Abelardo de la Espriella celebró la incautación de 10 toneladas de coltán, que pertenecerían al ELN, en el Vichada: “Se acabó la guachafita”

Golpe a las economías ilícitas del ELN, en Vichada, con la incautación de 10 toneladas de coltán, avaluadas en cerca de $16.000 millones, que serían enviadas ilegalmente a Europa y Asia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que las Fuerzas Militares incautaron 10 toneladas de coltán en Vichada, un cargamento que, según aseguró, pertenecía a la estructura José Daniel Pérez Carreño del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó que el mineral tenía como destino Europa y Asia y que su valor superaría los $ 16.000 millones. De acuerdo con su mensaje, esos recursos habrían sido utilizados por el grupo armado para financiar actividades ilegales.

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“Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra Patria”, escribió De la Espriella al anunciar el resultado de la operación.

La operación incluyó labores de inteligencia e infiltración

Según la publicación presidencial, la incautación fue el resultado de varios días de infiltración y seguimiento por parte de organismos de inteligencia militar. En el procedimiento participaron el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las Fuerzas Militares incautaron 10 toneladas de coltán en Vichada, un cargamento que, según aseguró, pertenecía a la estructura José Daniel Pérez Carreño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado sostuvo que el cargamento estaba bajo control de la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN, que opera en esta zona del país. “Este mineral pretendía ser sacado ilegalmente del país hacia Europa y Asia, donde alcanzaría un valor superior a los $ 16.000 millones”, señaló el presidente en la red social.

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De la Espriella indicó que, de haber llegado a los destinos previstos, el dinero producto de la comercialización del coltán habría terminado en manos de esa organización para la compra de armas, explosivos y drones.

El mandatario afirmó que la operación busca afectar las fuentes de financiación ilegal y frenar la explotación de recursos naturales en Vichada. “No voy a permitir que sigan convirtiendo nuestros recursos naturales en armas contra los colombianos”, expresó.

La publicación no precisó el lugar exacto del procedimiento, las identidades de posibles capturados ni si las autoridades iniciaron procesos judiciales vinculados con la incautación.

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En el procedimiento participaron el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) - crédito Ejército Nacional

Desmantelaron una caleta con $675 millones en efectivo ligados a ‘Iván Mordisco’ en Nariño

Las Fuerzas Militares decomisaron $675 millones en efectivo durante la interdicción de una embarcación en la vereda Arenal, zona rural de El Charco, Nariño. Según el reporte oficial, el dinero estaría destinado a la Estructura 30 del Bloque Occidental Jacobo Arenas, relacionada por las autoridades con alias Iván Mordisco.

El procedimiento se desarrolló en un puesto de control fluvial con participación de tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 43 de la Armada de Colombia.

En la lancha, de fibra de vidrio y equipada con motor fuera de borda, los uniformados también encontraron dos proveedores para pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos y una antena de comunicación satelital. El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que investigan su origen y el destino que tenía.

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De acuerdo con las Fuerzas Militares, el ocupante de la embarcación no acató la orden de detenerse, cambió el rumbo de la lancha y abrió fuego contra los uniformados. Las tropas respondieron a la agresión y el hombre, señalado como presunto integrante de la Estructura 30, resultó herido.

Un control fluvial en El Charco permitió al Ejército y la Armada decomisar dinero, munición, equipos de comunicación y una lancha que serían usados por la Estructura 30 - crédito prensa Fuerzas Militares

El personal militar le brindó atención inicial y lo trasladó a un centro asistencial, donde murió posteriormente, según informó la institución. El coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, sostuvo que la reacción de los uniformados se produjo “de manera legítima” y bajo los parámetros de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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Las autoridades señalaron que el decomiso busca limitar la capacidad financiera y logística de los grupos armados que utilizan los corredores fluviales del Pacífico nariñense para transportar recursos, armas e insumos.