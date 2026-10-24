Once Caldas vs. Deportivo Pereira EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del clásico cafetero en Manizales

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Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas” Max Eberl se refirió al estado de salud del entrenador belga, mientras permanece estable bajo atención médica tras desplomarse y aún se investigan las causas de su desmayo