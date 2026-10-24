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Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

Los blancos buscan un triunfo que los pueda meter en el grupo de los ocho primeros de la tabla y los “matecañas” necesitan los tres puntos para alejarse del fondo

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Once Caldas vs. Pereira
Once Caldas y el Deportivo Pereira se ven las caras por la fecha 16 de la Liga BetPlay en Manizales - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del minuto a minuto EN VIVO del partido entre Once Caldas y el Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, que se puede ver por la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.

19:54 hsHoy

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Con Juana Ortegón como principal referente, las "Leonas" quieren dar la sorpresa en el torneo femenino de clubes más importante de Sudamérica-crédito @Palmeiras_FEM-@LeonasSantaFe/X
Con Juana Ortegón como principal referente, las "Leonas" quieren dar la sorpresa en el torneo femenino de clubes más importante de Sudamérica-crédito @Palmeiras_FEM-@LeonasSantaFe/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Santa Fe y Palmeiras.

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19:32 hsHoy

Programación de la fecha 16

Miércoles 2 de septiembre

Santa Fe 3-2 Millonarios

Viernes 23 de octubre

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas

Sábado 24 de octubre

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo: 6:05 p. m.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira: 8:10 p. m.

Domingo 25 de octubre

Fortaleza vs. Deportivo Cali: 2:00 p. m.

Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá: 4:05 p. m.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 6:10 p. m.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto: 8:15 p. m.

Lunes 26 de octubre

Jaguares vs. Llaneros: 6:00 p. m.

19:31 hsHoy

Por su parte, el Deportivo Pereira trata de terminar el año de la mejor manera en medio de la crisis económica, que le causó una nueva sanción para inscribir jugadores, y la mala campaña que provocó una nueva eliminación temprana, además del despido del entrenador Arturo Reyes.

19:30 hsHoy

Once Caldas pasa por un gran momento gracias a la llegada del entrenador Carlos “Panelo” Valencia, que reemplazó a Hernán Darío Herrera y, en cuatro partidos dirigidos, suma dos triunfos y dos empates, que lo dejaron a un paso de entrar al grupo de los ocho primeros en el campeonato.

19:29 hsHoy

Se juega una nueva edición del clásico cafetero en el fútbol colombiano, el cual enfrenta a dos escuadras que, si bien tienen mucha historia en el país, viven una realidad totalmente distinta porque se enfrentan un club con opción de llegar a los ocho y otro en crisis económica y deportiva.

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