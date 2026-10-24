Enrique Vargas Lleras afirmó estar a la expectativa de que Estados Unidos pida la extradición de Petro por vínculos con el narcotráfico: “Acompañar a su amigo Maduro en una cárcel”

Enrique Vargas Lleras afirmó estar a la expectativa de que Estados Unidos pida la extradición de Petro por vínculos con el narcotráfico - crédito Composición Fotográfica Colprensa

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Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmó que espera que Estados Unidos solicite la extradición de Gustavo Petro, a quien acusó de ser “un delincuente en la Casa de Nariño”.

Sus afirmaciones, incluidas las acusaciones de delitos y las presuntas actuaciones de funcionarios y allegados del ex primer mandatario.

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Vargas Lleras sostuvo que las autoridades estadounidenses recaudan pruebas y convocan testigos sobre hechos vinculados con el presidente y su entorno. También afirmó haber presentado denuncias por soborno y concierto para delinquir en Colombia, además de solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton por presuntos vinculos con el narcotráfico - crédito Ofac

El copresidente del partido Cambio Radical también pidió que la investigación estadounidense desemboque en una medida contra el expresidente. “Esperamos que pronto llegue una solicitud de extradición contra Petro y que finalmente pueda acompañar a su amigo Nicolás Maduro en una cárcel de Florida, en Estados Unidos”, dijo Vargas Lleras en entrevista con Semana.

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Incluso, señaló que la actuación de la justicia estadounidense está en marcha, aunque no aportó documentos ni confirmó una investigación oficial de ese país. “Vemos con muy buenos ojos que la justicia estadounidense haya comenzado a recaudar pruebas y llamar testigos”, afirmó.

Las denuncias y solicitudes de investigación contra Petro y su entorno

Enrique Vargas Lleras dijo que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir. “Esperamos que la Comisión de Acusaciones proceda con las investigaciones correspondientes”, manifestó.

Enrique Vargas Lleras dijo que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir - crédito Mariano Vimos/Colprensa

También aseguró que pidió al ente acusador “investigar posibles conductas de testaferrato, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, para que se proceda a una investigación formal”, declaró.

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Según el denunciante, dirigió una carta fechada el 13 de octubre de 2026 a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar actuaciones contra la ex primera dama , Verónica Alcocer, y otras personas mencionadas en denuncias de Angie Rodríguez y Eva Ferrer. “Le solicité a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una investigación inmediata contra la señora Alcocer y las 32 personas mencionadas en las denuncias”, señaló al medio citado.

El entrevistado añadió que espera decisiones tanto de la Fiscalía como del Congreso. “Espero que la fiscal general actúe, que le dé la cara al país, que no dilate más estas circunstancias y que reciba los testimonios y adopte las decisiones que en derecho correspondan frente a todos los implicados”, dijo.

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Sobre la Comisión de Acusación, pidió que avance hacia una acusación formal que permita la intervención del Senado. “Hago un llamado al Congreso de la República y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que no dilaten las investigaciones y procedan con la acusación formal”, sostuvo.

Vargas Lleras vinculó sus denuncias con el denominado pacto de Valledupar, que habría ocurrido el 23 y el 24 de octubre de 2025. A su juicio, se trató de “un verdadero entrampamiento” dirigido contra su hermano, el entonces candidato Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Petro sabía que su única tabla de salvación era hacer ese montaje, ese entrampamiento contra esas tres personas”, afirmó. También consideró que las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de otros testigos respaldan su interpretación: “Fueron los propios testigos quienes se negaron a comprar ese pacto”, expuso en el mismo diálogo.

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En sus declaraciones, dijo que da credibilidad a los señalamientos de Angie Rodríguez, aunque sostuvo que eso no la excluye de una eventual investigación. “Sí le creo, pero no la exonero. Ella también está participando en el soborno”, afirmó, sin aportar pruebas adicionales sobre esa acusación.

Las peticiones a la Fiscalía y a la OFAC

El copresidente de Cambio Radical acusó al expresidente de la República de ser “un delincuente” - crédito Colprensa

Enrique Vargas Lleras dijo que pidió al Gobierno nacional retirar la nacionalidad por adopción a los españoles Manuel Grau y Xavier Vendrell. “He pedido al Gobierno nacional, mediante comunicaciones enviadas desde la semana pasada, que se inicie el proceso de retiro de la nacionalidad colombiana” de ambos, declaró.

Conforme a su querella, Grau y Vendrell habrían tenido participación en negocios relacionados con Alcocer. “Eran los grandes directores de los negocios de la señora Verónica Alcocer”, sostuvo.

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A propósito, dijo haber enviado una comunicación a la OFAC para que incluya a las personas mencionadas en sus denuncias, con excepción de Alcocer. “También envié una comunicación a la OFAC para solicitar la inclusión de las personas mencionadas en esas denuncias, excluyendo a Verónica Alcocer porque ya forma parte de esa lista”, afirmó.

Vargas Lleras también relacionó sus expectativas sobre Estados Unidos con negociaciones para la compra de aviones en Suecia, en las que afirma que Alcocer estuvo presente. “Tengo conocimiento de que Estados Unidos también está investigando estos hechos”, dijo al referirse a esa situación, una afirmación que la revista no acompañó de confirmación oficial.

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