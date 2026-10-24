Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

La modelo acompañó al rapero durante su concierto en el Movistar Arena, donde ambos compartieron besos y abrazos frente a los asistentes - crédito @xoxo_cd_/ X

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La aparición de Karina García en el concierto de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá puso fin a las especulaciones que circulaban desde hacía semanas sobre una posible ruptura entre ambos.

La modelo asistió al espectáculo del rapero, compartió con él ante el público y protagonizó varias escenas afectuosas que quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales.

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La pareja había sido objeto de comentarios después de que los dos eliminaran de sus perfiles de Instagram algunas publicaciones que tenían juntos. Además, dejaron de mostrarse en contenido compartido y no hicieron apariciones públicas durante varios días, una situación que alimentó las versiones sobre un distanciamiento.

Kris R se había referido previamente a esos rumores y aseguró que la relación se mantenía. Sin embargo, sus declaraciones no detuvieron las especulaciones, ya que muchos usuarios esperaban una señal pública de Karina García, quien no había dado declaraciones sobre el tema.

Karina García apareció en el concierto de Kris R y despejó rumores de ruptura - crédito @kariconica/ X

La noche del viernes 23 de octubre, durante el concierto que ofreció el artista en el Movistar Arena, la pareja volvió a aparecer junta. Antes de que comenzara el espectáculo, ambos posaron para fotografías y videos en medio de la presencia de asistentes y medios de comunicación.

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Karina García apareció en el concierto de Kris R en Bogotá

La presencia de Karina García en el recinto fue una de las situaciones que más comentarios generó entre los seguidores del cantante. La modelo llegó vestida con un enterizo blanco que resaltó su embarazo y permaneció cerca del artista durante parte de la noche.

Las imágenes que circularon mostraron a la pareja sonriente, mientras conversaba y atendía a las cámaras. También se registraron besos y abrazos antes del inicio del concierto, gestos que fueron interpretados por sus seguidores como una respuesta a las versiones de separación.

La aparición ocurrió en una fecha importante para Kris R, quien se presentó ante el público bogotano en un concierto con localidades agotadas. El evento contó con invitados, entre ellos el rapero puertorriqueño Cosculluela.

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Karina había llegado a Bogotá junto a sus hijos, una situación que también había despertado comentarios entre quienes seguían la relación. Algunos usuarios consideraron que su presencia en la capital podía estar vinculada al concierto, pero la pareja no confirmó ese detalle antes de la presentación.

Besos y abrazos entre Karina García y Kris R quedaron registrados antes de la presentación - crédito @kariconica/ X

La modelo no había publicado explicaciones sobre la eliminación de las fotografías ni sobre la ausencia de apariciones junto a Kris R. En cambio, su llegada al escenario y los momentos que compartió con el cantante se convirtieron en la principal respuesta pública frente a los rumores.

El cantante se arrodilló frente a Karina García durante el show

Uno de los instantes más difundidos de la noche ocurrió cuando Kris R se acercó a Karina García durante su presentación y se arrodilló frente a ella. El artista le dio un beso en el vientre, mientras el público reaccionaba con gritos y aplausos.

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En los videos se escucha al rapero dedicarle palabras afectuosas a su pareja. Los asistentes registraron el momento desde distintos puntos del recinto y las imágenes comenzaron a difundirse en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El gesto tuvo lugar mientras Karina acompañaba a Kris R sobre el escenario. La creadora de contenido permaneció junto al artista y respondió a las muestras de afecto con abrazos y sonrisas.

Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram

Otro detalle que llamó la atención fue el movimiento que, según las imágenes compartidas por asistentes, se percibió en el vientre de Karina luego del beso del cantante. Ese fragmento también circuló de forma amplia entre las cuentas dedicadas a contenidos de entretenimiento.

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La pareja espera un hijo, aunque hasta ahora no ha revelado públicamente el nombre que eligió. Karina García ha respondido preguntas de sus seguidores sobre el nacimiento, pero ha dicho que no conoce la fecha exacta en que ocurrirá.

Las publicaciones eliminadas habían alimentado las especulaciones

Los rumores de ruptura comenzaron después de que los seguidores detectaran cambios en los perfiles de ambos. La eliminación de fotografías y videos compartidos fue uno de los elementos que llevaron a algunos usuarios a plantear que la pareja atravesaba una crisis.

A eso se sumó la falta de publicaciones conjuntas durante las últimas semanas del embarazo de Karina. La modelo, que participó en La casa de los famosos Colombia, mantuvo silencio frente a los comentarios y continuó compartiendo aspectos relacionados con su maternidad y su familia.

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Karina García guardó silencio frente a las versiones sobre una supuesta crisis con Kris R. - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Kris R sí respondió en una ocasión y sostuvo que su relación se basaba en el amor y el respeto. Sus palabras no convencieron a parte de los usuarios que consideraron insuficiente el pronunciamiento ante la ausencia de apariciones públicas junto a García.