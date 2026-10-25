Boyacá Chicó se iría de Tunja por pelea de Eduardo Pimentel con la alcaldía: "¿Quién puede aguantar así?"

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, es reconocido por sus polémicas dentro y fuera de la cancha - crédito Colprensa

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Boyacá Chicó sufre porque está a un paso de volver a la segunda división del fútbol colombiano después de cuatro temporadas en la “A”, en la que se salvó en más de una ocasión de la pérdida de categoría, pero en la campaña 2026 parece que le quedará difícil continuar para la edición 2027.

Sumado a eso, Eduardo Pimentel amenazó con llevarse al equipo de Tunja, la sede de la institución en los últimos 20 años y en donde consiguió su primera estrella, pero en la actualidad no son buenas las relaciones con la alcaldía, como lo mencionó el máximo accionista de los ajedrezados.

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Pese a la situación actual, el cuadro de Boyacá tuvo una alegría con el triunfo sobre el Atlético Bucaramanga, el último invicto de la Liga BetPlay, y espera que los otros resultados le ayuden a conservar una oportunidad de salvarse en la tabla de promedios, en la que ocupa la posición 19 con 0,90.

“Manipulación política”

Eduardo Pimentel, dueño y fundador del Boyacá Chicó, advirtió en su cuenta de X que la continuidad del equipo en Tunja está en riesgo por las decisiones del comité local. El dirigente afirmó que “las reiteradas y malintencionadas restricciones” y la “manipulación política” ponen en peligro la permanencia del club en la ciudad tras 22 años.

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Al referirse a las condiciones para organizar los encuentros en la ciudad, Pimentel escribió: “Este sería ya el noveno partido que nos obliga a jugar a puerta cerrada, sin público. Por Dios, ¿quién puede aguantar así? El enemigo no estaba en el campo, el enemigo estaba camuflado detrás de los escritorios”.

Después de 21 años, Boyacá Chicó se iría de Tunja por conflictos con la Alcaldía de Tunja por las medidas en el estadio La Independencia - crédito @Edo_Pimentel/X

El club ya había suspendido la venta de entradas para el partido contra Atlético Nacional, cuando inicialmente no estaban garantizadas las condiciones de seguridad. Pimentel sostuvo que las actuaciones del comité local han afectado varios compromisos del equipo.

La victoria frente a Atlético Bucaramanga mantuvo al Chicó con opciones de evitar el descenso. Su próximo partido como local será ante Junior de Barranquilla, el martes 27 de octubre a las 8:05 p. m., y el resultado de Cúcuta Deportivo frente a América de Cali también incidirá en esa disputa.

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El máximo accionista del club denunció que la institución acumula nueve compromisos programados a puerta cerrada en la ciudad - crédito @santafeleonas/Instagram

Cabe recordar que el cuadro ajedrezado fue fundado en Bogotá y jugó encuentros en escenarios como El Campincito, Enrique Olaya, Luis Carlos Galán de Soacha y el estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, antes de trasladarse a Tunja en 2005 por la falta de apoyo de la alcaldía distrital en su momento.

Triunfo sorpresivo del Ajedrezado

Boyacá Chicó venció por 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia de Tunja, por la decimosexta jornada de la Liga BetPlay II-2026. El resultado terminó con la racha de 13 partidos sin derrotas del conjunto santandereano y dejó al campeonato sin equipos invictos.

El gol llegó en el minuto 64, cuando Estiven Sarria aprovechó una desatención en la banda izquierda visitante y envió un centro que Alejandro Maya convirtió en el 1-0. Chicó sostuvo un bloque defensivo ordenado y bloqueó los avances del Bucaramanga, que después del tanto no encontró claridad para igualar.

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Boyacá Chicó ganó ante Bucaramanga el primero de los cinco partidos que debe conseguir a favor para salvar la categoría en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El triunfo mantiene con vida las aspiraciones de Chicó de conservar la categoría. El equipo registra un promedio de 0,90, producto de 101 puntos en 112 partidos de las últimas tres temporadas, y supera a Jaguares, que tiene 0,848.

La permanencia exige que el cuadro boyacense gane sus cuatro encuentros restantes y que Cúcuta Deportivo, con un promedio de 1,08, no vuelva a sumar. En ese escenario, Chicó se salvaría con 0,9741 frente a 0,9737 de su rival, de acuerdo con el reglamento de Dimayor, que utiliza todos los decimales para definir los descensos.