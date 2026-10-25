Alejandro Palacio se reencontró con Rafael Santos para regrabar un clásico de Diomedes Díaz

Alejandro Palacio se reencontró con Rafael Santos, con el que compartió set de grabación en 'Rafael Orozco, el ídolo', esta vez para una colaboración musical - crédito @alejopalacio1/Instagram

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La amistad que nació en los sets de grabación de Rafael Orozco, El Ídolo sigue vigente años después de que terminó la producción. La telenovela, inspirada en la vida del cantante vallenato Rafael Orozco Maestre, cofundador de El Binomio de Oro de América, reunió en 2012 a Alejandro Palacio en el papel protagónico y a Rafael Santos en el personaje de Dionisio Maestre, una figura de ficción basada en su propio padre, el también cantante Diomedes Díaz.

Aquel trabajo conjunto marcó el inicio de un vínculo que ahora se traduce en un proyecto musical compartido. Palacio confirmó a través de sus redes sociales que se reunió recientemente en Bogotá con Santos para grabar juntos una canción, Todo Es Para Tí, recordada por la versión original que hizo el Cacique de la Junta en 1982, acompañada de su respectivo videoclip que ya se puede ver en YouTube. En la grabación los acompañó el acordeonero Jimmy Zambrano.

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Los dos cantantes rindieron tributo a Diomedes Díaz reinterpretando uno de sus clásicos, acompañados en el acordeón por Jimmy Zambrano - crédito Rafael Santos/YouTube

El reencuentro llega más de una década después de que ambos compartieran set en la ficción, donde Palacio dio vida a un personaje reconocido por su carisma, con un talento innato para la música, mientras Santos debutó como actor interpretando una versión dramatizada de la historia de su padre, papel que le valió una nominación como Actor Revelación en los Premios India Catalina de 2013.

Según detalló el artista a Caracol Televisión, el tema que grabaron combina un ritmo alegre y festivo, pensado para sonar durante las fiestas decembrinas y los carnavales. La colaboración, precisó Palacio, funciona como un homenaje al vallenato, el género que marcó la relación profesional entre ambos desde la novela, y responde a un pedido reiterado del público que esperaba verlos de nuevo juntos en un estudio de grabación.

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Su relación con el resto del elenco

Caracol Televisión reestrenó la producción en julio de 2026 - crédito Colprensa

Más allá del proyecto con Santos, Palacio le contó al canal que conserva comunicación constante con distintos compañeros de la telenovela a través de redes sociales. Entre ellos mencionó a Mario Espitia, quien dio vida al personaje de Teto Tello en la ficción. Según relató, ambos se escriben con frecuencia y aún usan los apodos que surgieron durante las jornadas de grabación, dejando en evidencia el nivel de complicidad que alcanzaron durante las grabaciones.

Para Palacio, esos vínculos construidos durante el rodaje de la telenovela —actualmente en retransmisión en Caracol Televisión— se convirtieron en amistades que perduran en el tiempo. El intérprete atribuyó esa continuidad al ambiente de trabajo que compartieron en el set, que, según sus palabras, sigue uniendo hoy a varios integrantes del elenco original.

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El proceso de dejar atrás al personaje de Rafael Orozco

Alejandro Palacio interpretó al cantante en la bionovela 'Rafael Orozco, el ídolo' en 2012 - crédito Colprensa

La relación de Palacio con el personaje que interpretó en la bionovela no terminó con el cierre de las grabaciones. El artista reveló, en una conversación con el programa radial El Klub, de la emisora La Kalle, que convertirse en el cantante del Binomio de Oro implicó uno de los mayores desafíos de su trayectoria, al punto de que la línea entre su propia identidad y la de Orozco se volvió difusa por el nivel de entrega que puso en el papel.

Para evitar un quiebre abrupto en su imagen, Palacio optó por una transición progresiva una vez terminó el rodaje. Mantuvo el bigote característico del cantante durante varios meses y luego comenzó a recortarlo hasta eliminarlo por completo. Ese momento resultó, según sus propias palabras, uno de los más complejos del proceso de desprenderse del personaje.

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“Fue un duelo cuando me quité el bigote, porque duré más de un año viéndome en el espejo y la línea entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco era demasiado delgada”, afirmó el artista.

El cambio en su apariencia trajo consigo una sensación de extrañeza al reencontrarse con su propio rostro, sin los rasgos que había sostenido durante la producción. “Fue muy extraño, me veía en el espejo y no sé si fue una despersonalización, yo todavía como que no me hallaba”, recordó Palacio, quien señaló que necesitó tiempo para volver a reconocerse en su propia imagen. Durante ese proceso, contó que se repetía internamente: “Ok, soy Alejandro, soy Alejandro”.

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La separación definitiva del personaje coincidió con el lanzamiento de su trabajo discográfico La voz del ídolo, un álbum en formato CD y DVD que obtuvo una nominación a los Latin Grammy. De común acuerdo con su sello discográfico, el cantante decidió presentarse sin bigote para reforzar su identidad como solista, una etapa que ya había iniciado años atrás, tras su salida del Binomio de Oro de América en 2008.

Palacio explicó que alejarse del personaje fue un proceso gradual, guiado por el respeto hacia la memoria de Rafael Orozco y hacia la comunidad vallenata que mantiene vivo su legado.

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“Creo que fue lo idóneo tratar de desligarme poco a poco de Rafa, aun sabiendo que siempre va a estar en mi corazón con mucho orgullo”, puntualizó en la misma entrevista radial.