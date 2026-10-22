Camila Zuluaga se pronunció sobre la terminación de sus contratos de dos reconocidos programas: “No se acabó mi manera de entender el periodismo”

La periodista destacó su labor como periodista y los resultados que alcanzó en métricas - crédito @ZuluagaCamila/X

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La periodista y presentadora Camila Zuluaga habló de la sorpresiva terminación de su contrato como directora de Mañanas Blu 10:30 y del Código Caracol, en el noticiero de las 7:00 p. m., luego de dos meses y medio de que se definiera su salida de esos dos programas periodísticos.

De acuerdo con la comunicadora, los dos espacios informativos “se acabaron”, pese a que, bajo su dirección, fueron relevantes para la ciudadanía. “Hoy quiero decirles que se acabaron dos espacios periodísticos que pude consolidar como referentes en opinión y líderes en audiencia hasta el último día en que estuve al frente de ellos”, dijo.

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Según detalló, en el caso de Mañanas Blu 10:30, aseguró que la información allí transmitida se tornó importante para los oyentes, pese a que no estaba en un horario prime. Además, aseguró que su trabajo sirvió para elevar las métricas y los ingresos.

La periodista Camila Zuluaga se refirió a la terminación de sus contratos - crédito @ZuluagaCamila/X

Adicionalmente, indicó que uno de sus objetivos en ese espacio fue dar voz a las mujeres. “Durante años, además, quise construir un lugar en el que las mujeres tuvieran más relevancia. ¿Por qué? Porque los programas de radio en Colombia históricamente han sido dominados por voces masculinas y tengo la convicción profunda de que la mirada de las mujeres sobre la realidad nacional aporta mucho y es fundamental para lograr un mejor país en el que somos además el cincuenta y uno por ciento de la población”, precisó.

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Por otro lado, sobre Código Caracol, explicó que se dedicó a hacer análisis político y revelar cómo se mueve el poder “tras bambalinas”. Ese trabajo periodístico, según detalló, significó en algunas ocasiones exponer al poder y ponerse frente a él.

Zuluaga reconoció que, en el ejercicio periodístico que desempeñó durante años, cometió todo tipo de errores. Sin embargo, afirmó que siempre buscó responder ante ellos como corresponde, teniendo en cuenta que es un gesto de responsabilidad y respeto con la audiencia que diariamente se informaba a través de su trabajo.

Camila Zuluaga quiso darle voz a las mujeres en sus programas periodísticos - crédito AFP

Y, aunque no fue ajena a esas equivocaciones, fue clara en defender su oficio y recordó que en algún momento fue premiada por eso. “Nosotros trabajamos de forma muy rigurosa y disciplinada y los frutos, a pesar de la decisión de terminar los dos espacios, se vieron siempre ahí, porque llegaron los reconocimientos como dos premios Simón Bolívar”, dijo.

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Zuluaga aseguró que, a pesar de que salió de esos dos programas informativos, no planea dejar de ejercer el periodismo. De hecho, indicó que continuará con su trabajo desde otros lugares. Esto, según explicó, constituye una nueva etapa en su vida laboral.

“Algunos celebran que se cierre un espacio periodístico, pero cerrar un espacio no acaba con las preguntas que incomodan al poder ni con su obligación de responderlas. Se acabaron dos espacios, sí, pero no se acabó mi manera de entender el periodismo, que es informar y hacer control político sin importar quién esté mandando. Se cierra una etapa en mi vida, pero se abre una nueva que me ilusiona y que me llevará con más ganas y más fuerza a hacer el periodismo que sé hacer, esté en donde esté”, aseguró.

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Camila Zuluaga destacó su trabajo enfrentando al poder en Código Caracol - crédito @camilazuluaga/IG

La comunicadora no explicó los motivos por los cuales se definió la terminación de sus contratos ni las razones que sustentaron el fin de los programas que dirigió. Sin embargo, afirmó que prefirió mantenerse en silencio durante un tiempo, con el fin de buscar refugio en su familia.

“La razón es que creo que en momentos como esos hay que tomarse un tiempo para reflexionar primero, refugiarse en la familia y estar con los hijos, en mi caso, y pensar como corresponde cuando una etapa tan importante llega a su final en un momento tan particular para Colombia”, añadió.

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