Colombia

Aby Hernández negó haber explotado a menores y defendió la denuncia sobre presuntos pagos a trabajadoras sexuales trans en Bogotá

La lideresa denunció en redes sociales que a varias mujeres trans les habrían ofrecido $300 mil para repetir la versión de Angie Rodríguez. Ella había afirmado que entre las imágenes había “niños travestis”

Aby Hernández: La lideresa de Los Mártires reconoció una condena por trata de personas en 2016, pero sostuvo que su responsabilidad no estuvo ligada a someter a otras personas - crédito captura de pantalla Noticias Uno
Aby Hernández: La lideresa de Los Mártires reconoció una condena por trata de personas en 2016, pero sostuvo que su responsabilidad no estuvo ligada a someter a otras personas - crédito captura de pantalla Noticias Uno
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Aby Hernández, lideresa trans de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, negó que su proceso judicial estuviera relacionado con explotación sexual y defendió la denuncia sobre presuntos ofrecimientos de dinero a trabajadoras sexuales trans de Santa Fe para respaldar una versión sobre fotografías de menores de edad en el computador del expresidente Gustavo Petro.

La lideresa denunció en redes sociales que a varias mujeres trans les habrían ofrecido $300 mil para repetir la versión de Angie Rodríguez. Ella había afirmado que entre las imágenes había “niños travestis”, aunque luego aclaró: “Pues hablando de las fiestas que él hacía con supuestos travestis menores de edad, pues lo que a mí no me consta, pues yo no lo voy a decir”.

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Según el reporte de Noticias Uno, tras la difusión de esa denuncia y su réplica por parte de Petro, se conoció que Hernández fue condenada por trata de personas en 2016. La lideresa reconoció que estuvo en prisión, pero rechazó que hubiera explotado a otras personas.

La directora de la Fundación Las Libertarias aseguró que varias personas llegaron al barrio Santa Fe para buscar a trabajadoras sexuales trans y ofrecerles dinero para respaldar una versión relacionada con las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @laslibertarias/Instagram

“Nunca lo he negado que tuve un proceso judicial, pero yo no explotaba ni mi delito es explotación, ni mi delito fue explotación sexual”, afirmó.

Hernández relató que comenzó a trabajar en bares después de cumplir 18 años y que, según su versión, quedó involucrada en delitos cometidos por otras personas. “Cuando recién cumplí mis dieciocho años, pues empecé a trabajar en un, en bares, pues uno se ve inmerso en delitos que cometen otros, pero pues yo nunca quise voluntariamente hacer algún delito”.

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Hernández aseguró que la investigación surgió tras un operativo policial en un bar

La lideresa afirmó que una operación de la Policía en el establecimiento donde trabajaba derivó en el proceso judicial. Sostuvo que en el lugar había menores de edad y que fue capturada un año después.

“Nos vimos inmersos en que hubiera menores de edad en un bar. Después de un año me capturaron diciendo pues que hacía parte de una red que nunca existió, podría decirlo, sí algunas personas cometían algunos delitos”.

La lideresa afirmó que una operación de la Policía en el establecimiento donde trabajaba derivó en el proceso judicial. Sostuvo que en el lugar había menores de edad y que fue capturada un año después - crédito @millanrussy/X
La lideresa afirmó que una operación de la Policía en el establecimiento donde trabajaba derivó en el proceso judicial. Sostuvo que en el lugar había menores de edad y que fue capturada un año después - crédito @millanrussy/X

También aseguró que aceptó un preacuerdo con la Fiscalía por temor a una condena mayor. “Me tocó delatar quiénes eran mis jefes, para quién trabajaba, cuáles eran los hechos y pues quedar como una coautoría, que yo diría hoy en día que por omitir estos hechos”.

Durante su reclusión, Hernández comenzó a trabajar en procesos de resocialización para personas trans y fundó Las Libertarias. Según el informe, recibió reconocimientos de la Alcaldía de Bogotá, el Concejo de Bogotá, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que le otorgó una distinción el 30 de septiembre.

Hernández dijo que trabaja desde enero en el Departamento de Prosperidad Social y negó que Petro hubiera intervenido en su vinculación. “Yo creo que mi buen trabajo hizo que yo llegara ahí, porque pues yo al presidente no lo conozco”.

Dos trabajadoras sexuales trans respaldaron la denuncia sobre presuntos ofrecimientos

La Fundación Las Libertarias denunció que personas en una camioneta blindada habrían buscado a mujeres trans en el barrio Santa Fe para que respaldaran las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @diversidades_humanas/Instagram
La Fundación Las Libertarias denunció que personas en una camioneta blindada habrían buscado a mujeres trans en el barrio Santa Fe para que respaldaran las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @diversidades_humanas/Instagram

El reporte incluyó el testimonio de dos trabajadoras sexuales trans que dijeron haber recibido ofrecimientos la noche del 20 de octubre en la avenida Caracas con calle 22, en Bogotá.

Una de ellas afirmó: “Pues ellos traían ya como algo armado solamente de conseguir a las chicas y que las chicas repitieran todo lo que ellos quisieran a cambio de un pago”.

Hernández se ratificó en la denuncia y sostuvo que, como consejera local, tenía el deber de trasladar esa información. “Siendo consejera de la localidad, tengo que transmitir estas denuncias, porque pues si yo permitiera que alguien infringiera un delito dando un falso testimonio, podrían incurrir en lo que alguna vez yo estuve, podrían estar privadas de la libertad”.

La lideresa también aseguró que recibió amenazas de muerte después de divulgar el caso.

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