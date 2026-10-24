El empresario capturado con fines de extradición por EE. UU. que respaldó a De la Espriella antes de la primera vuelta: tendría presunto nexo con Alex Saab

Las detenciones ocurrieron en cuatro localidades colombianas tras requerimientos de tribunales federales que indagan maniobras financieras, tráfico internacional de estupefacientes y movimientos de activos virtuales - crédito prensa Fiscalía General de la Nación

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Un detalle que no pasó inadvertido para usuarios en redes sociales se difundió la tarde-noche del viernes 23 de octubre, dos días después de que se revelaron los pormenores de una serie de operativos en Atlántico, Cundinamarca y La Guajira, y que tiene en el ‘ojo del huracán’ al presidente Abelardo de la Espriella luego de la captura del empresario barranquillero Nassim Orfale Vásquez, requerido con fines de extradición por EE. UU..

El hoy detenido hace parte del total de ocho aprehendidos producto del resultado conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército, y tendrá que responder ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura de lavado de activos asociada con recursos del narcotráfico.

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La investigación de las autoridades le atribuye a Orfale Vásquez movimientos cercanos a USD 42 millones en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018, destacó el comunicado por parte del ente investigador colombiano.

Además del comunicado, la Fiscalía compartió tres publicaciones en un hilo vía X, en la que se confirman que son ocho los detenidos, y no siete como aseguró De la Espriella - crédito @FiscaliaCol/X

Las autoridades buscan establecer cómo funcionaban las transacciones, qué cuentas y plataformas fueron utilizadas y cuál era el papel del detenido dentro de la red bajo indagación.

Este mismo hombre de negocios, y de acuerdo con fuentes de inteligencia cercanas al caso, tal y como reveló El Colombiano, es sospechoso de ser un presunto integrante de una red ilegal de Alex Saab, el empresario colombo-venezolano y exministro señalado como testaferro del exdictador Nicolás Maduro, capturado y extraditado a EE. UU. por orden de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela en mayo de 2026, y que a mediados de septiembre se declaró culpable por cargos de conspiración para el lavado de dinero y transacciones financiera ilícitas, tras llegar a un acuerdo con una corte federal en Miami.

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El video lo compartió Nassim Orfale Vásquez desde su perfil de Instagram el 21 de mayo de 2026, que fue señalado de tener presuntos vínculos Alex Saab, el testaferro del dictador Nicolás Maduro que se declaró culpable ante una corte federal de Miami por cargos relacionados con lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense - crédito @nassimorfale7/IG

Esta supuesta relación provocó cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales, e incluso de Antonio Sanguino, exministro de Trabajo de la administración de Gustavo Petro, que le pidieron una explicación a De la Espriella luego de que en su publicación oficial vía X, el jefe de Estado se refirió a la captura de los otro siete detenidos, y que también son requeridos por el Gobierno de EE. UU., pero no dijo nada del octavo sujeto.

Pero el detonante mayor de estas críticas fue un video que se compartió, tomado desde la cuenta de Instagram del empresario barranquillero con fecha del 21 de mayo de 2026, en medio de la campaña presidencial y diez antes de la primera vuelta que se celebró el domingo 31 de mayo), en el que se observa a Orfale Vásquez saludar al hoy mandatario, luego de expresarle su apoyo.

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“No soy político ni sigo ideologías políticas, pero he decidido ser consecuente y leal a mi patria. Por eso me uno al partido de Abelardo de la Espriella, de Firmes por la Patria”, le dijo el hoy detenido a De la Espriella, y al final ambos estrecharon sus manos, como parte de un acto de campaña.

Esta fue la publicación que compartió el empresario barranquillero Nassim Orfale Vásquez en su perfil de Instagram, en la que anunció que se uniría al movimiento político de De la Espriella: Defensores de la Patria - crédito @nassimorfale7/IG

Adjunto a la grabación, en la misma publicación, Orfale Vásquez escribió: “Firmes por la patria con el candidato a la presidencia @delaespriella_style por una colombia diferente”.

Mientras que en la publicación de X en la que De la Espriella brindó detalles del operativo, y compartió un video de 31 segundos, que fue recortado, debido a que en el material audiovisual que compartió la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación a Infobae Colombia, se observa que la grabación original se extiende poco más de un minutos y medio, y en ella aparece al final el empresario barranquillero.

