Colombia

Jugoso, casero, reconfortante y típico: así puedes preparar un pollo sudado de ‘rechupete’ con ingredientes que tienes en casa

Uno de los platos más representativos de la cocina casera colombiana: pollo, papa y yuca cocinados lentamente en un guiso de tomate, cebolla larga y ajo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El pollo sudado es uno de los platos más tradicionales y cotidianos de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El aroma del tomate, la cebolla larga y las papas cocinadas en una salsa espesa convierte al pollo sudado en uno de esos platos que saben a almuerzo de casa. Es una preparación sencilla, abundante y reconfortante, perfecta para acompañar con arroz blanco, aguacate y una ensalada fresca.

El pollo sudado hace parte de la cocina tradicional de la región Andina, con distintas versiones en Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca y otras zonas del país. La receta también aparece relacionada con preparaciones caseras de Caicedo, Antioquia, donde se cocina a fuego bajo para concentrar el sabor del guiso y lograr una salsa espesa.

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Receta de pollo sudado

El pollo sudado es un guiso preparado con presas de pollo, papa, yuca y un hogao de tomate, cebolla larga y ajo. La técnica principal consiste en cocinar los ingredientes tapados y a fuego medio-bajo, con poca cantidad de líquido, para que el pollo suelte sus jugos y la salsa se concentre.

En esta versión se utilizan contramuslos, papa capira, papa criolla y yuca. La papa criolla ayuda a espesar la preparación, mientras que el hogao aporta el color, el aroma y el sabor característico del plato.

Una persona retira la piel a un pollo entero crudo en una tabla de cortar de madera. Un cuchillo y un montón de piel de pollo ya quitada se ven junto al ave.
El pollo puede cocinarse sin piel, o puede freírse con la piel, antes de la cocción- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación activa: 30 minutos.
  • Tiempo de adobo: 8 horas o de un día para otro.
  • Tiempo de cocción: 50 minutos.
  • Tiempo total: 9 horas y 20 minutos, incluido el adobo.

Si se necesita una preparación más rápida, el pollo puede adobarse durante 30 minutos. Aun así, el reposo prolongado mejora el sabor de las presas.

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Ingredientes

  1. 6 contramuslos de pollo, con hueso y sin exceso de grasa.
  2. 3 tomates maduros.
  3. 4 tallos de cebolla larga.
  4. 2 dientes de ajo.
  5. 4 papas capira o pastusas medianas.
  6. 2 papas criollas.
  7. 500 g de yuca pelada.
  8. 2 tazas de agua o caldo de pollo.
  9. 1 cucharada de aceite vegetal.
  10. 1/2 pastilla de caldo de costilla o caldo de pollo, opcional.
  11. 1 cucharadita de sal de ajo.
  12. 1/2 cucharadita de tomillo seco.
  13. 1 hoja de laurel.
  14. 1/2 cucharadita de orégano seco.
  15. 1/2 cucharadita de comino.
  16. Sal al gusto.
  17. Pimienta al gusto.
  18. Cilantro fresco picado para servir.

Para acompañar:

  1. Arroz blanco.
  2. Aguacate.
  3. Ensalada de tomate y cebolla.
  4. Ají casero, opcional.
Sartén de hierro fundido con tomate y cebolla picados botando humo y una cuchara de madera apoyada en la mezcla.
El pollo sudado se prepara en cocción lenta con un guiso criollo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer pollo sudado, paso a paso

