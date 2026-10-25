La influenciadora Wendy Durán publicó contenido sobre “señales” días antes de ser capturada en Cali: así reaccionaron los usuarios

La Policía capturó en flagrancia a Wendy Jeanette Durán Bocanegra durante una diligencia de embargo en el sur de Cali. La Fiscalía le imputó cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones - crédito @sociallywendyy/Instagram

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Una diligencia civil de embargo por incumplimiento en el pago del arriendo terminó en la captura en flagrancia de Wendy Jeanette Durán Bocanegra, creadora de contenido digital, el pasado viernes 23 de octubre en su vivienda del sector de Pance, en el sur de Cali.

Durante la inspección, la Policía Nacional halló en un clóset un fusil Colt calibre 5.56, dos pistolas Glock de 9 milímetros, 977 cartuchos del mismo calibre, miras holográficas y 4.844 dólares en efectivo, entre otros elementos. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, cargos que Durán no aceptó, por lo que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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Durán es creadora de contenido desde 2017 y acumula cerca de 8.000 seguidores en su cuenta de Instagram @sociallywendyy, donde publica videos en inglés sobre rutinas de gimnasio, alimentación, edición audiovisual y mensajes motivacionales, además de registros de su vida entre Cali y Nueva York. También compartió contenido solidario tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia, con información sobre labores de rescate y donaciones a familias damnificadas en municipios del Valle del Cauca.

Tras conocerse la medida de aseguramiento para Durán, las publicaciones realizadas en los días previos generaron una serie de comentarios por parte de los usuarios de redes sociales, la mayoría con tono irónico. Las mismas muestran escenas cotidianas de la creadora digital, acompañadas de mensajes que, al ser vistos en retrospectiva, varios usuarios vincularon con el proceso judicial que derivó en su medida de aseguramiento.

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En la primera de las publicaciones revisadas, con siete días de antigüedad, Durán aparece en un video grabado sobre una moto, con la canción Movin’ To The Sun de HUGEL, de fondo.

El texto superpuesto decía: “Acabo de stalkear mi propio Instagram que cool soy quiero ser yo siempre”, a lo que se lee una respuesta de un usuario que apuntó: “todavía querrá ser ella por siempre?”.

Los usuarios de redes sociales publicaron mensajes irónicos en los videos previos de la procesada tras conocerse su situación judicial - crédito @sociallywendyy/Instagram

Seis días antes de la captura, Durán publicó otro video con la frase “No matter how many fish in the sea, it’ll be so empty without me” (“No importa cuántos peces haya en el mar, estará muy vacío sin mí”).

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En la caja de respuesta un usuario escribió un comentario que adaptó la letra original a la situación judicial de la mujer: “No matter how many fish in the sea...en la cárcel también hay espacio pa’ ti. La la la laaaa”.

Los usuarios de redes sociales publicaron mensajes irónicos en los videos previos de la procesada tras conocerse su situación judicial - crédito @sociallywendyy/Instagram

En otro reel compartido por esos días, Durán compartió un video en formato meme en el que aparece sobre una máquina de ejercicio en un gimnasio, mientras de fondo se proyecta una imagen de un incendio. El texto superpuesto decía “My life:” (“Mi vida:”) seguido de “My priorities” (“Mis prioridades”), en referencia a su rutina de entrenamiento pese al caos de fondo.

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Los usuarios de redes sociales publicaron mensajes irónicos en los videos previos de la procesada tras conocerse su situación judicial - crédito @sociallywendyy/Instagram

Tras el hallazgo de armas en su vivienda, una usuaria le dejó un comentario que resignificó la publicación a la luz del caso judicial, limitándose a decir “Eso vemos”, para marcar un paralelismo entre la imagen del incendio de fondo, usada originalmente como metáfora humorística sobre el caos cotidiano, y la crisis legal real que enfrentaba Durán.

“Pedir una señal al universo” fue la publicación que más reacciones generó

Un video sobre señales del universo concentró el mayor número de comentarios relacionados con el allanamiento a Wendy Durán - crédito @sociallywendyy/Instagram

La publicación más comentada entre las tres corresponde a un video de hace cinco días, en el que Durán aparece con la mirada hacia el cielo y el texto “POV: You ask the universe for a sign” (“POV: le pides una señal al universo”), en un reel que hacía alusión a que debía realizar ejercicio.

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En la descripción del post, la propia creadora escribió: “Ok ok I’m going” (“Está bien, está bien, ya voy”), acompañado de un emoji de risa.

Entre los comentarios más destacados y alusivos a su situación judicial se incluyó el de un usuario que escribió: “La señal le llegó fue a la fiscalía”.