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Esto llevó a que Sanguino le refutara a De la Espriella vía X: “¿Porque ocultas a NASSEN ORLAFE, narco capturado por el CTI y solicitado en extradición por EEUU? Amigo? Socio Copartidario? (sic)"

El exministro de Trabajo durante el Gobierno de Gustavo Petro, Antonio Sanguino, fue uno de los usuarios en redes sociales que salió a cuestionar de forma abierta al hoy presidente - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, y adicional al video y una fotografía, en la misma publicación de De la Espriella se lee: “En una operación simultánea en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá, nuestro Ejército Nacional, a través de la Quinta División y la Brigada 13, en coordinación con la DEA y el CTI-SIU, logró la captura de 7 personas requeridas por la justicia estadounidense por delitos relacionados con concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas”.

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Lo que generó en parte la serie de preguntas de Sanguino vinieron como resultado de la parte final del mensaje del jefe de Estado, que aseguró: “Seguiremos golpeando las finanzas, las redes logísticas y las estructuras del narcotráfico. Quienes se enriquecen con este negocio criminal deben responder ante la justicia, en Colombia o en el exterior”.

Al cerrar, De la Espriella remarcó: “Nuestra cooperación internacional contra el narcotráfico seguirá siendo firme y contundente. ¡No habrá refugio para quienes delinquen”.

El presidente De la Espriella compartió el comunicado el mismo día que lo hizo la Fiscalía, pero en su reporte fueron siete los capturados, y no ocho como detalló el ente investigador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los detalles de la captura del empresario barranquillero Nassim Orfale Vásquez

En el mismo comunicado emitido por la Fiscalía el 21 de octubre, en la segunda parte del documento se mencionan los detalles del operativo de captura de Orfale Vásquez, y antes se revelaron las identidad y cargos por los que detuvieron a las otros siete sujetos.

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Pero en el caso concreto del empresario que salió a respaldar la candidatura de De la Espriella, su arresto se produjo en una vivienda de alto nivel en Barranquilla, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron una diligencia de registro y allanamiento.

En el inmueble hallaron más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación para operaciones con monedas virtuales, conocidos como tokens.

Los elementos fueron incautados y quedaron a disposición de los investigadores como parte del material probatorio que respalda el requerimiento de las autoridades estadounidenses.

Nassim Orfale Vásquez fue capturado en Barranquilla (Atlántico) - crédito @FiscaliaCol/X

La investigación apunta a operaciones con criptomonedas desde 2018

El expediente, apoyado por agencias de Estados Unidos, plantea que las monedas virtuales habrían sido usadas para mover recursos de procedencia ilícita y darles apariencia de legalidad.

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La cifra de USD 42 millones corresponde al monto que, según la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI, por sus siglas en inglés), habría sido movilizado en operaciones que considera sospechosas desde 2018.

La solicitud de extradición sostiene que Orfale Vásquez habría participado en una estructura dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Las autoridades deberán determinar si las transacciones se conectaron con organizaciones específicas, qué destinatarios recibieron los recursos y si existieron intermediarios en Colombia o en el exterior.

El hoy capturado también sería primo de Faisal Cure Orfale, empresario y contratista de la Costa Caribe mencionado por la excongresista Aida Merlano en señalamientos sobre un supuesto entramado de financiación irregular de campañas políticas, agregó por su parte el periódico antioqueño en su reporte.

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El empresario fue trasladado a Bogotá para el trámite de extradición, junto a los otros siete detenidos

Después de la diligencia en Barranquilla, Orfale Vásquez fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá para continuar con el procedimiento judicial.

La detención de Orfale Vásquez coincidió con una operación que dejó otras siete personas capturadas con fines de extradición en Bogotá, Cajicá, Maicao y Barranquilla.

Ese expediente corresponde a una investigación distinta, dirigida por una corte federal de Estados Unidos en Puerto Rico.

Entre los detenidos figuran:

Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o “Gallo”

Nizar Hachem Sawan.

Andrés Mauricio Guarnizo Vaca.

Danilo Andrés Hernández Junco.

Jhon Jairo Torres Peláez.

Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Alex Alberto Castillo Gómez.

En en hilo de X que compartió la Fiscalía sí aparece el octavo detenido que dejó la serie de operativos en Atlántico, Cundinamarca y La Guajira: el empresario barranquillero Nassim Orfale Vásquez - crédito @FiscaliaCol/X

Según la información oficial, esa organización es investigada por presunto tráfico internacional de estupefacientes y lavado de activos.

Las autoridades analizan operaciones como transferencias a terceros, depósitos fraccionados y uso de tokens mediante cuentas de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.