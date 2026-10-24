Gobierno nacional entregó infraestructura para mejorar el abastecimiento de agua potable a más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar, en La Guajira - crédito Ministerio de Agricultura

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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), adscrita al Ministerio de Agricultura, informó el 22 de octubre de 2026 que quedó habilitada la conexión entre el embalse El Cercado y la planta de tratamiento Corral de Piedra, una obra que incorpora una fuente adicional de agua para más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar, La Guajira, y los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao.

La infraestructura permitirá conducir agua desde el embalse hasta la planta, donde deberá ser tratada antes de ingresar al sistema de distribución. El municipio ha dependido principalmente del río Cesar, cuyo caudal baja durante las temporadas de menos lluvias.

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En el acto de entrega participaron el director de la ADR, Orlando José Dangond Baute; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond; el gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque; el alcalde de San Juan del Cesar, Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, y la gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (Esepgua), Andreína García.

La obra entrega 144 litros por segundo a Corral de Piedra

La ADR señaló que la línea de conducción de San Juan entrega actualmente 144 litros por segundo a la planta de Corral de Piedra. Según la entidad, destinó más de $570.000.000 al mantenimiento especializado de la infraestructura, con trabajos en válvulas, compuertas y ventosas.

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La conexión fue anunciada a comienzos de agosto de 2026, pero el sistema presentó fugas y quedó pendiente de pruebas técnicas. La agencia indicó que, desde el 7 de ese mes, trabajó con Esepguá para corregir los inconvenientes y verificar la operación de la conducción.

Tras las pruebas hidráulicas, el agua del embalse llegó a la planta de tratamiento. Corral de Piedra deberá cumplir los procesos correspondientes antes de que el recurso pueda ser distribuido a los usuarios.

La Agencia de Desarrollo Rural, adscrita al Ministerio de Agricultura, informó que quedó habilitada la conexión entre el embalse El Cercado y la planta de tratamiento Corral de Piedra - crédito Ministerio de Agricultura

El embalse El Cercado suministra agua a Fonseca y Barrancas desde 2018, mediante la planta de Metesusto. Con la nueva conexión, San Juan del Cesar cuenta con una alternativa de abastecimiento regulada ante las variaciones del caudal del río Cesar.

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El director de la ADR vinculó la obra con la segunda fase del Proyecto Multipropósito del Río Ranchería. Dangond Baute afirmó que una sentencia del Consejo de Estado ordena avanzar en la activación y culminación de esa etapa, que contempla 18.000 hectáreas de riego en los distritos de San Juan y Ranchería. “La Guajira tiene que sacar este proyecto adelante”, expresó durante la entrega de la conexión.

La entidad también relacionó la intervención con el cumplimiento del fallo emitido en 2023 sobre la culminación del proyecto y la conexión de los sistemas de acueducto previstos. El funcionamiento de la obra dependerá ahora de las condiciones de tratamiento, distribución y continuidad del servicio.

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Una inspección judicial permitió identificar riesgos para la población infantil de Jojocinto, donde habitantes estarían consumiendo agua de una fuente contaminada con heces de animales - crédito Colprensa

La Corte Constitucional ordenó a Uribia activar un suministro provisional de agua potable para comunidades wayuu que dependen de una fuente contaminada en Jojocinto, La Guajira, donde una inspección judicial halló heces de animales y detectó riesgos para la población infantil que consume ese líquido.

La medida cautelar obliga a la Alcaldía de Uribia y a Esepgua, a poner en marcha el esquema de abastecimiento dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la decisión. La orden alcanza a la comunidad de Waimpiralein y a las demás poblaciones que utilizan la fuente señalada por el tribunal.

El suministro deberá realizarse con carrotanques administrados por el municipio y tanques de almacenamiento proporcionados por Esepgua. La Corte exigió que las entregas sean periódicas, suficientes, accesibles y verificables para las comunidades beneficiarias.

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Las dos entidades deberán presentar en 24 horas un plan operativo inicial para activar la medida. Ese documento tendrá que establecer de dónde provendrá el agua, con qué frecuencia se entregará, qué volumen recibirá cada población, cuáles serán los puntos de distribución y bajo qué condiciones será almacenada.