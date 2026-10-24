Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas”

Vincent Kompany se desvaneció mientras entrenaba al Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El 23 de octubre de 2026, el entrenador belga Vincent Kompany sufrió un desmayo durante un entrenamiento del Bayern Múnich, dos días antes del partido ante Friburgo por la Bundesliga, previsto para el 25 de octubre.

Al día siguiente, Max Eberl, director deportivo del club, habló en conferencia de prensa sobre el estado de salud del técnico. Confirmó que Kompany permanecerá fuera de la actividad durante varias semanas mientras se recupera. La situación se suma a la ausencia de Luis Díaz, tras sufrir un desgarro en la pierna izquierda durante el partido de la Champions League ante Arsenal, el 21 de octubre de 2026.

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El director deportivo del Bayern Múnich se refirió a que Kompany estará por fuera algunas semanas tras su desvanecimiento en un entrenamiento previo al juego ante Friburgo por la Bundesliga-crédito Heiko Becker/REUTERS

Eberl confirmó que el técnico belga permanecerá hospitalizado unos días y no hay una fecha prevista para su regreso.

Kompany fue trasladado en ambulancia a un hospital de Múnich después de que los servicios de emergencia acudieran al centro de entrenamiento, donde también se envió un helicóptero. Las causas del desmayo todavía no fueron determinadas.

“Primero, la buena noticia: está estable. Tendrá todo el tiempo que necesite. No vamos a empezar a establecer ningún tipo de plazos. No hablamos de días, hablamos de semanas; eso debe quedar claro para todos”, declaró Eberl en la conferencia de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el Friburgo.

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El director deportivo del Bayern Múnich complementó que ya habló con Kompany en el hospital:

“Hablé con él anoche, y también con su esposa. No fue un momento agradable para ninguno de nosotros; se desplomó y lo llevaron al hospital. Y permanecerá allí unos días más. Esto demuestra que el fútbol no es lo más importante en la vida. En el Bayern de Múnich estamos unidos. Porque lo más importante es que se encuentre la causa de la enfermedad de Vinnie, que se recupere y solo entonces podrá volver. Ese será el mayor reto: protegerlo, en cierta medida, de sí mismo”, detalló.

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Vincent Kompany asustó al Bayern Múnich: esto fue lo que pasó

Kompany se desplomó durante el entrenamiento del 23 de octubre de 2026 con el Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Kompany se desvaneció el 23 de octubre de 2026 cerca del entrenamiento del equipo sub-23 en las instalaciones del Bayern. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y el entrenador fue llevado en ambulancia a un hospital de Múnich, donde permanecerá varios días.

Es importante recordar que había sufrido una infección viral la semana pasada y presentaba dificultades para permanecer de pie durante períodos prolongados. Durante la victoria por 6-1 ante Leipzig tuvo que recostarse en el vestuario, tanto en el descanso como después del partido.

El entrenador no acudió a la sesión del 19 de octubre de 2026 en Säbener Straße. Los médicos, entre ellos el del equipo, Roland Schmidt, le realizaron un examen exhaustivo, y Aaron Danks dirigió la última práctica antes del partido de la Liga de Campeones contra Arsenal, que terminó 2-2.

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Kompany tampoco estuvo en el encuentro ante el club inglés. Después declaró tras el partido ante Arsenal su ausencia en el juego ante RB Leipzig:

“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no le hice caso a mi cuerpo, y entonces, en cierto momento, mi cuerpo me dijo: ¡Para ya!”.

Tras lo ocurrido, la práctica fue suspendida y un helicóptero de rescate se dirigió a Säbener Straße (sede deportiva del Bayern) a las 3:54 p. m. (hora de Alemania) antes de su traslado al hospital.

Durante su ausencia, el asistente Aaron Danks, de 43 años, se encargará del equipo. El técnico inglés dirigirá el entrenamiento del 23 de octubre de 2026 y acompañará al Bayern en el encuentro del 25 de octubre de 2026 contra el Friburgo, programado para las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

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Luis Díaz estará ausente con el Bayern Múnich

Luis Díaz durante su lesión con el Bayern Múnich en el juego ante Arsenal-crédito ANNA SZILAGYI/EFE/EPA

El Bayern Múnich confirmó el 22 de octubre de 2026 que Luis Díaz sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo durante el empate 1-1 ante Arsenal por la Champions League. La lesión lo dejará fuera del partido de la Bundesliga frente a Friburgo y lo dejará por fuera con la selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre ante Chile.

El diagnóstico fue establecido tras los exámenes del cuerpo médico del club alemán, según Infobae. Bayern Múnich precisó que el delantero de 29 años estará de baja “por el momento”, sin comunicar una fecha concreta para su regreso.

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Una lesión leve de isquiotibiales puede demandar entre dos y cuatro semanas de recuperación para volver a entrenar y competir con normalidad. El plazo depende de la evolución del dolor, la recuperación de fuerza y movilidad y la respuesta a la rehabilitación.

Díaz ingresó en el minuto 68 ante Arsenal, luego de haber comenzado el encuentro en el banco de suplentes. En el minuto 90 cayó al césped en el centro del campo por molestias físicas y fue reemplazado por el senegalés Bara Sapoko Ndiayé.

El "Guajiro" venía arrastrando molestias musculares desde el partido ante RB Leipzig, el 17 de octubre de 2026-crédito Bayern Múnich

En este contexto, se prevé que la estrella de la selección Colombia regrese después de la fecha FIFA de noviembre de 2026. A continuación, estos son los partidos que se perderá:

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25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich

7 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich

13 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Colombia vs. Chile (estadio Pascual Guerrero de Cali)

17 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Chile vs. Colombia (estadio Nacional de Santiago)