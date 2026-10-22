Petro reaccionó a video que publicó Salvatore Mancuso sobre el llamado Pacto de Valledupar: “Calumnia”

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez leyó al final de la serie de reuniones, que se llevaron entre el 22 y 24 de octubre, las principales conclusiones de los encuentros, y cuyo video se conoció casi un año después por cuenta del ex jefe paramilitar, que lo difundió a través de su cuenta de X - crédito @MancusoSalvat/X

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Antes de que se conociera el comunicado por parte del exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Víctor de Currea-Lugo sobre el denomincado Pacto de Valledupar, uno de los presentes en la reunión que se llevó a cabo con miembros de la administración de Gustavo Petro, además de 16 ex jefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, reveló un video inédito de lo que fue aquel encuentro.

En la grabación que compartió el otrora designado gestor de paz durante el Gobierno Petro, la tarde del miércoles 21 de octubre vía X, se puede observar a una de las delegadas del Gobierno, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, emitir unas declaraciones al final del encuentro, en el que también estuvo el exministro del Interior Armando Benedetti, además de De Currea-Lugo, que estuvo en esa ocasión como periodista, según su versión oficial.

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Debido al revuelo que han causado los señalamientos que se conocieron por parte de la revista Semana, Mancuso difundió la grabación desde su cuenta de X la tarde del miércoles 21 de octubre.

Salvatore Mancuso compartió el video junto al comunicado para ponerle fin a varios señalamientos que se dilvulgaron días antes en algunos medios de comunicación - @MancusoSalvat/X

Sumado al video, el exjefe paramilitar declaró: “Frente a las publicaciones sobre el supuesto «Pacto de Valledupar», aclaramos que el único documento auténtico es el Comunicado Conjunto No. 1 del 24 de octubre de 2025, leído públicamente por el DAPRE y divulgado en sus canales oficiales”.

Al día siguiente, y por medio de las misma red social, el expresidente Petro compartió la publicación de Mancuso, y destacó: “La base de una calumnia en la prensa se ha desplomado”.

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Petro calificó de "calumnia" los ataques de la prensa, luego de que se conoció el video por parte de Mancuso - crédito @petrogustavo/X

Gobierno y exjefes de las AUC acordaron avanzar en el cierre del proceso de paz en Valledupar: qué se menciona en el video

En ese entonces, tal y como señaló Rtvc, el Gobierno de Colombia y un grupo de gestores de paz, antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), suscribieron una declaración en la que plantearon avanzar hacia el cierre del proceso de paz con esa organización armada.

El documento surgió de unas reuniones realizadas en Valledupar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, de acuerdo con el texto conocido.

Por su parte, en la declaración que hizo Rodríguez, se señaló que los excombatientes reiteraron su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, se planteó que la información ya entregada al Estado sobre la participación de las AUC en el conflicto armado deberá ser organizada, sistematizada y divulgada por una mesa técnica.

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El comunicado al que hace alusión Mancuso menciona la participación de la entonces directora del Dapre, que se desempeñó como secretaria técnica de las sesiones, junto con su asesor Víctor de Currea-Lugo, sumado al apoyo del exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, y Fabio Cardozo, delegado del Alto Comisionado para la Paz.

El documento con fecha del 24 de octubre de 2025, recogió las principales conclusiones de las reuniones que se realizaron.

Los ex jefes paramilitares se comprometieron a actualizar planes de trabajo

Según la declaración que brindó Rodríguez, los en ese entonces gestores de paz (después de que el Gobierno De la Espriella derogara los decretos en los que se les atribuía esa figura legal) debían presentar una actualización de sus planes de trabajo, ajustados a las condiciones del proceso y a la situación del país.

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Esos documentos, planteó el comunicado, identificarían las tareas necesarias para implementar los acuerdos alcanzados durante las jornadas de diálogo.

El texto sostiene que los encuentros buscaron crear condiciones de confianza entre las partes y promover gestos de reconciliación ante la sociedad, y estableció la necesidad de sostener conversaciones “ágiles y respetuosas”, con especial atención a los territorios y con las víctimas como eje del proceso.

“Estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso cuya meta final es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las ex Autodefensas Unidas de Colombia”, añade el comunicado que leyó Rodríguez.

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El documento también propuso que se registraran los obstáculos y errores ocurridos durante el proceso con las AUC, de modo que pudieran servir de referencia para futuros diálogos de paz dentro y fuera de Colombia.

La mesa técnica debía organizar la información sobre el paramilitarismo

Uno de los puntos centrales del comunicado se refiere al tratamiento de la verdad ya entregada por los antiguos miembros de las AUC. El texto afirmó que esa información se encuentra disponible para el Estado colombiano y que la mesa técnica debía estructurarla y divulgarla.

Los firmantes señalaron en esa ocasión que el acompañamiento de la comunidad internacional es importante para respaldar la transparencia del proceso y el cumplimiento de los compromisos anunciados.

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“Este esfuerzo busca contribuir desde la verdad y la responsabilidad al cierre definitivo de un camino doloroso de la historia nacional”, se lee en el comunicado.

El documento cita como marco jurídico la Resolución 337 de septiembre de 2025, mediante la cual se reconoció la condición de gestores de paz a los exintegrantes de las AUC.

Al final, algunos de los exlíderes paramilitares se mencionan en el comunicado, pero en total estuvieron presentes en el encuentro: Salvatore Mancuso, Carlos Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40″; Freddy Rendón Herrera; Hernán Giraldo Serna; Edwar Cobos Téllez; Rodrigo Pérez Alzate; Héctor Buitrago; Luis Eduardo Cifuentes; Manuel de Jesús Pirabán; José Baldomero Linares y Juan Francisco Prada.

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