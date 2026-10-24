Jungkook de BTS presumió a Taehyung con un libro de García Márquez en sus redes y enloqueció a las Armys: “Ni en mis sueños con fiebre”

Jungkook compartió fotografías de su compañero Taehyung, conocido como V, con un ejemplar de 'Todos los cuentos', del escritor colombiano Gabriel García Márquez - crédito @mnijungkook/Instagram

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El integrante de la banda surcoreana BTS Jungkook encendió las redes sociales y se posicionó en las principales tendencias digitales en Colombia tras publicar una serie de fotografías protagonizadas por su compañero de agrupación Taehyung, conocido artísticamente como V.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, el cantante aparece sosteniendo un libro del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, un detalle que desató de inmediato miles de reacciones entre los seguidores del grupo en Colombia —conocidas como Armys— y en toda América Latina.

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La publicación fue realizada mientras la agrupación de K-pop continúa con las presentaciones de su gira mundial BTS World Tour Arirang 2026, la cual incluyó dos fechas en Bogotá el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

Aunque los artistas se encuentran cumpliendo con sus compromisos artísticos en Argentina, las fotos con la literatura colombiana revivieron el entusiasmo de las Armys en todas las redes sociales.

V, Taehyung, apareció posando y hojeando un ejemplar de Todos los cuentos, una recopilación de relatos de Gabriel García Márquez publicada en 1996 - crédito @mnijungkook/Instagram

En el carrete de fotos conceptuales publicadas por el cantante, Taehyung posa con un ejemplar de la obra Todos los cuentos, un volumen editado en 1996 que reúne 41 relatos del autor nacido en Aracataca (Magdalena).

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La composición fotográfica, capturada con la cámara de Jungkook, muestra al vocalista en distintos ángulos mientras hojea las páginas del libro, lo que generó asombro entre los usuarios que no esperaban ver una referencia literaria nacional en las plataformas oficiales de las estrellas del pop asiático, sobre todo cuando actualmente se encuentran en sus presentaciones en el cono sur.

Así reaccionaron en redes sociales a la publicación de JK con V como protagonista

La respuesta de las seguidoras no se hizo esperar en la sección de comentarios de la publicación original en Instagram, donde los mensajes se multiplicaron en cuestión de minutos con felicitaciones, mensajes coquetos; otras personas hablaban de un romance y varios emojis.

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“Gracias por tremendas pics ❤️”; “que viva esta pareja que está enamorada”; “X favor ya confirmen!! Los amooooo”; “Ese libro es buenísimo!!! Creeré que lo está leyendo!!! 😅😅😅🥰🥰🥰”; “Independiente si el modelo es Tae, un objeto o cualquier otra persona, ver las fotos de Jk me hace sentir esa vibra preciosa! 🔥🔥”; “Quédate con quién te presuma, como JK presume a Tae😍😍”.

El libro del Nobel colombiano apareció en una serie de imágenes de Taehyung capturadas por Jungkook, lo que despertó cientos de comentarios - crédito @mnijungkook/Instagram

La conversación se trasladó rápidamente a la plataforma de X, donde los nombres de Jungkook, Taehyung y Gabriel García Márquez acumularon decenas de miles de publicaciones. Las Armys compartieron capturas de pantalla de la publicación y señalaron que ni en sus “sueños con fiebre” habrían imaginado eso.

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Lo que más llamó la atención fue la ola de comentarios en redes sociales sobre la supuesta química entre dos integrantes de la banda surcoreana de K-pop, conformada por siete artistas. Entre risas, sus seguidores expresaron cuánto les gustaba verlos juntos e incluso compartieron imágenes y videos virales de la selección Colombia bailando y celebrando; así mostraron su alegría porque su grupo favorito hubiera tenido en cuenta a Colombia y compartido fotografías relacionadas con el país en sus redes sociales.

El impacto de las imágenes se produce apenas unas semanas después del paso de BTS por la capital colombiana, donde los conciertos congregaron a más de 80.000 espectadores durante las dos jornadas consecutivas en el escenario deportivo bogotano. En esa visita, los integrantes del grupo tuvieron contacto con expresiones culturales del país y dejaron mensajes de agradecimiento para el público local.

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Por ahora, el BTS World Tour Arirang 2026 continuará su recorrido por Sudamérica, pues les queda una fecha más en Argentina y les queda una parada en Brasil, donde concluiría su gira por Latinoamérica con tres fechas. Durante su paso por la región, el grupo quedó buenamente sorprendido debido al recibimiento del público, debido a las distancias entre los países y las diferencias idiomáticas.