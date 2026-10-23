Rodrigo Lara dio a conocer su último logro como ministro del Interior antes de salir del cargo: habló de “una gran noticia para el país”

Días después de su despido por la caída del proyecto del presupuesto de la nación en el Congreso, el exjefe de la cartera dio a conocer la noticia - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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Rodrigo Lara estuvo poco más de dos meses en el puesto de jefe en el Ministerio del Interior, una de las carteras más importantes del gobierno de Abelardo de la Espriella, ya que constituía su conexión con el Congreso de la República, donde articulaba las primeras políticas de la llamada “Patria Milagro”.

Una de esas gestiones fue anunciada por el ministro saliente en sus redes sociales, donde la calificó como un gran logro para Colombia. Se trata de un proyecto que llevaba muchos años estancado y que logró destrabar para que avanzara en el aspecto financiero y viera “la luz al final del túnel”.

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Lara se enteró vía redes sociales que el presidente Abelardo de la Espriella, la noche del 21 de octubre, había decidido relevarlo del cargo para nombrar al exprocurador General Alejandro Ordoñez Maldonado, cuando se conoció la caída del Presupuesto General en el Congreso por un error de trámite. Los legisladores no alcanzaron a conciliar un artículo que había sido modificado en la Cámara de Representantes, por lo que debió aprobarse por decreto.

El “gran logro para Colombia” de Rodrigo Lara

Dos días después de que fuera notificado de su desvinculación de la cartera a través de las redes sociales, Lara se pronunció sobre los logros de sus 72 días al mando del Ministerio del Interior. Fue elegido para el cargo por su recorrido en el Congreso y por ser uno de los hombres que más apoyó a De la Espriella durante la campaña presidencial.

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A través de su cuenta de X, Rodrigo Lara afirmó que las obras del Canal del Dique comenzarán en febrero de 2027. El proyecto busca evitar inundaciones en 18 municipios aledaños al río Magdalena, un problema de larga data: “Como entrega de mi gestión, comparto este video que grabé a inicios de esta semana y que tenía previsto publicar el miércoles pasado, anunciando una gran noticia para el país”.

Así fue como Rodrigo Lara presentó su último logro como ministro del Interior en el Gobierno de De la Espriella - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“El presidente Abelardo de la Espriella había encomendado facilitar todo lo necesario para iniciar las obras del Canal del Dique. El proceso de consulta previa llevaba cuatro años estancado”, dijo el exministro, sobre su misión para cumplir con ese objetivo.

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Lara explicó que “en apenas dos meses logramos evacuar la etapa de preconsulta en el Ministerio del Interior. Con este avance, el concesionario puede proceder al cierre financiero y avanzar hacia el inicio de las obras en febrero de 2027, conforme al compromiso público del presidente”.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno priorizará la recuperación del Canal del Dique como un proyecto estratégico para la protección ambiental y el desarrollo del Caribe. - crédito ANI e Infobae Colombia

“Me satisface dejar este resultado concreto, que permitirá avanzar en una obra estratégica para el Caribe colombiano, para el medio ambiente y para el país”, terminó de decir el exjefe de la cartera del Interior.

El despido por redes sociales

Mientras el entonces ministro se encontraba en el Congreso, el presidente Abelardo de la Espriella, en la noche del 21 de octubre, publicó en su cuenta de X lo siguiente: Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior".

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En ese momento, se generó una tormenta política por la salida inesperada de quien fue uno de los hombres que más le prestó apoyo en campaña, pero que había tenido fallas previas a las del presupuesto, como no conseguir los votos suficientes para la elección del presidente del Senado el 20 de julio.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con respecto a Ordoñez, recordado por ser procurador general y recientemente embajador ante la OEA, De la Espriella mencionó que “su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”.

“Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, finalizó.

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