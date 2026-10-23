Edwuin Cetré tuvo insólito momento en la tanda de penaltis entre Flamengo y Estudiantes por las semis de Copa Libertadores: qué pasó

Este fue el momento que vivió el delantero caleño en el Maracaná desde los tiros del punto penal-crédito Conmebol Libertadores/Facebook

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El 22 de octubre de 2026, Estudiantes de la Plata de Argentina pasó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar al Flamengo en los tiros del punto penal.

De esta forma, el cuadro dirigido por Alexander “El Cacique” Domínguez jugará el partido decisivo del torneo ante el Palmeiras, el 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo y por los lados de Colombia, durante la definición del finalista, el delantero colombiano Edwuin Cetré tuvo que cobrar en dos ocasiones su tiro penal.

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Edwuin Cetré fue uno de los protagonistas en el juego entre Estudiantes vs. Flamengo por lo ocurrido en la serie de tiros del punto penal disputada en el Maracaná-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Es importante detallar que Cetré convirtió inicialmente, pero se resbaló y tocó el balón dos veces durante la ejecución.

La intervención del VAR invalidó el gol por la ley Julián Álvarez (una modificación a la Regla 14 del fútbol (sobre los penales) por parte de la IFAB, originada tras una jugada de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en marzo de 2025).

Pero en el segundo intento, Cetré cobró fuerte y envió la pelota por encima del palo defendido por el portero argentino Agustín Rossi.

Estadísticas de Edwuin Cetré durante el Flamengo vs. Estudiantes

Cetré ingresó al minuto 77 de partido en lugar de Tobio-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El delantero con paso en Independiente Medellín y Junior de Barranquilla jugó 13 minutos en el partido que quedó sin goles en el Maracaná.

La aplicación de Sofascore lo calificó con una puntuación de 5,9, en el cual tocó la pelota en 6 ocasiones.

Pases precisos: 3 de 3 (100% de efectividad)

Pases en campo rival: 1 de 1 (100 % de efectividad)

Pases en campo propio (precisión): 2 de 2 (100% de efectividad)

Así fue la victoria de Estudiantes y su paso a la gran final ante el vigente campeón de América

Estudiantes eliminó a Flamengo por penales el jueves en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Libertadores tras imponerse 3-2 en la definición, luego de igualar 0-0 en la vuelta de las semifinales. El equipo argentino dejó fuera al campeón defensor y se enfrentará a Palmeiras por el título.

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El arquero uruguayo Fernando Muslera fue decisivo en la clasificación. Atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, mientras que el colombiano Edwuin Cetré falló su lanzamiento repetido después de que su primer intento fuera anulado por tocar dos veces la pelota tras resbalar.

La serie había llegado igualada al partido en Río de Janeiro después del 0-0 de la ida en La Plata. Ambos equipos necesitaban ganar para acceder directamente a la final; un nuevo empate llevaba la definición a los tiros desde el punto penal.

Marcos Rojo, antes de ser reemplazado, tuvo una de las mejores oportunidades visitantes con un remate en el área que detuvo el arquero Agustín Rossi. También Santiago Rodríguez exigió al guardameta brasileño con un disparo que rozó Rossi y se estrelló contra el palo.

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Emerson Royal y Joaquín Tobío Burgos en acción-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Flamengo acumuló posesión durante la primera etapa, pero no logró traducir su dominio en situaciones claras. Pedro desperdició una ocasión dentro del área y Emerson también contó con una oportunidad tras una asistencia de taco del delantero.

Estudiantes perdió por lesión a Javier Correa antes de la media hora y Palacios ingresó en su lugar. El conjunto argentino sostuvo el orden defensivo ante un rival que buscaba acelerar con Paquetá, Jorginho y Carrascal.

El desarrollo cambió en el segundo tiempo con la expulsión de Rodríguez, quien recibió una segunda tarjeta amarilla por sujetar a Lino cuando se dirigía hacia el área. A partir de entonces, el equipo visitante afrontó más de media hora con 10 futbolistas.

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Paquetá ejecutó un tiro libre que Muslera desvió con seguridad y el arquero volvió a intervenir ante un remate de Plata, que había ingresado junto con Bruno Henrique y Lucas. El mediocampista también rozó el gol con un cabezazo que pasó cerca del poste.

Flamengo presionó en los minutos finales, forzó córners y llevó el juego al campo rival, pero no pudo superar al arquero uruguayo. Estudiantes hizo ingresar a Cetré, Adolfo Gaich y Palacios, mientras que Flamengo reemplazó a Pedro por Freitas.

Fernando Muslera atajando el cobro de tiro penal en la serie de definición del finalista entre Flamengo y Estudiantes-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La tanda comenzó con los goles de Giorgian de Arrascaeta y Sosa para Flamengo. Mancuso, Pereira y Palacios convirtieron para Estudiantes, que tomó ventaja después de las intervenciones de Muslera.

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Cetré había marcado inicialmente, pero su ejecución fue invalidada porque tocó dos veces el balón al resbalar. En la repetición elevó el remate, una falla que mantuvo abierta la serie antes de que el arquero uruguayo tapara los intentos de Paquetá y Bruno Henrique.

La clasificación argentina cerró una noche en la que Flamengo no pudo aprovechar la localía ni la ventaja de jugar gran parte del complemento con superioridad numérica. El equipo carioca llegaba como vigente campeón de Brasil y de la Libertadores, con una racha de 11 partidos invicto: ocho victorias y tres empates.

Estudiantes había sido segundo de su grupo y afrontaba el encuentro con una sola victoria en sus siete compromisos previos. Flamengo venía de vencer 3-0 a Bahía y recuperar la cima del Campeonato Brasileño, mientras que el club de La Plata había perdido 2-1 ante San Lorenzo y caído al décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura argentino.

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Los dos clubes acumulaban cinco finales de Copa Libertadores antes de esta semifinal, con cuatro títulos y un subcampeonato cada uno. La victoria de Estudiantes rompió esa paridad y frustró la posibilidad de una nueva final brasileña entre Flamengo y Palmeiras.