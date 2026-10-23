Por qué Juan Pablo Raba aseguró que su matrimonio con Mónica Fonseca es su “más grande reto”

Juan Pablo Raba se sinceró sobre los retos de su relación con Mónica Fonseca - crédito Imagen tomada de Instagram.

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Juan Pablo Raba habló de la relación que mantiene con Mónica Fonseca desde hace 16 años y la definió como uno de los principales puntos de cambio de su vida. El actor afirmó que su esposa le ha enseñado a escuchar, tener paciencia, no escapar de los problemas y exigirse para ser una mejor versión de sí mismo.

Durante una conversación en el pódcast La habitación invisible, el intérprete repasó momentos personales, familiares y profesionales. Al referirse a sus hijos, Joaquín y Josefina, explicó que ambos transformaron su manera de ver la vida, aunque aclaró que ese proceso empezó mucho antes, cuando conoció a la presentadora y empresaria.

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“Yo creo que son tres”, dijo Raba al hablar de los momentos que marcaron su historia. “Mónica, ese viaje empieza con Mónica. Nos conocemos, nunca nos separamos y a los nueve meses ya estamos esperando a Joaquín”, agregó.

Juan Pablo Raba habló de los cambios que experimentó desde que inició su relación con Mónica Fonseca - crédito @juanpabloraba / IG

Juan Pablo Raba dijo que Mónica Fonseca es su “gran maestra”

El actor sostuvo que Fonseca tuvo un papel central en sus cambios personales. Según relató, ella le ha dado herramientas para enfrentar situaciones que antes tendía a evitar y para mantener una actitud más consciente frente a las exigencias de la vida cotidiana.

“Mónica es la persona que a mí realmente me enseña a oír, a ser paciente, a no escaparme, a realmente perseguir ser mejor, a no conformarme”, expresó Raba durante la entrevista.

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El protagonista de producciones de cine y televisión señaló que su esposa es una persona exigente, primero consigo misma y después con su entorno. Reconoció que esa característica puede resultar agotadora en algunos momentos, aunque considera que responde a su intención de impulsar a quienes la rodean.

Luego explicó que la pareja conversa sobre esas diferencias y recurre al humor para afrontar las tensiones. “Hay momentos en que es agotador, pero después te das cuenta de que una persona que quiere eso de ti quiere lo mejor”, comentó.

Juan Pablo Raba sostuvo que su esposa le dio herramientas para enfrentar situaciones que antes evitaba.- crédito @juanpabloraba / IG

Raba definió a Fonseca como “su más grande maestra” y, al mismo tiempo, como “su más grande reto”. También bromeó con las distintas facetas de la presentadora, quien nació bajo el signo Géminis. “Un día es de una forma y otro de otra, pero las dos Mónicas tienen lecciones muy importantes para mí”, afirmó el actor.

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Mónica Fonseca respaldó al actor durante la hospitalización de su hijo Joaquín

El artista recordó uno de los momentos de mayor preocupación que atravesó junto a su esposa, cuando a su hijo Joaquín le detectaron una fístula en el pulmón izquierdo. El diagnóstico ocurrió mientras Raba debía iniciar el rodaje de la película Pacífico, para la que debía embarcarse el 14 de enero, fecha de su cumpleaños.

Joaquín llevaba 10 días internado y la familia evaluaba la posibilidad de una intervención quirúrgica. Raba contó que su primera reacción fue renunciar al proyecto, pues no quería alejarse de su hijo en medio de esa situación.

“Yo le dije a Mónica: ‘Yo no voy’”, recordó. Sin embargo, Fonseca propuso esperar antes de someter al menor a la operación, debido a que estaba debilitado tras varios días en la clínica. Según Raba, su esposa le prometió que no autorizaría la cirugía hasta que él regresara. “Yo te prometo que no lo meto al quirófano hasta que tú no vengas”, le dijo, de acuerdo con su relato.

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Juan Pablo Raba definió a Mónica Fonseca como su “más grande maestra” y su “más grande reto”. Foto: @fonsecamonica

El actor aceptó viajar para cumplir con la película tras esa conversación. Joaquín regresó a casa con oxígeno para recuperarse y fue operado después del retorno de su padre.

La experiencia, explicó Raba, confirmó la relevancia que tiene Fonseca en su vida familiar. “Esa compañera que tengo, con la que hemos pasado 16 años de absolutamente todo”, expresó al hablar de su matrimonio.