Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, dijo que Petro fue “una gran decepción”: también habló de Eva Ferrer, Verónica Alcocer y Juliana Guerrero

Adelina Covo habló en extenso sobre lo que para ella fue el Gobierno de Gustavo Petro y cómo ve al actual presidente, Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae - Presidencia

Guardar

La historiadora, política y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Adelina Covo señaló que el gobierno de Gustavo Petro dejó un daño profundo en el proyecto de izquierda y afirmó que la estrategia de comunicación del presidente Abelardo de la Espriella le ha permitido ganar respaldo en regiones donde no obtuvo la mayoría electoral.

En una entrevista con Semana, Covo, que es la suegra del exministro del Interior Armando Benedetti, señaló que ya no tiene contacto político con Petro, pese a que coordinó su campaña en Bolívar durante la segunda vuelta presidencial. Según relató, la relación se limitó después a intercambios ocasionales por chat y a hoy no existe vínculo entre ambos.

PUBLICIDAD

“Aunque no tengo votos, coordiné, con una gran estrechez, la campaña en Bolívar”, dijo Covo, que habló cómo en la segunda vuelta coordinó, según ella, medio millón de votos. “Y no me dieron ni las gracias”, agregó la mujer, que dijo que le pasó lo que aconteció con otras personas, que son “profesionales excelentes a los que no tuvieron en cuenta…”.

Adelina Covo ha cuestionado la manera en que Gustavo Petro ha ejercido su liderazgo en el Pacto Histórico y que esté rodeado de jóvenes que, según ella, le han hecho daño al proyecto político - crédito @AlejoToroAnt/X

La dirigente cuestionó el manejo del entorno presidencial y los escándalos que, según su apreciación, afectaron la imagen del anterior gobierno. “Como el primer presidente de izquierda, pero una gran decepción”, respondió cuando le preguntaron cómo cree que Petro pasará a la historia tras su cuatrienio, salpicado por diferentes escándalos.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Covo aseguró que la izquierda necesitaría una campaña de gran alcance para recuperar el poder en el próximo ciclo electoral. A su juicio, los cuestionamientos que rodearon al gobierno anterior y la respuesta comunicacional de De la Espriella reducen esa posibilidad, en un panorama complejo para la oposición.

“Petro le ha hecho un daño enorme al proyecto político”, insistió la mujer. “Enfrentando eso al manejo de la comunicación que está haciendo Abelardo, no veo a la izquierda volviendo al poder, al menos dentro de cuatro años”, remarcó la exmagistrada, que no dudó en señalar que “de ese tamaño es el daño” que dejó el anterior Gobierno.

PUBLICIDAD

Adelina Covo coordinó la campaña a la presidencia de Gustavo Petro en Bolívar, durante la campaña de 2022 - crédito Adelina Covo/Facebook

Covo destacó la comunicación de De la Espriella en la costa Caribe

De esta manera, la historiadora dijo que no comparte todas las formas de actuación del actual mandatario, en especial las escenas públicas en las que increpó a delincuentes detenidos. Aun así, consideró que esas intervenciones tienen impacto entre sectores del Caribe colombiano, que han empezado a respaldarlo de forma masiva.

Covo también valoró algunos nombramientos del gabinete. Mencionó a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda; a la ministra de Salud, Ana María Vesga; y a figuras como Rodrigo Lara, Alejandro Ordóñez e Indalecio Dangond; aunque a solo 75 días ya se haya registrado el primer remezón, con la salida, justamente, de Lara de la cartera del Interior.

PUBLICIDAD

Sobre la comunicación oficial, afirmó que percibe una diferencia frente a funcionarios de la administración anterior. “Hay muy buenos nombramientos”, insistió la mujer, que se declaró amiga Lara “y mucho más de Alejandro Ordóñez”. A su vez, dijo sentir cierta admiración por la exfiscal y designada comisionada de paz, Viviane Morales.

