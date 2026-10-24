Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del minuto a minuto EN VIVO del partido entre Once Caldas y el Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, que se puede ver por la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Santa Fe y Palmeiras.
Programación de la fecha 16
Miércoles 2 de septiembre
Santa Fe 3-2 Millonarios
Viernes 23 de octubre
Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas
Sábado 24 de octubre
América de Cali vs. Cúcuta Deportivo: 6:05 p. m.
Once Caldas vs. Deportivo Pereira: 8:10 p. m.
Domingo 25 de octubre
Fortaleza vs. Deportivo Cali: 2:00 p. m.
Alianza Valledupar vs. Internacional de Bogotá: 4:05 p. m.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 6:10 p. m.
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto: 8:15 p. m.
Lunes 26 de octubre
Jaguares vs. Llaneros: 6:00 p. m.
Por su parte, el Deportivo Pereira trata de terminar el año de la mejor manera en medio de la crisis económica, que le causó una nueva sanción para inscribir jugadores, y la mala campaña que provocó una nueva eliminación temprana, además del despido del entrenador Arturo Reyes.
Once Caldas pasa por un gran momento gracias a la llegada del entrenador Carlos “Panelo” Valencia, que reemplazó a Hernán Darío Herrera y, en cuatro partidos dirigidos, suma dos triunfos y dos empates, que lo dejaron a un paso de entrar al grupo de los ocho primeros en el campeonato.
Se juega una nueva edición del clásico cafetero en el fútbol colombiano, el cual enfrenta a dos escuadras que, si bien tienen mucha historia en el país, viven una realidad totalmente distinta porque se enfrentan un club con opción de llegar a los ocho y otro en crisis económica y deportiva.