Exjefe de campaña de Ape Cuello, a quien Abelardo de la Espriella calificó como “impresentable”, iba a ser nombrado en la Aerocivil: por qué retiraron su hoja de vida

Abelardo de la Espriella, en sus redes sociales, ha negado tener cualquier relación política con el representante a la Cámara Ape Cuello - crédito REUTERS - @apecuello/X

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La hoja de vida de Jorge Luis Pérez Peralta, que ofició como jefe de campaña del representante a la Cámara por el partido Conservador Alfredo ‘Ape’ Cuello, había sido publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia, en un primer paso para que asumiera como gerente aeroportuario I de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en Valledupar.

No obstante, al verificar en la página web de la presidencia, no se encontró el mencionado apartado, lo que dejó abierta la puerta a que se haya reconsiderado su arribo a la estructura del Gobierno nacional, debido a lo que sería su relación personal y política con Cuello. Tal y como ha pasado con otros candidatos. El perfil había sido publicado el miércoles 21 de octubre, a las 3:13 p. m.

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Jorge Luis Pérez Peralta iba a llegar a la Aerocivil, pese a su cercanía con el representante Ape Cuello, que no es del resorte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito suministrado a Infobae Colombia)

Lo que iba a ser la llegada de Pérez Peralta a la entidad nacional alcanzó a revivir las críticas formuladas por el presidente Abelardo de la Espriella contra Cuello durante la campaña presidencial. En junio, cuando circularon versiones sobre un supuesto respaldo del congresista a su candidatura, el entonces aspirante se desmarcó del parlamentario.

“No tengo, ni voy a tener jamás, ningún tipo de relación con este impresentable sujeto”, indicó entonces De la Espriella. Pese a ello, Pérez Peralta llegará a la Dirección Regional Aeronáutica Norte, con sede en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, según la información consignada el miércoles 21 de octubre.

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En su perfil profesional, el futuro funcionario del Gobierno había reseñado que era abogado, exconcejal de Valledupar y exsecretario de Gobierno de la ciudad. Su carrera ha estado vinculada a la política local y al Equipo Azul, movimiento que lidera Cuello y que ha estado envuelto en polémicas por la movilización de sus simpatizantes.

El congresista Alfredo ‘Ape’ Cuello ha asegurado que trabajará para que la comisión que preside sea un escenario de diálogo, rigor y resultados, desmarcándose de cualquier polémica con Abelardo de la Espriella - crédito Cámara de Representantes

Excandidato a cargo en la Aeronáutica Civil trabajó en la Alcaldía y Concejo de Valledupar; pero lo condenó su cercanía con Ape Cuello

La información registrada en la hoja de vida señalaba que Pérez Peralta trabajó en la Alcaldía de Valledupar desde enero de 2024. Antes ocupó una curul en el Concejo de la ciudad y tuvo otros vínculos con la administración municipal y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, uno de los bastiones políticos del representante Cuello en la región.

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Pero fue su relación con el congresista conservador, uno de los barones electorales del departamento, lo que habría tumbado su nombramiento. Pérez Peralta fue jefe de campaña del representante en Valledupar y ha hecho parte de la estructura política que acompaña al congresista conservador en el departamento.

En el caso de Cuello, cabe destacar que en la presente legislatura completará cinco períodos como representante a la Cámara por el Cesar. En la actual legislatura preside la Comisión Tercera Constitucional Permanente, una de las células del Congreso que debate los asuntos económicos, fiscales y presupuestales que competen al Ejecutivo.

Debido a su relación política con el representante Ape Cuello, se habría caído el nombramiento de Jorge Luis Pérez Peralta para la Aerocivil en Valledupar (- crédito suministrada a Infobae Colombia)

La gerencia de la Aeronáutica Civil en Valledupar tiene incidencia sobre la operación administrativa de la terminal Alfonso López Pumarejo, principal aeropuerto de la capital del Cesar. Por tal motivo, lo que era la llegada de Pérez al cargo no pasó desapercibida y desde el primer momento fue señalada como cuota del congresista Cuello.

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¿Qué fue lo que dijo Abelardo de la Espriella contra Ape Cuello?

Es válido destacar que el primer mandatario mantuvo una confrontación pública con Cuello durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Uno de los episodios ocurrió en abril, cuando el entonces candidato afirmó que recibió mensajes para considerar una conversación con el congresista, a cambio de su respaldo en la contienda electoral.

“Me mandó razón el señor Ape Cuello con dos amigos y yo le dije al segundo amigo que me dijo que si lo atendía, le dije: ‘La próxima vez que me vuelvas a mencionar a Ape Cuello en esta oficina, te saco’”, afirmó De la Espriella en una entrevista de campaña concedida a Semana, publicada el 13 de abril, dos meses antes de la primera vuelta.

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Con este mensaje en la red social X, Abelardo de la Espriella se ha pronunciado sobre sus supuestos nexos con el representante a la Cámara Ape Cuello, los cuales negó - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En sus afirmaciones, el actual jefe de Estado fue más allá y trató de desvincularse de estos respaldos. “La plata pública es sagrada, no quiero gente que haya tenido que ver con este Gobierno”, dijo De la Espriella; mientras que el congresista negó haber enviado intermediarios y retó al candidato a identificar a la persona que habría buscado el diálogo.

Y es que la controversia escaló después de la primera vuelta presidencial. En redes sociales aparecieron versiones que señalaban un posible respaldo de Cuello a De la Espriella para la segunda vuelta; sin embargo, el entonces candidato negó cualquier acuerdo político con el representante conservador y lanzó una dura sentencia.

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En su campaña al Congreso, Ape Cuello causó polémica por la forma en que utilizó carrotanques para promocionar su aspiración - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Esta noticia es absolutamente falsa. No tengo, ni voy a tener jamás, ningún tipo de relación con este impresentable sujeto”, escribió De la Espriella el 2 de junio, de cara a la segunda vuelta. El mensaje también incluyó una advertencia contra los que, según él, pretendían “desinformar y engañar al pueblo en medio de la campaña”.

Desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, el 7 de agosto, Cuello ha mantenido una postura institucional frente al nuevo Ejecutivo, pese a los cruces que protagonizó con el mandatario durante la contienda; aunque es claro que su papel al frente de la Comisión Tercera le otorga relevancia en la relación entre el Gobierno y el Congreso.

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