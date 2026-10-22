Colombia

Emergencia en Bogotá por incendio en el centro comercial Gran Estación: Bomberos atienden la conflagración

El siniestro se produjo en un ducto de un establecimiento comercial, aparentemente por una caldera, y la unidad de Puente Aranda logró controlar las llamas

Los ciudadanos alertaron sobre la emergencia mediante publicaciones en redes sociales - crédito Pasa en Bogotá/X
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El incendio en Gran Estación movilizó a los bomberos de la estación Puente Aranda durante la mañana de este jueves 22 de octubre. La emergencia se registró en el centro comercial ubicado sobre la avenida El Dorado, en el occidente de Bogotá.

El incendio se originó, al parecer, en una caldera del establecimiento. El fuego afectó el ducto de uno de los locales del centro comercial, según la información disponible sobre la atención de la emergencia.

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El reporte se conoció hacia las 11:30 a. m., luego de que ciudadanos difundieran videos en redes sociales. Las imágenes mostraron una columna de humo que ascendía junto al costado del letrero de Cine Colombia.

En una de las grabaciones, un conductor advirtió sobre un “incendio en una caldera de Gran Estación”. Las autoridades enviaron a los bomberos de Puente Aranda para atender el foco y avanzar en las labores de control.

El fuego comenzó de manera aparente en una caldera - crédito Visit Bogotá
El fuego comenzó de manera aparente en una caldera - crédito Visit Bogotá

En otra publicación en las redes sociales se alertó de la situación, como contaminación del medio ambiente: “La contaminación del medio ambiente y la afectación de los usuarios que entrenamos en Bodytech por parte del CC GRAN ESTACIÓN - las autoridades pertinentes deberían intervenir”.

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Las autoridades confirmaron que el incidente se presentó en un buitrón del restaurante El Gran Parrillero Boyacense, dentro del centro comericial, ubicado en la Avenida Calle 26 con Carrera 66.

Hasta el momento, no reportaron personas lesionadas por el hecho. Las unidades de emergencia permanecieron en el lugar para controlar la situación.

¿Qué dijo el centro comercial?

Cerca de las 12:49 p. m. del jueves 22 de octubre, el centro comercial Gran Estación, se pronunció sobre la emergencia.

A través de un comunicado de prensa aseguró que: “En la mañana de hoy hacia las 10:40 a.m. se presentó un incendio en el ducto de extracción de uno de los restaurantes del segundo piso”.

Los organismos de socorro no reportaron personas lesionadas tras la emergencia en Gran Estación -crédito @GranEstacionCC/X
Los organismos de socorro no reportaron personas lesionadas tras la emergencia en Gran Estación -crédito @GranEstacionCC/X

En el documento agregó que la situación fue controlada de manera oportuna, “cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y atención de emergencias junto con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. El incidente no dejó personas heridas y el área ya se encuentra en condiciones seguras”.

Finalmente, el centro comercial confirmó que luego de la situación “mantiene su operación con normalidad”.

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