El presidente Abelardo de la Espriella fue blanco de elogios por parte de la exmagistrada del CNE Adelina Covo - crédito Isaac Bechara/Presidencia

En contraste, habló de cómo durante la administración Petro le hubiera querido encargarse de gestiones para recuperar el Tesoro Quimbaya para Colombia, iniciativa que asegura haber planteado al entonces presidente. Aunque contó que el expresidente involucrarse en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, rechazó la oferta.

PUBLICIDAD

Con respecto de Benedetti, exministro del Interior y su yerno, Covo aseguró que no conserva relación con él. “Hoy no tengo ninguna clase de relación con Benedetti y no me interesa. Antes hablaba con él, pero actualmente ni siquiera eso”, remarcó la mujer en diálogo con el mencionado medio, en el que también tocó otros álgidos temas.

Adelina Covo reveló que ya no tiene relación con su yerno, Armando Benedetti, exministro del Interior - crédito Colprensa/X

Las referencias a Juliana Guerrero, Eva Ferrer y Verónica Alcocer

Durante la entrevista, Covo se refirió a Juliana Guerrero, quien fue mencionada para un cargo en el Viceministerio de Juventud. Contó que la llamó para advertirle sobre las consecuencias que podía tener aceptar una designación si no cumplía los requisitos exigidos, en recomendaciones que, por lo visto, no fueron atendidas por la joven.

PUBLICIDAD

“Juliana, no te conviene ese escándalo y, si no tienes los requisitos, salte de eso”, expresó la exmagistrada, a lo que Guerrero le habría respondido que la decisión provenía del presidente. “Mijita, es que el presidente no es tu papá. Te vas a tirar tu vida hacia adelante, salte de eso”, insistió en sus declaraciones la exmagistrada del CNE.

Eva Ferrer ha acusado a la exprimera dama Verónica Alcocer de presunto tráfico de drogas, armas y dinero - crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X

También habló de las denuncias que Eva Ferrer presentó contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de drogas y armas. “Eva es una mujer seria y excelente profesional. Somos amigas; cuando ella va a Cartagena, me visita. Pero tiene que presentar las pruebas. A Verónica y al resto, controvertirlas”, refirió en ese mediático caso.

PUBLICIDAD

Covo añadió que Ferrer le comentó, años atrás, que había organizado la posesión presidencial y que le adeudaban $ 600 millones. “Yo le dije que tenía que cobrarlos con intereses y eso fue hace cuatro años. Sobre las denuncias, nunca me dijo nada”, destacó Covo a Semana, en relación con uno de los escándalos que salpica al anterior Gobierno.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, ha sido señalada por el exministro Luis Carlos Reyes de haber pedido junto a Nicolás Petro favores de puestos - crédito @adeguerrerocovo/Instagram - Colprensa

La preocupación de Covo por Nicolás Petro

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue la referencia a Nicolás Petro, hijo del expresidente. La político dijo que le tiene afecto y que, al comienzo del gobierno, percibió señales de que requería orientación familiar. Relató que intentó comunicarse con Gustavo Petro para sugerir que su hijo fuera apartado del país, con el fin de evitarle problemas.

PUBLICIDAD

Pero según contó, no obtuvo respuesta del entonces mandatario. “¿Sabe qué fue lo que más me preocupó? Que Petro haya dicho que no crio a Nicolás, sentí que lo dejaba solo, pero a las peladas jóvenes sí las defendió”, señaló la mujer, que fue clara en afirmar que “a Nicolás le faltó el cobijo de su papá”, con lo que se mostró condescendiente.

La historiadora reconoció que el primogénito de Gustavo Petro “actuó mal”, aunque sostuvo que su padre debió acompañarlo en un momento de dificultades. También mencionó que le escribió al exmandatario después de una de sus declaraciones sobre su hijo y que recibió como respuesta que no sabía manejar ese tipo de situaciones.