Colombia

Captado en video: Delincuente finge rezar frente al altar para robar un objeto litúrgico

Las cámaras de seguridad registraron al sujeto dentro del recinto antes de que saliera con el objeto religioso

En video quedó registrado como hombre de robó la custodia del Santísimo Sacramento de una parroquia en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
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Un hombre ingresó a la capilla de la Parroquia San Jorge, en el barrio Patria de Bogotá, se arrodilló frente al altar y luego tomó una custodia que contenía el Santísimo Sacramento, según una grabación de seguridad que comenzó a circular en redes sociales.

El hecho fue divulgado por la cuenta Colombia Oscura el 24 de octubre de 2026. Las imágenes muestran al sujeto dentro del recinto religioso, donde permaneció durante algunos segundos frente al altar. Después, de acuerdo con el video, se acercó al lugar donde estaba el objeto litúrgico, lo tomó y salió de la capilla.

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La identidad del hombre no ha sido divulgada. Tampoco se conocieron, hasta ahora, pronunciamientos públicos de la parroquia, de la Arquidiócesis de Bogotá o de la Policía Metropolitana sobre una denuncia formal, la recuperación de la custodia o una eventual identificación del responsable.

El video provocó reacciones por el ingreso del hombre a la capilla

La grabación generó comentarios de usuarios que cuestionaron el aparente hurto y la forma en que el hombre habría intentado pasar inadvertido dentro de la iglesia.

Buscan identificar a hombre que aparece en video tras llevarse una custodia de una capilla - crédito @ColombiaOscura/X
Buscan identificar a hombre que aparece en video tras llevarse una custodia de una capilla - crédito @ColombiaOscura/X

Uno de los mensajes compartidos en redes resumió la reacción de parte de los internautas con la frase: “El que peca y reza…”. Otros comentarios responsabilizaron a las autoridades por los hechos de inseguridad en distintos sectores de la capital.

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“Un decreto para que los ciudadanos de bien hagamos con estos ampones respetar la propiedad privada que la policía no dá a basto con la delincuencia 🫡🇨🇴 @AbelardoPTE (sic)“, afirmó otro usuario.

La custodia es un objeto utilizado en la tradición católica para exhibir la hostia consagrada durante ceremonias religiosas. Por esa razón, la situación despertó rechazo entre miembros de la comunidad que siguieron la difusión del material audiovisual.

No hay información oficial sobre la investigación

El portal HSB Noticias informó que la comunidad parroquial habría puesto las imágenes a disposición de las autoridades para facilitar la identificación del hombre.

El caso deberá ser verificado por las autoridades para determinar si se presentó una denuncia y establecer las circunstancias en las que el sujeto ingresó al templo. También falta conocer si el objeto fue recuperado y si existen otros registros de cámaras que permitan seguir el recorrido de la persona que aparece en el video.

Grabación registró aparente robo en una iglesia del barrio Patria, en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Grabación registró aparente robo en una iglesia del barrio Patria, en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

“Me amenazaron con meterme un tiro”: periodista relató asalto de tres motociclistas en Bogotá

Tres motocicletas rodearon el vehículo de la periodista Nathaly Quiroga Cavalieri mientras esperaba el cambio de un semáforo en Bogotá. Uno de los hombres, según su relato, apuntó con un arma hacia el automóvil y le exigió abrir las puertas durante un atraco ocurrido el 15 de octubre de 2026.

La editora del servicio en español de France 24 contó en su cuenta de X que el episodio ocurrió en la intersección de la calle 50 con carrera 53. La comunicadora afirmó que llevaba 16 años viviendo en la capital y que nunca había pasado por una situación similar.

De acuerdo con su testimonio, los hombres llegaron en tres motos y se acercaron al carro de forma simultánea. “Entre mi shock y mis nervios les dije varias veces que no y me amenazaron con meterme un tiro”, escribió.

Quiroga Cavalieri relató que los agresores forcejearon con las puertas delanteras, pero no pudieron abrirlas. Durante esos minutos, afirmó haber pensado en su hija de siete meses, su esposo y su madre, quien depende de ella.

La editora relató el impacto emocional posterior al asalto y la conmoción que experimentó al reiniciar la marcha de su vehículo - crédito @NathyGQuirogaC/X
La editora relató el impacto emocional posterior al asalto y la conmoción que experimentó al reiniciar la marcha de su vehículo - crédito @NathyGQuirogaC/X

“¿Qué pasaría si de verdad me metían un tiro? ¿Sobreviviría? ¿Iba a doler?”, expresó la periodista al describir lo que pensó mientras permanecía dentro del vehículo.

Al no conseguir entrar al automóvil, los atacantes se habrían dirigido a una camioneta blanca que estaba delante. La comunicadora aseguró que allí abrieron las puertas traseras y despojaron de sus pertenencias a quienes viajaban en ese carro.

La periodista describió un estado de shock tras el atraco

Cuando el semáforo cambió, Quiroga Cavalieri continuó su recorrido. “Manejé pensando en si estoy viva y si ellos volverán”, señaló en la publicación.

Más tarde, recordó que lloró y tuvo dificultades para respirar. “Sentí en serio que me quitarían la vida”, manifestó. La periodista relató que buscaría apoyo para procesar lo ocurrido, tras quedar paralizada por la situación.

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