  1. Limpia los contramuslos. Retira la piel si buscas una preparación con menos grasa.
  2. Sazona el pollo con sal de ajo, tomillo, laurel, orégano, comino, sal y pimienta.
  3. Pincha las presas con un tenedor. Este paso permite que los aliños penetren mejor.
  4. Guarda el pollo en un recipiente tapado y déjalo en la nevera durante 8 horas o de un día para otro.
  5. Antes de cocinar, saca el pollo de la nevera y déjalo reposar durante 15 minutos.
  6. Hierve los tomates durante 3 minutos. Retira la piel y pícalos finamente.
  7. Pica la cebolla larga y los dientes de ajo. Procura que los cortes sean pequeños para que se integren bien en la salsa.
  8. Calienta el aceite en una olla amplia. Agrega la cebolla larga y sofríe durante 3 minutos.
  9. Incorpora el ajo y cocina durante 1 minuto. Evita que se queme, porque puede dejar un sabor amargo.
  10. Añade los tomates picados y la 1/2 pastilla de caldo, si la vas a utilizar.
  11. Cocina el guiso durante 8 a 10 minutos, hasta que el tomate se deshaga y la mezcla quede espesa.
  12. Pela las papas capira y córtalas en mitades o trozos grandes.
  13. Pela la yuca y córtala en porciones medianas. Retira la vena central si está muy gruesa.
  14. Pon las papas capira en otra olla con 2 tazas de agua. Cocina durante 10 minutos a fuego medio-bajo.
  15. Agrega las papas criollas peladas y cortadas en tajadas finas. Estas se deshacen con mayor facilidad y ayudan a darle cuerpo a la salsa.
  16. Incorpora los contramuslos y el guiso de tomate sobre las papas.
  17. Tapa la olla y cocina durante 15 a 20 minutos a fuego medio-bajo. El pollo debe sudar sus propios jugos antes de recibir más líquido.
  18. Voltea con cuidado las presas y las papas. Evita revolver con fuerza para que las papas no se deshagan por completo.
  19. Añade la yuca. Colócala entre las papas y la salsa para que absorba el sabor del guiso.
  20. Baja el fuego al mínimo y cocina durante 10 minutos más. La olla debe permanecer tapada para conservar el vapor.
  21. Revisa la cocción del pollo. La carne debe estar completamente cocida junto al hueso y la yuca debe atravesarse con facilidad con un cuchillo.
  22. Si la salsa está muy líquida, destapa la olla y cocina durante 5 minutos más.
  23. Aplasta 1 o 2 trozos de papa contra la pared de la olla para espesar la salsa de forma natural.
  24. Rectifica la sal y apaga el fuego.
  25. Agrega cilantro fresco, tapa la olla y deja reposar durante 5 minutos antes de servir.
  26. Sirve cada porción con pollo, papa, yuca y abundante salsa. Acompaña con arroz blanco y aguacate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 6 porciones.

Cada plato puede servirse con 1 contramuslo, 1 o 2 porciones de papa, yuca y salsa. Si se acompaña con arroz blanco, la receta funciona como un almuerzo completo.

Receta de Oaxaca, chile chilhuacle amarillo, ajo, cebolla, comino, pimienta, caldo de pollo, papas, ejotes, acompañamiento con tortillas, platillo festivo, aroma herbal, cocina lenta, tradición prehispánica, color vibrante - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pollo sudado queda jugoso y con buena salsa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados y no incluyen el arroz blanco ni el aguacate:

  • Calorías: 420 kcal.
  • Proteínas: 31 g.
  • Carbohidratos: 38 g.
  • Grasas: 16 g.
  • Fibra: 5 g.
  • Sodio: 650 mg, dependiendo de la cantidad de sal y caldo utilizado.

El pollo aporta proteínas, mientras que la papa y la yuca suministran carbohidratos. La cebolla, el tomate y el ajo complementan el plato con fibra y compuestos naturales propios de las verduras.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo sudado puede conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Antes de guardarlo, espera a que baje un poco la temperatura. No lo dejes por varias horas a temperatura ambiente.

Pollo encacahuatado, preparado con una salsa de cacahuate y especias, un plato lleno de sabor y tradición mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para conservar el pollo sudado, debe dejarse enfriar y guardar en recipiente hermético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para recalentarlo, ponlo en una olla a fuego bajo. Agrega 2 o 3 cucharadas de agua si la salsa se ha espesado demasiado.

También se puede congelar durante 2 meses. Lo ideal es guardar el pollo, la salsa y los tubérculos en porciones individuales. La papa puede cambiar un poco de textura después de pasar por el congelador, por lo que se recomienda consumirla fresca cuando sea posible.

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