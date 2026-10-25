En imágenes: Ariadna Gutiérrez y su vestido de novia se robaron las miradas en su boda en Cartagena

La exreina de belleza no pudo ocultar el vestido como tenía planeado, pero eso no le impidió saludar a las personas fuera de la iglesia con una sonrisa - crédito @zorellt/X

Guardar

Pese a la reserva con la que intentó llevar su matrimonio, el de Ariadna Gutiérrez terminó por convertirse en una de las bodas del año en la farándula nacional. La modelo y virreina universal de la belleza celebró el sábado 24 de octubre su unión por el rito católico con el empresario neerlandés Guus Franke, ante unas 150 personas, entre familiares y amigos cercanos.

Entre los invitados que registraron los seguidores del evento figuraron Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza desde 1996, y otras reinas de belleza del país, a quienes se sumaron los padres del novio y familiares de la ex Señorita Colombia, cuya llegada también quedó documentada en videos compartidos en redes sociales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fue Ariadna la que se robó los focos con su arribo a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, lugar donde se celebró la boda. Un video grabado por los asistentes a las afueras del templo captó el momento en que la exreina de belleza reveló su vestido de novia.

La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue la iglesia elegida por la exreina de belleza para contraer matrimonio - crédito Centro de Convenciones Cartagena de Indias/Facebook

Los testigos señalaron que, inicialmente, se habían dispuesto unas telas blancas para cubrir la entrada de la iglesia para evitar que se conociera el diseño antes de tiempo, pero segundos después de su llegada el vehículo en el que se trasladaba la exreina se movió y dejó al descubierto el atuendo, su peinado y a las personas que la acompañaban antes del ingreso.

PUBLICIDAD

Ante el imprevisto, Ariadna con una sonrisa saludó a los camarógrafos y transeúntes que se congregaron a las afueras de la iglesia, generando elogios en redes sociales por este gesto.

Con este traje se casó Ariadna Gutiérrez

El vestido nupcial combinó mangas de encaje floral, falda recta en satén y un manto de tul gris - crédito @regiacol/Instagram

El vestido, de cuerpo entero y en tono blanco, combinó un cuello alto y mangas largas en encaje floral con efecto transparente, con un torso y una falda ceñidos al cuerpo en satén. La pieza inferior, de corte recto, dejó ver las piernas a través del calado del encaje hasta la altura de los tobillos. Un amplio manto de tul gris acompañó el conjunto desde atrás, sostenido por una de las personas presentes durante el trayecto hacia la entrada del templo.

PUBLICIDAD

Entre los accesorios, Gutiérrez llevó un tocado floral dorado de acabado metálico, con elementos que simulaban hojas y flores y destellos propios de pedrería, ubicado sobre un peinado recogido en moño bajo. Del tocado se desprendió un velo de tul transparente de una sola capa, de largo considerable. Completó el atuendo con aretes de piedra única, de corte redondeado y gran tamaño, con apariencia de diamante o cristal.

El diseñador francés Stéphane Rolland confeccionó el traje nupcial en sus talleres de París - crédito @regiacol/Instagram

El vestido fue confeccionado por Stéphane Rolland, diseñador francés de alta costura parisina reconocido por vestir a la realeza de Oriente Medio y a figuras como Beyoncé y Jennifer Lopez. La pieza se elaboró en los talleres de París y llegó a Colombia en los días previos a la ceremonia. Gutiérrez se convirtió en musa del diseñador tras colaboraciones anteriores, que incluyeron pasarelas en Francia y su participación en la Barcelona Bridal Fashion Week.

PUBLICIDAD

Lo que se supo de la boda y la fiesta posterior

Registros del interior de la catedral mostraron un camino de flores que se extendía desde la puerta del recinto hasta el altar, donde Gutiérrez se encontró con Franke para formalizar la unión.

Tras la celebración de los votos matrimoniales, los recién casados y sus invitados se trasladaron para seguir la fiesta en el Hotel Four Seasons de Cartagena, en una recepción pensada para preservar la privacidad de los recién casados.

Gutiérrez, recordada por haber obtenido el título de virreina universal en el Miss Universo de 2015, llevó su noviazgo con Franke fuera del foco mediático durante el tiempo previo a la boda, pese a que no faltaron rumores sobre la identidad de su pareja en los años anteriores.

PUBLICIDAD