica en Antioquia: esto pasó

Jorge Gómez fue sometido a una cirugía cardíaca de urgencia después de que los médicos detectaran un fragmento de aguja incrustado en su corazón. El paciente, comerciante y pastor evangélico de 44 años, había acudido al centro asistencial por dificultades para respirar y episodios recurrentes de agitación.

La intervención se realizó en la Clínica Las Américas, donde el equipo médico identificó el objeto metálico y resolvió operarlo ante la presencia del fragmento en el órgano.

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Una ilustración médica anatómica detalla el procedimiento odontológico de extracción de una muela cordal en la mandíbula de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso comenzó, según el relato de Gómez, durante un procedimiento odontológico para extraer una cordal. El hombre aseguró que recibió anestesia en una clínica y que, durante la aplicación, una aguja se partió.

La odontóloga no habría podido establecer en ese momento si la parte rota había quedado dentro de la boca del paciente o si había caído al suelo. Gómez sostuvo que esa incertidumbre lo llevó a sospechar que el elemento podía haber permanecido en su organismo.

El comerciante afirmó que el fragmento habría quedado alojado en su cuerpo durante cerca de un mes. Tras la anestesia dental, comenzó a experimentar falta de aire y momentos de agitación que se repitieron durante las semanas siguientes.

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La cirugía de urgencia se produjo luego de que los síntomas respiratorios se volvieran persistentes y difíciles de soportar. Al buscar atención médica, el personal del centro asistencial halló la aguja en el corazón y determinó que requería una intervención inmediata.

Gómez vinculó el hallazgo con la anestesia que recibió para la extracción de la muela. Su denuncia apunta a una posible complicación posterior al tratamiento odontológico, aunque el relato no precisa cómo llegó el fragmento desde la zona dental hasta el corazón.

El procedimiento inicial debía ser una extracción rutinaria de una cordal. La situación cambió cuando la aguja se rompió y no fue posible confirmar el destino de la pieza faltante.

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Durante el período posterior, el hombre mantuvo la sospecha de que el material podía haber quedado dentro de su cuerpo. Las molestias físicas reforzaron esa preocupación hasta que decidió consultar a los médicos.

El hallazgo del objeto metálico derivó en la atención de urgencia y en una operación cardíaca. El paciente atribuyó todo el episodio al incidente ocurrido durante la aplicación de la anestesia odontológica.