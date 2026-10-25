Luego de las fuertes lluvias, se reportaron afectaciones en el Caribe colombiano: este fue el balance

Santa Marta permaneció en alerta roja por posibles crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares - crédito Redes sociales

Guardar

Las fuertes precipataciones en el Caribe de Colombia provocaron inundaciones, desbordamientos, caída de árboles y restricciones viales en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico.

Los organismos de respuesta activaron recorridos, limpiezas e inspecciones en los puntos con mayores afectaciones. Además, mantuvieron operativos ante la posibilidad de más lluvias durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Una de las zonas más afectadas fue Santa Marta, que permaneció en alerta roja y bajo vigilancia por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron calles anegadas en sectores de Santa Marta. En una de las zonas afectadas, ciudadanos empujaron vehículos detenidos por el agua y treparon por rejas de edificaciones para evitar quedar sumergidos.

Las lluvias en el Caribe de Colombia provocaron inundaciones y restricciones viales en cinco departamentos de la región - crédito Captura de video

El Ideam describió un panorama de lluvias extendidas en buena parte del país. “Durante las últimas horas se ha presentado abundante nubosidad con lluvias intensas en amplios sectores del norte, occidente y centro-oriente del territorio nacional”, informó la entidad.

PUBLICIDAD

El organismo precisó que las precipitaciones se concentraron “sobre el área marítima y de litoral del Caribe centro, sur y occidente y del Pacífico colombiano”. Ese reporte sirvió de base para las advertencias emitidas en el distrito samario.

La empresa de monitoreo meteorológico iClima informó que el río Gaira y la quebrada Tamacá se desbordaron. El impacto alcanzó a los sectores de El Paraíso, La Coquera y áreas cercanas a Puente Viejo.

La entidad anticipó que el episodio de lluvias podía continuar en otros puntos de la costa Caribe. “Se esperan fuertes lluvias durante los próximos días en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y otros sectores de la región Caribe”, señaló en su pronóstico.

PUBLICIDAD

Una corriente de agua arrastró cuatro vehículos en el sector de Villa Tarel tras las tormentas eléctricas en Barranquilla - crédito Ideam

La Alcaldía Distrital de Santa Marta pidió a los habitantes mantener medidas de prevención ante el aviso del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La administración distrital señaló que la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático acompaña a las familias de Villa Betel 1, 2 y 3 tras el desbordamiento de la quebrada Tamacá. “La temporada de lluvias que hoy afecta a gran parte del Caribe” motivó el despliegue, detalló la Alcaldía.

Emergencias en Cartagena durante más de cinco horas

Las lluvias se extendieron por más de cinco horas en Cartagena y generaron llamados de la comunidad por el ingreso de agua a casas y las dificultades de movilidad en distintos sectores.

PUBLICIDAD

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres mantuvo a sus equipos en varios puntos de la ciudad para revisar los niveles de los canales y atender las situaciones notificadas.

El sector de Cartagenita registró la caída de un árbol. Las autoridades también identificaron acumulaciones de agua en calles y rebosamientos de canales.

Aunque las precipitaciones disminuyeron en algunas zonas, los pronósticos advirtieron sobre posibles lluvias durante el resto del fin de semana. La alerta se mantuvo ante el riesgo de nuevas inundaciones.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, comunica mediante un pronunciamiento oficial el aplazamiento de un evento programado en el Gran Malecón del Mar a causa de cuatro horas continuas de precipitaciones en la ciudad - crédito @AlcaldiaCTG/X

Córdoba registró afectaciones en al menos siete municipios

La Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba informó que las precipitaciones generaron emergencias en al menos siete municipios del departamento.

La circulación vehicular también presentó restricciones en la carretera que conecta a Montería con Arboletes, según la información preliminar de las autoridades.

En Montería, el alcalde Hugo Kerguelén García acompañó las labores de respuesta en sectores afectados por el desbordamiento de arroyos. Parte de esas situaciones estuvo vinculada con la acumulación de residuos.

PUBLICIDAD

El barrio Monteverde fue uno de los sectores donde los habitantes notificaron la entrada de agua a viviendas. También hubo acumulaciones alrededor de vehículos estacionados en varios puntos de la capital cordobesa.

Los equipos departamentales intervinieron el sector Ranchos del INAT, donde un taponamiento causado por residuos dificultó el paso del agua. El trabajo se realizó junto con la administración municipal.

Las labores incluyeron la limpieza de canales con maquinaria amarilla en San Bernardo del Viento y Valencia. Las intervenciones buscaron restablecer el flujo en los puntos donde el agua se acumuló durante la jornada.

Cuatro vehículos fueron arrastrados por una corriente en Barranquilla

Los aguaceros acompañados por tormentas eléctricas inundaron sótanos de varias edificaciones en Barranquilla. El informe oficial no señaló emergencias de mayor gravedad, aunque los organismos de socorro atendieron varios incidentes.

PUBLICIDAD

Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, informó que cuatro vehículos fueron arrastrados por una corriente de agua en el sector de Villa Tarel.

Los bomberos también retiraron un árbol que cayó en el barrio El Edén. La emergencia ocurrió en la calle 80 con carrera 49 y requirió labores de corte.

En Sucre, las principales inundaciones se concentraron en el municipio turístico de Tolú. Las lluvias mantuvieron bajo vigilancia a las autoridades de otros territorios de la región.

Magdalena vigiló ríos, quebradas y zonas rurales afectadas

La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, informó el desbordamiento de la quebrada Tamacá y el aumento del caudal del río Manzanares. La situación dejó afectaciones en distintos barrios.

PUBLICIDAD

El informe departamental también incluyó árboles caídos en el casco urbano de Ciénaga y emergencias en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. La información disponible no precisó la cantidad de árboles ni el alcance de los daños rurales.

El desbordamiento del río Frío llevó agua a vías de los corregimientos Julio Zawady y Santa Rosalía, en Zona Bananera.

En el municipio de Plato, un deslizamiento de tierra afectó algunas viviendas. Los organismos de socorro iniciaron verificaciones para establecer la magnitud de los daños y las familias perjudicadas.

Las autoridades continuarán con el monitoreo de los sectores afectados mientras los equipos operativos atienden reportes ciudadanos, limpian canales y evalúan las consecuencias de las lluvias.

PUBLICIDAD