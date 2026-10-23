Defensa de Verónica Alcocer envió a Eva Ferrer la respuesta de Manel Grau sobre el supuesto ingreso de dinero desde Venezuela

Manel Grau negó categóricamente haber afirmado que durante el viaje a Venezuela del 31 de enero de 2023 ingresaron a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo - crédito Canal Institucional, @Veronicalcocerg/X y EFE

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El escándalo por las denuncias de Eva Ferrer, exconsejera y antigua asesora de Verónica Alcocer, llegó a un nuevo episodio luego de que la defensa de la ex primera dama trasladara formalmente a la exfuncionaria española y a su abogado una comunicación en la que el empresario Manel Grau Pujadas desmiente señalamientos relacionados con un viaje a Venezuela y el supuesto ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

La carta, fechada el 23 de octubre de 2026, también advierte sobre la importancia de que la información que se entregue a las autoridades estadounidenses sea veraz. El abogado Ricardo Gaviria Ramírez escribió: “Para Verónica Alcocer García y su equipo jurídico es determinante que las autoridades que deban verificar este asunto puedan contar con información completa y debidamente contextualizada para su valoración”.

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Las declaraciones de Ferrer han involucrado presuntas irregularidades relacionadas con el transporte de drogas en aeronaves oficiales, el ingreso de 2,5 millones de dólares desde Venezuela, el tráfico de armas, la financiación ilegal y la supuesta intermediación en la asignación de cargos públicos. La exasesora ha expuesto parte de sus señalamientos ante la revista Semana y los ha ratificado en diligencias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.

Verónica Alcocer ha rechazado las acusaciones y su defensa ha anunciado acciones legales por presunta injuria y calumnia. En ese contexto, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez remitió a Johny Ángel Mena Herrera, apoderado de Ferrer, la respuesta entregada por Grau y el comunicado que este hizo público para negar las afirmaciones que se le atribuyen.

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El abogado de Alcocer explicó que el traslado de la respuesta de Grau busca que Ferrer y su representante legal conozcan directamente el contenido del pronunciamiento y puedan considerarlo en las actuaciones que adelanten ante las autoridades de Estados Unidos - cédito @penalyempresa/X

La comunicación se produjo después de que el abogado de Ferrer manifestara que su representada viajaría a Washington el miércoles 28 de octubre para entregar información al Departamento de Estado de Estados Unidos. En la comunicación, la defensa de Alcocer explicó que el propósito de remitir la respuesta de Manel Grau era garantizar que se conociera directamente el desmentido antes de acudir a las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, señaló: “Aunque dicho desmentido es de conocimiento público, considero pertinente trasladárselo formalmente para que tanto usted como su representada, a quien copio este mensaje, tengan conocimiento directo de su contenido y, si a bien lo tienen, puedan considerarlo en las actuaciones que adelanten ante las autoridades estadounidenses durante su anunciado viaje a Washington”.

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“Por nuestra parte, adelantaremos las gestiones correspondientes para poner esta misma información y otros elementos de contraste que esta defensa ha recopilado en conocimiento de las autoridades estadounidenses competentes, dejando constancia de la presente comunicación y de los documentos remitidos para los efectos jurídicos a que eventualmente haya lugar”, señaló la defensa de la ex primera dama.

El desmentido de Manel Grau sobre los 2,5 millones de dólares

La controversia sobre el supuesto ingreso de dinero desde Venezuela se relaciona con un viaje realizado el 31 de enero de 2023 a Caracas, en el que participó una comitiva cultural de la que también hizo parte Verónica Alcocer, quien para entonces era la primera dama de Colombia.

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De acuerdo con las denuncias de Ferrer, durante ese desplazamiento se habrían ingresado al país 2,5 millones de dólares en efectivo, presuntamente destinados a fines electorales y relacionados con la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. La exasesora también ha señalado supuestos movimientos de dinero y otras operaciones que, según su versión, deben ser investigadas.

Ante estas afirmaciones, el equipo jurídico de Alcocer envió el 14 de octubre un cuestionario a Grau para que precisara su participación en el viaje y aclarara si había sostenido conversaciones con Ferrer sobre el presunto traslado de dinero.

La defensa de Verónica Alcocer anunció que también pondrá en conocimiento de las autoridades estadounidenses el desmentido de Manel Grau y otros elementos de contraste recopilados durante sus propias gestiones jurídicas - cédito @RedMasNoticias/X

Grau explicó que fue invitado a integrar una comitiva cultural que viajó a Caracas para conocer el sistema musical desarrollado por el maestro José Antonio Abreu. Según indicó, el propósito era explorar experiencias que pudieran implementarse en Colombia con el acompañamiento del Viceministerio de las Culturas.

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En su respuesta, sostuvo: “Fuí invitado a unirme a la comitiva cultural para visitar en Caracas, Venezuela el sistema musical del Maestro Abreu que había fallecido unos años antes. Se trataba de conocer el sistema integrado con el esquema educativo del país para poder implantar parte de esa experiencia en Colombia de la mano del Viceministerio de las Culturas”.

El equipo jurídico también le preguntó directamente si había afirmado ante Ferrer que en el viaje se ingresaron 2,5 millones de dólares en efectivo a Colombia. Frente a esa versión, Grau respondió: “Me reitero en mi comunicado a la opinión pública colombiana. Es totalmente falso, una calumnia”.

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Las denuncias y la declaración de Ferrer ante la Fiscalía

Ferrer y su abogado manifestaron que, por ahora, no entregarían información ni evidencias sobre los asuntos relacionados con los aviones, los viajes, las armas y el dinero - crédito Icbf

Los señalamientos de Ferrer no se limitan al presunto ingreso de dinero en efectivo. La exasesora también ha denunciado supuestos transportes de drogas en maletas grises durante viajes a Venezuela, realizados presuntamente en aeronaves oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, así como posibles operaciones relacionadas con tráfico de armas, pagos por intermediación y financiación irregular.

Además, ha señalado presuntas gestiones para influir en la asignación de cargos en entidades estatales y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

El 23 de octubre, Ferrer rindió nuevamente declaración ante la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes de la entidad, la diligencia terminó a petición de la declarante, quien manifestó estar “agotada”. Hasta ese momento Ferrer había narrado hechos, pero no había entregado pruebas contra Alcocer. La declaración juramentada continuará el 2 de noviembre a las 8:00 a. m.

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