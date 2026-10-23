Contundente golpe a las redes de extorsión de las disidencias en Antioquia: Ejército capturó a dos personas e incautó armas y material bélico

Según la información entregada por el Ejército, los dos capturados estarían presuntamente vinculados con actividades de extorsión contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de distintos municipios del norte y nordeste de Antioquia - crédito Ejército Nacional

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El Ejército Nacional reportó la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura 36, Facción Calarcá, durante una operación militar desarrollada en el norte de Antioquia.

Los detenidos, conocidos con los alias de Gisela y Gustavo, fueron ubicados en el corregimiento de San Matías, jurisdicción del municipio de Gómez Plata, en medio de acciones dirigidas contra las redes de extorsión que operarían en esa zona del departamento.

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La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. De acuerdo con la información entregada por la institución, durante el procedimiento se adelantaron seis diligencias de registro y allanamiento, que permitieron las capturas y la incautación de armas, municiones, explosivos, sustancias estupefacientes, vehículos y diferentes elementos tecnológicos.

Según lo establecido por las autoridades, los dos capturados estarían presuntamente vinculados con la dinamización de extorsiones contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de diferentes municipios del norte y nordeste antioqueño. Las investigaciones deberán establecer su posible participación en estas actividades y las responsabilidades individuales que les correspondan.

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Armas, explosivos, drogas y vehículos incautados

Durante los procedimientos también fueron encontrados 77 cigarrillos de marihuana, 30 bolsas de bazuco, dos camionetas, cinco motocicletas, cinco millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares - crédito Ejército Nacional

Durante los registros, las tropas y las autoridades participantes encontraron una pistola, un artefacto explosivo y 269 cartuchos de diferentes calibres, además de una culata retráctil para fusil, ocho estopines eléctricos y cordón detonante azul. Estos elementos quedaron en poder de las autoridades como parte del material incautado durante los procedimientos.

En el componente relacionado con sustancias estupefacientes, el balance de la operación incluyó 77 cigarrillos de marihuana y 30 bolsas de bazuco. La institución también reportó el hallazgo de una pancarta alusiva al grupo armado organizado al que pertenecerían los dos detenidos.

Las autoridades incautaron cinco millones de pesos en efectivo, dinero que quedó a disposición de las autoridades competentes - crédito Ejército Nacional

A este material se sumaron dos camionetas y cinco motocicletas, así como cinco millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares. Entre los equipos tecnológicos incautados figuran una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna, que fue avaluado en aproximadamente 20 millones de pesos, según la información suministrada por el Ejército.

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El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

Entre los elementos decomisados figuran una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna, este último avaluado en aproximadamente 20 millones de pesos - crédito Ejército Nacional

¿De qué delitos deberán responder los capturados?

Los dos detenidos deberán comparecer ante las autoridades judiciales por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, municiones o explosivos, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otras conductas que puedan ser materia de investigación. La situación judicial de los capturados deberá definirse dentro de las actuaciones correspondientes.

El mayor Richard Alexander Pineda Ramírez, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, se refirió a los objetivos de las acciones militares adelantadas en el departamento.

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“De esta manera, ratificamos nuestro compromiso con la seguridad de la población civil y continuaremos desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para debilitar la capacidad de los grupos armados organizados y velar por la seguridad y estabilidad del territorio”, expresó.

En un comunicado, el Ejército señaló que el resultado se enmarca en las acciones orientadas a reducir la presencia y las actividades de grupos armados organizados que afectan a las comunidades y la actividad económica de la región: “El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares coordinadas e interinstitucionales para contribuir a la seguridad y la protección de los antioqueños”.

Presencia de grupos armados ilegales en el norte y nordeste antioqueño

En esta zona de Antioquia también hacen presencia el Clan del Golfo y el ELN - crédito AFP y Colprensa

La operación se desarrolló en una región donde, además de las disidencias de las Farc de la estructura 36, se registra presencia del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la información suministrada para esta nota.

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Estas organizaciones armadas mantienen disputas por el control territorial y de economías ilícitas en diferentes municipios del departamento. Entre las actividades que inciden en esa dinámica se encuentran la minería ilegal y el narcotráfico.

El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que informe a través de los canales oficiales sobre hechos que puedan poner en riesgo su seguridad, mientras las investigaciones relacionadas con los dos capturados y los elementos incautados continuarán bajo la competencia de las autoridades judiciales.