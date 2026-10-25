Dos obreros murieron electrocutados durante trabajos en la fachada de un edificio en Manizales

Andamio habría tocado cables de energía y causó la muerte de dos pintores en Manizales - crédito @BomberManizales/X

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Dos trabajadores murieron durante la mañana del sábado 24 de octubre de 2026 tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban labores en la fachada de un edificio en Manizales. El caso ocurrió en la calle 72 con carrera 27B, en el barrio Palermo, y las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Giovanny Zapata Arévalo, de 41 años, natural de Calarcá, Quindío, y José Mauricio López Rivera, de 54 años, nacido en Manizales. Ambos se encontraban en el edificio Castellón, donde al parecer realizaban trabajos de pintura.

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Las primeras versiones señalaron que la estructura que usaban los obreros perdió estabilidad durante la jornada. En ese movimiento, el andamio habría tocado cuerdas de energía cercanas a la construcción.

El contacto con las líneas eléctricas provocó una descarga que les causó la muerte en el lugar, bajo la estructura de trabajo. La hipótesis forma parte de las indagaciones iniciales y aún no determina con precisión la secuencia que condujo al hecho.

Identificaron a los dos trabajadores que murieron tras descarga eléctrica en un edificio de Manizales - crédito @BomberManizales/X

Al sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) y agentes de la Policía. Los equipos restringieron el área y revisaron las condiciones del lugar antes de que las autoridades judiciales realizaran la inspección técnica de los cuerpos.

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La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informó que aplicó protocolos técnicos de seguridad y aislamiento ante el riesgo eléctrico. Después de esa intervención, las entidades competentes asumieron las actuaciones necesarias para establecer las causas del accidente laboral.

“Las autoridades competentes asumieron las labores correspondientes para determinar las causas exactas del incidente”, indicó la entidad tras la verificación de la zona.

La investigación deberá establecer si el andamio contaba con las condiciones requeridas para la tarea, cuál era la distancia frente a las redes eléctricas y cómo se produjo el eventual contacto con líneas de alta tensión.

Por ahora, no se ha informado si existían reportes previos sobre riesgos en el edificio ni si las empresas responsables de la obra se pronunciaron sobre la muerte de los dos trabajadores.

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Investigan muerte de dos trabajadores tras accidente con un andamio en el barrio Palermo de Manizales - crédito @BomberManizales/X

Colapso un edificio con orden de demolición en Pereira y una mujer fue rescatada con vida

Una edificación que había sido declarada no habitable se desplomó el sábado 24 de octubre de 2026 en el centro de Pereira, en un hecho que dejó al menos dos personas atrapadas entre los escombros, según las imágenes de cámaras de seguridad revisadas por los organismos de socorro.

El inmueble estaba ubicado en la carrera 12 con calle 18, cerca del teatro Santiago Londoño. Allí había funcionado una panadería, que suspendió actividades después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.

La estructura había sufrido daños por el movimiento telúrico y contaba con una resolución para iniciar su demolición. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Pereira (Diger) la inspeccionó el 16 de agosto y concluyó que presentaba riesgo de colapso.

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Las cámaras registraron a dos personas antes del desplome

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango, explicó a Noticias Caracol que las grabaciones de un centro comercial cercano permitieron establecer que había dos personas dentro del predio cuando cedió la construcción.

Ninguna persona resultó lesionada por el colapso del edificio en Pereira. Allí funcionaba una panadería - crédito @RuedaJohnn37191/X

“Una [persona] en la parte de la cubierta y otra en la parte baja, y en el momento del colapso se ve que caen en el mismo edificio”, señaló el oficial. Añadió que los rescatistas no habían definido, en ese instante, si ambas víctimas permanecían con vida.

Bomberos, Defensa Civil y otras entidades activaron el operativo de búsqueda con unidades caninas, ante reportes ciudadanos sobre la posible presencia de una pareja de habitantes de calle en el lugar.

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La Alcaldía de Pereira informó después que los equipos localizaron a una mujer de 37 años con vida. La ciudadana tenía sus extremidades inferiores atrapadas y recibió oxígeno, atención médica y canalización mientras avanzaban las maniobras para liberarla.

La administración municipal reiteró que las personas deben atender las restricciones sobre edificaciones señalizadas como peligrosas. “Corresponde a los ciudadanos acatar esta advertencia y mantenerse alejados para proteger su vida”, indicó.