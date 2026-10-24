Colombia

Qué indaga el FBI con miras a ejecutar una cuarta fase de sanciones a personas cercanas a Gustavo Petro, tras revocatoria de visas a 21 colombianos

Entre los nombres mencionados, y cuyas acciones vienen siendo lideradas por el subsecretario de Estado Christopher Landau, conocido como ‘el quita visas’, se menciona a Juliana Guerrero y el catalán Manel Grau, protagonista en el proceso judicial de Verónica Alcocer por las denuncias de Eva Ferrer

El FBI y el Departamento de Estado contemplarían, además de más revocatorias de visados, la inclusión en la Lista Ofac - créditos Catalina Olaya/Colprensa | FBI | captura de pantalla Expressen | Fiscalía
El FBI y el Departamento de Estado contemplarían, además de más revocatorias de visados, la inclusión en la Lista Ofac - créditos Catalina Olaya/Colprensa | FBI | captura de pantalla Expressen | Fiscalía
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Agencias de Estados Unidos analizan información relacionada con Manel Grau, empresario catalán cercano a la ex primera dama Verónica Alcocer, así como con Juliana Guerrero y otros integrantes del entorno del expresidente Gustavo Petro.

El reporte que se conoció por parte del diario El Tiempo sostiene que esas verificaciones harían parte de una posible cuarta fase de medidas administrativas y judiciales contra ciudadanos colombianos, aunque no se conoce un pronunciamiento oficial de Washington que confirme nuevos nombres o sanciones.

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Las pesquisas incluirían posibles vínculos de personas cercanas al anterior Gobierno con contratos petroleros en Venezuela, desplazamientos a Emiratos Árabes Unidos, proyectos tecnológicos y eventuales contactos con estructuras criminales.

El subsecretario de Estado de EE. UU. Christopher Landau firmó la revocatoria de visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Yahir Acuña y José Ignacio Mesa - crédito REUTERS/Alessia Maccioni
El subsecretario de Estado de EE. UU. Christopher Landau firmó la revocatoria de visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Yahir Acuña y José Ignacio Mesa - crédito REUTERS/Alessia Maccioni

Para esto, las autoridades estadounidenses buscarían combinar restricciones de visa, eventuales inclusiones en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés, y también conocida como la Lista Clinton) y remisiones de información a fiscales.

La investigación también menciona revisiones sobre una posible influencia criminal en tribunales y en la Policía.

Manel Grau aparece en el centro de las indagaciones mencionadas por el reporte

El nombre de Manel Grau, de 54 años, aparece vinculado en el informe con viajes a Caracas y Abu Dabi junto con Alcocer.

El empresario estuvo el 31 de enero de 2025 en Venezuela, en una comitiva en la que también participó la entonces primera dama.

Grau explicó, mediante un correo enviado el 15 de octubre a la defensa de Alcocer, que su presencia en Caracas obedeció a su interés como benefactor o posible mecenas de proyectos culturales y musicales. Esa versión fue presentada después de que Eva Ferrer afirmara que, tras el viaje, habrían llegado a Bogotá dos maletas grises con USD 2,5 millones.

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Grau rechazó esas acusaciones y anunció acciones legales contra Ferrer.

La ex primera dama se reunió en Venezuela con Nicolás Maduro y Cilia Flores - crédito @Veronicalcocerg/X

Agentes federales habrían preguntado a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por contratos de Participación Productiva en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), relacionados con la explotación de crudo en la cuenca Apure-Barinas, destacó el diario bogotano.

No obstante, se mencionó que una compañía vinculada inicialmente con Danilo Romero y después con Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, obtuvo en 2025 dos contratos de ese tipo. Romero es esposo de Carolina Plata, exdirectora de las casas privadas de Presidencia durante el Gobierno Petro.

Los viajes a Emiratos y el proyecto BioNube también estarían bajo revisión

El reporte del mismo diario colombiano señala que las autoridades estarían rastreando desplazamientos de Manel Grau a Abu Dabi y otros emiratos, algunos de ellos en compañía de Verónica Alcocer.

Esos viajes habrían sido revisados en relación con un contrato de tecnología por $630.000 millones, conocido como proyecto BioNube, que ISA y su filial Internexa solicitaron investigar por posibles irregularidades.

Por su parte, la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Yesenia Olaya afirmó al periódico que Grau participó en reuniones sobre el proyecto por su papel como miembro de la junta de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad que aportaría terrenos.

Ferrer y Grau sostuvieron una amistad de 25 años - créditos Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X
Grau, que mantuvo una amistad de 25 años con Eva Ferrer, habría hecho varios viajes a Emiratos Árabes Unidos junto a la ex primera dama Verónica Alcocer - créditos Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X

Mientras que el exgerente encargado de Internexa, Saúl Kattan, dijo que le sorprendió encontrar al empresario en al menos una de esas reuniones. El informe del diario detalla que funcionarios del anterior Gobierno confirmaron que Grau también estuvo en una visita institucional a Abu Dabi relacionada con BioNube.

El exembajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Luis Miguel Merlano, sostuvo que las visitas de Alcocer a ese país tuvieron carácter oficial y que debieron quedar registradas en informes enviados a la Cancillería. También indicó que recuerda la presencia de Grau en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, COP28, aunque aclaró que no sabía en qué condición participó.

Juliana Guerrero habría sido mencionada en consultas de agentes federales

La investigación también afirma que un grupo de agentes federales que visitó Bogotá preguntó por Juliana Guerrero, mencionada en el informe como una de las personas sobre las cuales existirían inquietudes relacionadas con corrupción.

El informe sostiene que las preguntas habrían incluido a su hermana Verónica y a supuestas misiones autorizadas para mediar en secuestros con una organización considerada terrorista. Dichos viajes habrían usado aeronaves de la Policía.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Andrea Guerrero Jiménez es la polémica funcionaria de la administración Petro envuelta en el escándalo por el caso de los títulos académicos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Entretanto, la defensa de Verónica Alcocer informó que la ex primera dama se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder a los señalamientos de Ferrer.

La exesposa de Petro entregó fotografías, videos y una cronología de su viaje a Venezuela con el fin de controvertir la versión sobre el ingreso de dólares en maletas.

Entre los elementos entregados habría una imagen de un bolso naranja que, según la defensa, no tenía capacidad para transportar la cantidad de dinero o sustancias mencionada por Ferrer.

Además, el abogado de Alcocer remitió a la defensa de Ferrer las respuestas de Manel Grau sobre su viaje a Venezuela. En ellas, el empresario afirmó que fue invitado a visitar un sistema musical y negó haber dicho que ingresaron USD 2,5 millones desde Caracas.

Las afirmaciones incluidas en el reporte permanecen bajo verificación de las autoridades, luego de que Eva Ferrer compareció de manera virtual ante la Fiscalía colombiana el viernes 23 de octubre de 2026.

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