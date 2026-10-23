Colombia

Abelardo de la Esperilla se refirió a la extradición de siete señalados criminales a EE. UU.: “Los vamos a perseguir sin descanso”

Entre los extraditados está Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc

La Dijín adelantó el proceso de extradición de los siete colombianos, requeridos por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la extradición de siete personas requeridas por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

Entre las personas que fueron entregadas a las autoridades norteamericanas está Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutamiento de menores de edad, de desplazamiento forzado y asesinato.

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También están alias Cholo Banano, que sería un presunto financiador del Clan del Golfo, y alias Chocó o “Ñato”, vinculado al Tren de Aragua —una organización originaria de Venezuela dedicada al crimen transnacional— y La Inmaculada —también conocida como la Oficina de Tuluá, un grupo delincuencial organizado que surgió en Tuluá, Valle del Cauca—.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que continuará con las extradiciones - crédito Colprensa y @DIJINPolicia/X
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que continuará con las extradiciones - crédito Colprensa y @DIJINPolicia/X

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que su Gobierno no detendrá los operativos contra las estructuras criminales, el narcotráfico y el lavado de activos. Informó que las autoridades perseguirán a las organizaciones al margen de la ley “sin descanso” y que también afectarán sus finanzas.

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¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES, NARCOTERRORISTAS, LAVADORES DE ACTIVOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS CRIMINALES! No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia. ¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!”, advirtió el jefe de Estado.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los ciudadanos fueron entregados a agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos (Usms, por sus siglas en inglés). La operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró la extradición de alias Mocho Olmedo y otros señalados criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella celebró la extradición de alias Mocho Olmedo y otros señalados criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La Dijín informó que la operación entre las personas que fueron entregadas a las autoridades estadounidenses hay presuntos responsables de financiar estructuras criminales, contaminar vuelos comerciales con cocaína, coordinar envíos marítimos de estupefacientes y ejecutar esquemas de lavado de activos y fraude digital. Todos son requeridos por la Corte Distrital del Sur de Florida.

“[La operación] representa un avance en la cooperación judicial internacional contra las redes criminales y sus fuentes de financiación. Seguimos trabajando con las autoridades internacionales para perseguir el crimen organizado y llevar ante la justicia a quienes delinquen en la Patria Milagro”, detalló el Ministerio de Defensa en su publicación en X.

Más de 100 extradiciones en el gobierno de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en 74 días de administración avanzó en la extradición de 142 personas requeridas por distintos delitos. Además, aseguró que este resultado responde al compromiso de su Gobierno de combatir la criminalidad “sin distinciones ni privilegios” y aclaró que no dejará ningún espacio para la impunidad.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en 74 días logró al extradición de 142 personas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella informó que en 74 días logró al extradición de 142 personas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según indicó, durante su mandato continuará con el desarrollo de operaciones orientadas a la persecución y entrega en extradición de criminales relacionados con el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal.

“La extradición seguirá siendo una de nuestras herramientas más contundentes para combatir la impunidad y garantizar que los criminales respondan ante la justicia. ¡Que les quede claro: en la era del Tigre, el que la hace, la paga!”, explicó el jefe de Estado en una publicación en X.

De igual manera, informó que avanzará en la fumigación de cultivos de uso ilícito, con el objetivo de propinar un golpe al narcotráfico.

Seguiré cayéndoles con todo el peso de la ley a los narcoterroristas, a las mafias de la minería ilegal y a las organizaciones dedicadas al contrabando. También avanzaré con determinación en la fumigación de cultivos ilícitos, porque vamos a golpear al crimen donde más le duele: en sus finanzas”, añadió el primer mandatario.

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