Metro Helado: Así construyó una adulta mayor un vagón artesanal para vender paletas desde su balcón en Medellín

El sistema permite movilizar la mercancía desde el tercer piso sin transitar de manera constante por las escaleras - crédito mimedellinsaborea/IG

Guardar

Una adulta mayor de Medellín (Antioquia) creó un vagón casero inspirado en el Metro para entregar desde su vivienda las paletas que vende.

El mecanismo le permite enviar los productos desde un tercer piso sin tener que subir y bajar escaleras de forma constante.

PUBLICIDAD

El invento fue difundido por el creador de contenido Carlos Rendón en su cuenta de Instagram, @mimedellinsaborea. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “¡Qué lindo es ser colombiano!”, de fondo se escucha la canción Ojitos hechcieros de Rodolgo Aicardi.

La mujer diseñó el sistema para facilitar la venta de cremas de leche, que ofrece en varios sabores. En las imágenes aparece un cartel naranja con el anuncio: “Venta de cremas de leche. Sabores: maracuyá, mango, chicle”.

Una adulta mayor construyó su propio vagón del Metro de Medellín para la entrega de paletas desde su vivienda - crédito @FicoGutierrez/X/Captura de video

El video muestra a la mujer en un conjunto residencial utilizando un sistema de cuerdas y una pequeña cabina tipo teleférico para despachar productos desde su balcón, se desplaza con ayuda de dos cuerdas. Una está amarrada al balcón de la casa y la otra a una señal ubicada en el primer piso.

PUBLICIDAD

Ese recorrido le permite bajar las paletas hasta la calle y luego subir el recipiente nuevamente. Así, la vendedora encontró una alternativa para mantener sus entregas desde el departamento.

En la fachada del apartamento se observa un letrero de venta de cremas de leche. El artefacto desciende por los cables hasta el comprador, quien abre el compartimento para extraer un vaso con el producto antes de que la estructura retorne al piso superior.

La estructura remite al transporte público de la ciudad por su forma y por el uso de un vagón como medio de reparto. El sistema también funciona como un homenaje al Metro de Medellín.

PUBLICIDAD

Dos cuerdas sujetas entre el balcón y una señal del primer piso guían el descenso del vagón - crédito Captura de video

Mientras en otros lugares se han incorporado drones o robots para distribuir compras, la mujer recurrió a materiales sencillos y a un sistema de cuerdas para resolver una necesidad cotidiana. El recurso le permitió mantener su actividad comercial desde su hogar.

La publicación despertó pedidos para conocer el lugar

El registro comenzó a circular en redes sociales y reunió mensajes de felicitación para la mujer. Algunos usuarios incluso pidieron conocer la dirección de su vivienda para visitarla y comprar sus productos.

“¿Qué es esa belleza, Dios mío?”; “Tienen, escaleras eléctricas en la comuna, Metro, metro cable y Metro Helado 👏“; ”Soy chilena ....pero amo la cultura colombiana ....❤️ Algún día iré a visitar ese maravilloso país...“; ”te amo mucho mi Colombia si no existieras yo te inventaría 😭❤️🥹“; ”😍😍 me encanta la creatividad y resolución que los colombianos podemos tener a la hora de buscar soluciones, no nos varamos para nada✨“; ”Eso también sucede en Italia! Una viejita que habitaba encima de mi siempre me bajaba dulces entre una cesta con una cuerda 😍“; ”Colombianos, qué ingeniosos, Hermosos Carajo👏“; ”Esa es la verraquera paisa 😍“, ”No se que admiro más si la hermosa cajita de cable aéreo 😍 o ese delicioso helado, o las personas que compran por que ya conocen el sistema😍“, ”“Mucha tecnología para ese manjar de helado”, escribieron varios de los internautas que reaccionó al video compartido por Rendón.

PUBLICIDAD

También aparecieron comentarios que asociaron el invento con la creatividad local. “Ser colombiano es una bendición”, expresó otra persona entre las reacciones.

La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil amplía el acceso al transporte subsidiado para jóvenes universitarios de Medellín - crédito @metrodemedellin / X

Varios internautas comenzaron a etiquetar al Metro de Medellín en sus publicaciones y comentarios. La intención fue que la empresa conociera el mecanismo ideado por la adulta mayor.

Las reacciones resaltaron que, mientras en otros lugares se emplean drones o robots para distribuir pedidos, la mujer creó una solución propia a partir de los recursos que tenía disponibles en su hogar.

Su vagón de reparto combina la necesidad cotidiana de entregar sus paletas con una referencia reconocible para los habitantes de Medellín. El recorrido por cuerdas transformó el balcón de su casa en el punto de salida de sus domicilios.

PUBLICIDAD