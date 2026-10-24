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Inicia la Liga El Dorado: el campeonato organizado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez que capta las regiones a donde no ha llegado el fútbol profesional

El histórico volante de la selección Colombia regresó al país tras dos décadas con una competencia que disputará más de 40 partidos entre equipos de la Sabana de Bogotá, La Guajira, Caquetá, Santander, Quindío y Huila

En una entrevista con Infobae Colombia, Carlos Sánchez habla sobre el lanzamiento de la Liga El Dorado tras su regreso al país - crédito Infobae Colombia
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Carlos “La Roca” Sánchez pondrá en marcha el domingo 25 de octubre la Liga El Dorado, una nueva competición de fútbol con estructura profesional que aspira a convertirse en plataforma para los talentos de las regiones colombianas que carecen de representación en la competencia tradicional.

El pitazo inaugural sonará a las 3:00 p. m. en el estadio Héctor “El Zipa” González de Zipaquirá, con el duelo entre Zipa Fútbol Club y León OP10, la franquicia que preside el exfutbolista argentino Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe.

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Sánchez regresa a Colombia tras 20 años en el exterior para liderar el proyecto

Carlos Sánchez regresó al país para ser fundador de la Liga El Dorado, campeonato que busca dar oportunidades a futbolistas de regiones a las que no ha llegado el fútbol profesional - crédito Liga El Dorado
Carlos Sánchez regresó al país para ser fundador de la Liga El Dorado, campeonato que busca dar oportunidades a futbolistas de regiones a las que no ha llegado el fútbol profesional - crédito Liga El Dorado

El mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, con paso por clubes como Aston Villa, West Ham, Fiorentina y Espanyol, reveló en entrevista con Infobae Colombia que la liga nace de una convicción personal. “Creo firmemente en el talento en Colombia. Somos un país con diferentes regiones, diferentes culturas, diferentes climas, y eso nos hace muy especiales”, afirmó Sánchez, quien también forma parte del programa Leyendas de la FIFA.

Tras dos décadas de carrera en Europa, el mediocampista decidió volver al país con un propósito definido: trasladar su experiencia internacional al servicio del fútbol colombiano. “Soy un patriota. Nunca me he olvidado de mis raíces, de mi esencia, que es Colombia”, sostuvo. Desde la presidencia fundadora de la Institución de Fútbol Asociado (IFA), entidad organizadora del torneo, Sánchez lidera una apuesta que busca complementar —y no competir con— la estructura de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ni la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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Siete equipos disputarán 44 partidos en la primera edición

El estadio Armando "El Zipa" González será el que acoja el partido inaugural de la Liga El Dorado - crédito Liga El Dorado
El estadio Armando "El Zipa" González será el que acoja el partido inaugural de la Liga El Dorado - crédito Liga El Dorado

La Liga El Dorado fue concebida con ocho franquicias, pero arrancará con siete tras la baja del equipo de Quindío, afectado por el reciente terremoto en la región. Sánchez confirmó que esa franquicia mantiene su lugar y se incorporará en la próxima temporada.

Los clubes que competirán desde este fin de semana son Guajira Fútbol Club, Caquetá Club Deportivo (con sede en Florencia), Zipa FC, Racing Club Fusagasugá, Inter de Santander, Huila Fútbol Club (en Neiva) y León OP10. Cada equipo lleva el nombre de su región, una decisión deliberada para fomentar la identidad territorial. “Todos los equipos tienen el nombre de la región para generar ese regionalismo y ese sentido de pertenencia”, explicó el exfutbolista en declaraciones a Infobae Colombia.

El formato contempla una fase regular de todos contra todos que sumará 42 partidos, tras la cual los dos primeros clasificados disputarán una final de ida y vuelta. En total, la primera edición tendrá 44 encuentros. Sánchez indicó que el calendario, originalmente previsto para comenzar con una apertura en el estadio El Campín de Bogotá, debió ajustarse por razones logísticas, lo que comprimió el fixture. El objetivo, sin embargo, es cerrar la competencia en diciembre y retomar el siguiente torneo en febrero de 2027.

Más allá del balón, la liga busca transformar territorios estigmatizados

En una entrevista para Infobae, el exfutbolista y ahora dirigente Carlos Sánchez explica el propósito de la Liga El Dorado. Sánchez expone la iniciativa orientada a promover el talento futbolístico en diversas regiones de Colombia que carecen de infraestructura profesional - crédito Infobae Colombia

El proyecto trasciende lo deportivo. Sánchez hizo énfasis en la dimensión social de la iniciativa, que apunta a regiones históricamente alejadas del fútbol profesional y marcadas por estigmas. “El fútbol es un hilo conductor muy importante para cambiar la visión de cómo se ven esos territorios”, señaló, y agregó que alrededor de un estadio se generan carreras afines al deporte y dinámicas económicas que benefician a las comunidades.

La denominación Liga El Dorado rinde homenaje a una de las épocas más emblemáticas del fútbol colombiano, cuando en las décadas de 1940 y 1950 el país atrajo a estrellas internacionales y vivió un auge competitivo sin precedentes. Inspirada en ese legado, la competición pretende abrir un nuevo capítulo en el que el talento de las regiones encuentre visibilidad y oportunidades reales de crecimiento.

La estructura proyecta expansión con divisiones de plata, bronce y regional

En entrevista con Infobae, el exfutbolista y ahora presidente de la I.F.A. Carlos Sánchez detalla el lanzamiento y funcionamiento de la Liga El Dorado - crédito Infobae Colombia

La primera edición es apenas el cimiento. Sánchez detalló que el plan a mediano plazo incluye la creación de categorías inferiores dentro de la propia liga: una división de plata, una de bronce y una instancia regional que amplíe la base competitiva en todo el territorio. “Hoy ya es una realidad. La Roca ha puesto la primera roquita, así que podemos edificar sobre ella”, afirmó.

Las entradas para el partido inaugural en Zipaquirá están disponibles a través de tuboleta.com.

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