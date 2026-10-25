Alias Marcos Pacífico y Ochenta, máximos cabecillas del ELN, murieron en la Operación Ónix: “El golpe más duro en los últimos años”

La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X - crédito prensa AFP/Fuerzas Militares

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la muerte de alias Marcos Pacífico y alias Ochenta, dos de los máximos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Diez integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron durante una operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en una zona rural de El Tambo, Cauca.

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La acción, denominada Operación Ónix, dejó entre los fallecidos a alias Marcos Pacífico y alias Ochenta o Murillo, señalados como dos de los principales cabecillas de la organización armada.

La operación dejó armas incautadas y un campamento ubicado

Durante el operativo, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas. También ubicaron un área campamentaria con capacidad para cerca de 25 integrantes.

El resultado afectó la cadena de mando y la capacidad de combate de las estructuras del ELN que buscan controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano, de acuerdo con el reporte oficial.

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