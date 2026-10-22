Congresistas del Centro Democrático protagonizaron fuerte agarrón en el Congreso: el enfrentamiento pasó de los empujones a la reconciliación

El desacuerdo por la programación del debate de la Ley Anticapuchos terminó en empujones entre los dos representantes del Centro Democrático - crédito @DanielMonroyH/X

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Los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, integrantes de la bancada del Centro Democrático, pasaron de un fuerte altercado en las instalaciones del Congreso a la reconciliación pública, tras enfrentarse por desacuerdos en la programación del debate de la denominada Ley Anticapuchos.

El enfrentamiento se produjo en la antesala de la discusión de la Ley de Sometimiento, cuando los dos congresistas fueron captados en video mientras discutían en forma acalorada, llegando a los manotazos y a los empujones antes de ser separados por su colega de partido, el representante Daniel Briceño.

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De acuerdo con las aclaraciones conocidas sobre el incidente registrado en el Salón Elíptico, el altercado comenzó cuando el representante Arizabaleta cuestionó a Uscátegui por la no inclusión de la iniciativa que prohíbe el uso de capuchas dentro del orden del día.

Frente a los reclamos formulados en los pasillos, Uscátegui le explicó que los actos legislativos tienen prelación constitucional en la agenda sobre los demás proyectos de ley, situación que desencadenó momentos de tensión y reclamos verbales entre ambos legisladores.

Un video difundido en redes sociales mostró el altercado entre Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui en el Congreso - crédito @DanielMonroyH/X

Las imágenes del altercado se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde diferentes usuarios expresaron fuertes cuestionamientos hacia la conducta de los legisladores en medio de un debate de interés para el país.

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Pese a la intensidad del altercado en los pasillos, desde el equipo de los congresistas se aclaró para Infobae Colombia que la diferencia fue un hecho puntual por el orden de los debates y que la situación fue subsanada entre ambos dirigentes.

Usuarios en X señalaron al respecto: “Jaja y Briceño con el primer sueldo de congresista compró un traje decente y ya no usa esa chaqueta inflable que se ponía todos los días”; “Eso parece una plaza de mercado; por eso cuando votan, lo hacen irresponsablemente”; “El congreso está lleno de gamines y locos. trabajan para mafiosos, banqueros, empresarios, menos para el pueblo”.

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Los representantes Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui protagonizaron un altercado en el Congreso por diferencias relacionadas con la programación del debate de la Ley Anticapuchos - crédito @DanielMonroyH/X

El rápido anuncio de la reconciliación y la rectificación

Tras la viralización de las imágenes en las plataformas digitales, el representante Jaime Arizabaleta difundió una nueva declaración para anunciar que restableció las relaciones personales y políticas con su compañero de partido.

El congresista reconoció que la reacción no fue la adecuada durante la jornada de trabajo legislativo e indicó que conversó de forma directa con Uscátegui para superar lo ocurrido:

“Hay momentos en los que uno tiene que reflexionar, y hay actitudes de uno que no son las mejores y que se deben corregir”, expresó el congresista Jaime Arizabaleta en X al confirmar que acordaron dejar el episodio atrás sin guardar ningún rencor.

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Jaime Arizabaleta anunció que se reconcilió con José Jaime Uscátegui tras el altercado registrado en las instalaciones del Congreso - crédito @jarizabaletaf/X

Ambos congresistas continuaron con sus labores en las comisiones, asegurando que la bancada opositora mantendrá su unidad frente a las iniciativas parlamentarias que se tramitan en el Capitolio.

Los alcances del proyecto de Ley Anticapuchos

El proyecto de Ley Anticapuchos es una iniciativa de carácter multipartidista promovida por Arizabaleta junto a los congresistas Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño, Julio César Triana y Guillermo Alvira, representantes de distintas colectividades.

La propuesta busca modificar la normatividad penal para tipificar como delito el uso de capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos destinados a ocultar la identidad de las personas durante movilizaciones públicas cuando se cometan actos vandálicos.

El texto contempla sanciones que van desde los 54 hasta los 96 meses de prisión, acompañadas de multas económicas fijadas entre los 50 y los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes resulten responsables.

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La Ley Anticapuchos, promovida por varios congresistas, propone sanciones para quienes oculten su identidad durante protestas en las que se cometan actos vandálicos - crédito Colprensa

Asimismo, la iniciativa incluye agravantes punitivos cuando las personas involucradas utilicen explosivos, sustancias corrosivas, elementos de fabricación artesanal o artefactos peligrosos que pongan en riesgo bienes públicos, privados o la vida humana.

“Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta sale a delinquir”, sostuvo el representante Arizabaleta sobre el objetivo central del proyecto.

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La medida legal fija sanciones para quienes inciten, dirijan o faciliten medios para la obstrucción de vías e infraestructura de transporte de forma temporal o permanente, cuando se atente contra la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo en el territorio nacional.