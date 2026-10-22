Habló el papá de la pequeña asesinada Valeria Afanador tras el anuncio del cierre definitivo del Gimnasio Campestre: “No es por capricho mío ni es culpa mía”

Manuel Afanador planteó que la sanción debe ser un precedente para la protección de estudiantes con discapacidad en Colombia- crédito redes sociales/X

Guardar

La Gobernación de Cundinamarca confirmó el cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, de Cajicá, donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció en agosto de 2025 y fue hallada sin vida 18 días después en el río Frío.

La medida administrativa confirma la sanción anunciada en junio de 2026, luego de que las autoridades educativas identificaran fallas en la custodia de los alumnos, los protocolos de seguridad y la gestión del riesgo. Para la familia de Valeria, el cierre representa un avance, aunque aún reclama explicaciones de la Fiscalía sobre la desaparición y muerte de la niña.

PUBLICIDAD

“Esto es la ratificación de esta resolución que ya había sido emitida previamente en junio”, dijo Manuel Afanador a Alerta Bogotá. El padre sostuvo que la decisión se basó en una investigación de la Gobernación que calificó de “muy profunda, muy estructurada, muy bien documentada y robusta jurídicamente”.

Ampliación de la investigación

Afanador consideró que la cancelación de la licencia es una señal para el proceso judicial, que todavía no ha respondido las preguntas centrales de la familia sobre lo ocurrido con Valeria.

La Secretaría de Educación de Cundinamarca ratificó el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe mediante la Resolución 007360- crédito Gimnasio Campestre Los Laureles

“Obviamente, es una noticia bienvenida para nosotros. Es una noticia que, en cierto modo, nos da a pensar que la justicia pronto llegará”, afirmó ante el medio. También planteó que la resolución constituye “un mensaje directo para la Fiscalía”.

PUBLICIDAD

El padre reclamó que el organismo investigador revise la documentación reunida durante el proceso administrativo contra el colegio y evalúe la responsabilidad de más personas vinculadas a la institución.

Afanador indicó que, hasta ahora, la familia conoce la imputación por homicidio culposo contra dos personas. A su juicio, las actuaciones judiciales no han aclarado cómo desapareció su hija ni qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado en el río Frío 18 días después.

“De la muerte de Valeria no sabemos nada, porque la Fiscalía no ha terminado, no ha culminado las investigaciones, no ha realizado la reconstrucción científica de los hechos”, aseguró. El padre cuestionó que no se haya explicado cómo la niña pudo desaparecer y aparecer después a 220 metros del colegio.

PUBLICIDAD

En la entrevista, sostuvo que existen testimonios falsos e inconsistencias que, según dijo, deben ser objeto de revisión. También pidió establecer si Valeria fue sacada de la institución y quiénes pudieron intervenir en ese hecho.

Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció dentro del establecimiento educativo en agosto de 2025 - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

“Nosotros siempre hemos sostenido la hipótesis de que Valeria fue extraída y esto, pues, claramente la Fiscalía no lo ha investigado”, manifestó Afanador ante el medio radial. Aun así, remarcó que el deber de cuidado de la niña correspondía “100%” al colegio.

El padre señaló que las grabaciones mostrarían a Valeria en un sector que, según su relato, no contaba con las protecciones necesarias. Mencionó el mal estado de mallas y urnas como parte de los elementos que deberían ser analizados dentro de la investigación.

PUBLICIDAD

También reprochó que el establecimiento no hubiera llamado de manera oportuna a la línea de emergencias 123 al advertir la ausencia de la menor.

Afanador rechazó que lo responsabilicen por el cierre del colegio

El padre de Valeria también se refirió a las reacciones de algunos padres de familia ante el cierre. Explicó que varias familias retiraron a sus hijos de la institución tras la desaparición y muerte de la niña, mientras otras lo responsabilizaron por la decisión administrativa.

Según relató, parte de esos cuestionamientos surgió luego de que circularan versiones sobre eventuales reclamaciones económicas y pólizas de seguro. Afanador insistió en que no tenía funciones en la administración del colegio ni control sobre las medidas de seguridad.

PUBLICIDAD

“Realmente yo no soy el culpable del cierre del colegio, porque yo no era el responsable de los procedimientos administrativos ni de seguridad”, señaló. Atribuyó esa responsabilidad a los dueños, la rectora y el personal administrativo del plantel.

“Si el colegio lo están cerrando, no es por capricho mío ni es por culpa mía, es porque ellos omitieron una serie de deberes”, agregó. El padre sostuvo que la institución presentaba inconsistencias de seguridad y administrativas.

Al cierre de la conversación, Afanador describió el impacto que la muerte de su hija mantiene sobre su familia y volvió a reclamar resultados judiciales.

PUBLICIDAD

“Esto no es vida. Para nosotros, esto no es vida. Solo tenemos a Valeria en fotos, en recuerdos”, expresó. También afirmó que quienes podrían ser responsables continúan en libertad mientras la investigación no ofrece una respuesta sobre la muerte de la niña.