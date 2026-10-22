Gustavo Petro reaccionó a señalamientos de que le están pagando a mujeres trans en Bogotá para que respaldaran las afirmaciones de Angie Rodríguez: “$300.000 pesos en el barrio Santa Fé”

Gustavo petro sobre denuncias realizadas en su contra por aprte de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias de activistas de la comunidad Lgbtiq+, quienes afirmaron que mujeres trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, fueron contactadas por personas que se movilizaban en vehículos blindados para respaldar las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Rodríguez había afirmado que en la Casa de Nariño “habían niños travestis”. Tras las denuncias difundidas por activistas, Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aludió a supuestos pagos para reforzar esa versión.

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Petro mencionó pagos de $ 300.000 en el barrio Santa Fe

“Daniel Coronell denuncia pagos de 300.000 pesos en el barrio Santa Fé de Bogotá, para que niñas travestis le dieran fuerza a la declaración de Angi Rodriguez. Varios testimonios aparecen en el Barrio Santafé”, escribió el exmandatario.

El mensaje de Petro se produjo después de que integrantes de la comunidad trans señalaran que algunas mujeres fueron buscadas para dar testimonios que respaldaran las afirmaciones atribuidas a Rodríguez. Las denuncias mencionan la presencia de personas en vehículos blindados, aunque no identifican públicamente a quienes habrían realizado los contactos.

El expresidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias de activistas de la comunidad Lgbtiq+, quienes afirmaron que mujeres trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, fueron contactadas por personas para respaldar las declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @petrogustavo/X

Denuncia de comunicadad Lgbtiq+

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió una denuncia de la directora de la Fundación Las Libertarias, Xavia Hernández, sobre presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en el barrio Santa Fe, en Bogotá. El mandatario afirmó, sin presentar pruebas, que esa situación buscaba dar credibilidad a acusaciones hechas por Angie Rodríguez.

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La denuncia fue difundida por Hernández en un video publicado en redes sociales, en el que sostuvo que varias personas llegaron en una camioneta al sector durante la noche del martes 20 de octubre. Según relató, buscaban a trabajadoras sexuales y, de manera preferente, a menores de edad.

Hernández indicó que aún no conocía con precisión la versión que esas personas pretendían promover, aunque señaló que había “indicios” de que el objetivo era respaldar las declaraciones de Rodríguez. La directora de la fundación no presentó elementos que permitieran verificar de forma independiente la denuncia.

Xavia Hernández cuestionó el uso político de la población trans

La directora de la Fundación Las Libertarias aseguró que varias personas llegaron al barrio Santa Fe para buscar a trabajadoras sexuales trans y ofrecerles dinero para respaldar una versión relacionada con las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @laslibertarias/Instagram

En el video, Xavia rechazó que las mujeres trans fueran involucradas en una disputa política y advirtió sobre los riesgos de que se reproduzcan estigmas contra esa población. “No nos vamos a prestar para que la derecha ni gente maliciosa coja nuestros nombres”.

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También cuestionó narrativas que vinculan a las personas trans únicamente con el trabajo sexual, la delincuencia o determinados oficios.

La directora de la Fundación Las Libertarias dijo que, a su juicio, el propósito de esas acciones sería afectar la imagen de Petro y de sectores de la población trans.

“Nosotras las personas trans no podemos ser instrumentalizadas con narrativas de odio en contra del presidente Gustavo Petro Urrego, porque creemos que el presidente fue el único que defendió nuestros derechos y los derechos de toda la población Lgbtiq+”. Sus afirmaciones se conocieron después de que divulgara el registro audiovisual de la denuncia.

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Petro habló de una “operación oscura” y atribuyó el hecho a sectores de derecha

El expresidente sostuvo que un grupo de derecha que respalda a la exfuncionaria habría buscado contratar a “niñas travestis” en Santa Fe - crédito @petrogustavo/X

Tras compartir el video, Gustavo Petro aseguró que la denuncia permitía conocer “lo que estaba detrás” de las declaraciones de la exfuncionaria. El expresidente sostuvo que un grupo de derecha que respalda a la exfuncionaria habría buscado contratar a “niñas travestis” en Santa Fe.

“Hay cientos de personas testigas de esta operación oscura dispuestas a declarar”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales. Petro calificó el supuesto plan como una “infamia preparada”.

El mandatario tampoco aportó pruebas en su publicación ni identificó a las personas que, según dijo, estarían dispuestas a declarar. Hasta el momento, en el material difundido no se conocen pronunciamientos de Rodríguez ni de autoridades sobre los presuntos ofrecimientos de dinero denunciados por Hernández.

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