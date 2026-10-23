Colombia

Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

El actor relató cómo la convivencia con la presentadora lo llevó a trabajar la paciencia, el diálogo y su tendencia a evitar situaciones complejas

La presentadora Mónica Fonseca junto a su esposo el actor Juan Pablo Raba. Imagen tomada de Instagram.
Juan Pablo Raba se sinceró sobre los retos de su relación con Mónica Fonseca - crédito Imagen tomada de Instagram.
Guardar

Juan Pablo Raba habló de la relación que mantiene con Mónica Fonseca desde hace 16 años y la definió como uno de los principales puntos de cambio de su vida. El actor afirmó que su esposa le ha enseñado a escuchar, tener paciencia, no escapar de los problemas y exigirse para ser una mejor versión de sí mismo.

Durante una conversación en el pódcast La habitación invisible, el intérprete repasó momentos personales, familiares y profesionales. Al referirse a sus hijos, Joaquín y Josefina, explicó que ambos transformaron su manera de ver la vida, aunque aclaró que ese proceso empezó mucho antes, cuando conoció a la presentadora y empresaria.

PUBLICIDAD

“Yo creo que son tres”, dijo Raba al hablar de los momentos que marcaron su historia. “Mónica, ese viaje empieza con Mónica. Nos conocemos, nunca nos separamos y a los nueve meses ya estamos esperando a Joaquín”, agregó.

El actor compartió un carrusel de imágenes junto a su esposa y sus hijos - crédito @juanpabloraba / IG
Juan Pablo Raba habló de los cambios que experimentó desde que inició su relación con Mónica Fonseca - crédito @juanpabloraba / IG

Juan Pablo Raba dijo que Mónica Fonseca es su “gran maestra”

El actor sostuvo que Fonseca tuvo un papel central en sus cambios personales. Según relató, ella le ha dado herramientas para enfrentar situaciones que antes tendía a evitar y para mantener una actitud más consciente frente a las exigencias de la vida cotidiana.

“Mónica es la persona que a mí realmente me enseña a oír, a ser paciente, a no escaparme, a realmente perseguir ser mejor, a no conformarme”, expresó Raba durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El protagonista de producciones de cine y televisión señaló que su esposa es una persona exigente, primero consigo misma y después con su entorno. Reconoció que esa característica puede resultar agotadora en algunos momentos, aunque considera que responde a su intención de impulsar a quienes la rodean.

Luego explicó que la pareja conversa sobre esas diferencias y recurre al humor para afrontar las tensiones. “Hay momentos en que es agotador, pero después te das cuenta de que una persona que quiere eso de ti quiere lo mejor”, comentó.

De esa relación nacieron Joaquín y Josephine, hijos que han consolidado el núcleo afectivo de la familia - crédito @juanpabloraba / IG
Juan Pablo Raba sostuvo que su esposa le dio herramientas para enfrentar situaciones que antes evitaba.- crédito @juanpabloraba / IG

Raba definió a Fonseca como “su más grande maestra” y, al mismo tiempo, como “su más grande reto”. También bromeó con las distintas facetas de la presentadora, quien nació bajo el signo Géminis. “Un día es de una forma y otro de otra, pero las dos Mónicas tienen lecciones muy importantes para mí”, afirmó el actor.

Mónica Fonseca respaldó al actor durante la hospitalización de su hijo Joaquín

El artista recordó uno de los momentos de mayor preocupación que atravesó junto a su esposa, cuando a su hijo Joaquín le detectaron una fístula en el pulmón izquierdo. El diagnóstico ocurrió mientras Raba debía iniciar el rodaje de la película Pacífico, para la que debía embarcarse el 14 de enero, fecha de su cumpleaños.

Joaquín llevaba 10 días internado y la familia evaluaba la posibilidad de una intervención quirúrgica. Raba contó que su primera reacción fue renunciar al proyecto, pues no quería alejarse de su hijo en medio de esa situación.

“Yo le dije a Mónica: ‘Yo no voy’”, recordó. Sin embargo, Fonseca propuso esperar antes de someter al menor a la operación, debido a que estaba debilitado tras varios días en la clínica. Según Raba, su esposa le prometió que no autorizaría la cirugía hasta que él regresara. “Yo te prometo que no lo meto al quirófano hasta que tú no vengas”, le dijo, de acuerdo con su relato.

La presentadora publicó un mensaje sobre la situación de su esposo. Foto: @fonsecamonica
Juan Pablo Raba definió a Mónica Fonseca como su “más grande maestra” y su “más grande reto”. Foto: @fonsecamonica

El actor aceptó viajar para cumplir con la película tras esa conversación. Joaquín regresó a casa con oxígeno para recuperarse y fue operado después del retorno de su padre.

La experiencia, explicó Raba, confirmó la relevancia que tiene Fonseca en su vida familiar. “Esa compañera que tengo, con la que hemos pasado 16 años de absolutamente todo”, expresó al hablar de su matrimonio.

Temas Relacionados

Juan Pablo RabaMónica FonsecaHijos Juan Pablo RabaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 23 de octubre, esta fue la jugada ganadora

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante de música popular apareció con una bata, habló de una decisión tomada por problemas económicos y prometió publicar su primer video pronto

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

María José Valenzuela se sumó a los señalamientos que hizo el congresista del Pacto Histórico José Luis Bohórquez

Esposa de Rodrigo Lara señaló a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, por la salida de su pareja del Ministerio del Interior: “No le ‘siguió la cuerda’”

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

El balance, presentado por el vicecontralor Francisco José Chaux, identificó retrasos en compromisos asociados con la reforma agraria, el acceso al agua potable en zonas rurales, la salud pública, las políticas para jóvenes, la sustitución de cultivos y los acuerdos con pueblos étnicos

Contraloría ‘rajó’ el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro: fue el peor en ejecución de los últimos tres gobiernos

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría

El gremio comercial fijó su posición frente a la negociación instalada en octubre, mientras la definición final dependerá de la inflación, la productividad, el poder adquisitivo y el comportamiento de la economía nacional

Salario mínimo 2027, Fenalco propuso que el aumento no supere el 9%: en cuánto quedaría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

Manuel Teodoro habló de su lucha contra el alcoholismo: “Lo hice para no morirme”

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de su pareja, alias Pichi, que se hizo operar en la cárcel, y los señalamientos de la madre de B King

Elizabeth Loaiza aseguró se va a clonar para crear una muñeca de silicona que funcionará con inteligencia artificial: “Tiene todas las partes del cuerpo en látex”

Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con un mensaje que despertó reacciones entre sus seguidores: “Te vi feliz”

Deportes

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

Alcalde Alejandro Char mostró los cambios del Metropolitano para la final de Copa Sudamericana Boca Juniors-Atlético Mineiro

Edwuin Cetré tuvo insólito momento en la tanda de penaltis entre Flamengo y Estudiantes por las semis de Copa Libertadores: qué pasó

Así va la renovación de la nómina de Atlético Nacional para la temporada 2027: tres jugadores seguirían en el Verdolaga

Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca