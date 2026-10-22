Davivienda alertó sobre llamadas de falsos asesores que buscan obtener claves para hacer transferencias: “Termine la llamada, ¡puede ser un fraude!”

Davivienda alertó a sus clientes en Colombia sobre llamadas de falsos asesores que intentan cometer fraudes - crédito Luisa González/Reuters

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Davivienda alertó a sus clientes en Colombia sobre llamadas de supuestos asesores que solicitan realizar transacciones, una modalidad que puede derivar en fraude mediante la entrega de claves, códigos de verificación o transferencias a cuentas ajenas.

La entidad pidió terminar de inmediato cualquier comunicación de ese tipo. “Si le llama un ‘supuesto asesor de Davivienda’ para hacer una transacción, termine la llamada, ¡puede ser un fraude!”, indicó el banco en sus canales digitales.

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La advertencia ocurre en un contexto de aumento de las estafas telefónicas en Colombia durante 2026. Los delincuentes suelen apelar a mensajes alarmantes sobre movimientos sospechosos o bloqueos de cuenta para presionar a las víctimas y obtener información sensible.

Davivienda reúne más de 27,6 millones de clientes entre Colombia, incluida la neobanca DaviPlata, y sus operaciones en Centroamérica. Desde noviembre de 2026, incorporará cerca de 3,5 millones de clientes del negocio bancario de Davibank en Colombia, antes Scotiabank Colpatria.

Las claves y transferencias que el banco no solicita por teléfono

El Banco Davivienda reiteró que nunca solicita contraseñas ni transferencias de dinero por vía telefónica - crédito Banco Davivienda

Las llamadas fraudulentas pueden incluir pedidos de contraseñas, claves dinámicas, códigos de autenticación o transferencias hacia presuntas cuentas seguras. Davivienda sostiene que nunca solicita claves ni dinero mediante una comunicación telefónica.

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La primera medida ante una llamada sospechosa es cortar la comunicación y no entregar información personal. Para verificar cualquier alerta, los usuarios deben contactar directamente a la entidad a través de sus números oficiales.

El banco dispone de una línea nacional gratuita para personas: 01 8000 12 3838. También atiende desde teléfonos móviles por el número #338, y en Bogotá mediante la línea (601) 338 3838.

En Medellín, el número de contacto es (604) 251 5253; en Cali, (602) 889 0574; en Barranquilla, (605) 351 1922; en Bucaramanga, (607) 633 3334; y en el Eje Cafetero, (606) 338 7200.

La atención a empresas se ofrece a través del 01 8000 91 9561 o del (601) 327 8360. Para comunicaciones internacionales, Davivienda habilitó el +1 (833) 957 3443 desde Estados Unidos y el +00 8000 338 3838 desde España.

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Bloqueos preventivos y denuncia ante la Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia recibe denuncias de fraudes bancarios por medio de la plataforma del CAI Virtual - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Quienes hayan entregado información confidencial o detecten movimientos no autorizados deben comunicarse de inmediato con Davivienda mediante sus canales oficiales. El banco recomienda solicitar la cancelación de tarjetas de crédito o débito, el bloqueo preventivo de productos financieros y la suspensión de los accesos digitales vinculados.

Las contraseñas del portal web, la aplicación móvil y el correo electrónico deben modificarse desde un dispositivo personal y seguro. Estas acciones buscan impedir que terceros mantengan acceso a las cuentas luego de una posible suplantación.

La denuncia formal puede realizarse ante la Policía Nacional de Colombia mediante su plataforma virtual y el CAI Virtual. La persona afectada debe describir lo ocurrido y conservar los registros de llamadas, números telefónicos, mensajes de texto y comprobantes de transacciones relacionados con el hecho.

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El incidente también puede notificarse a través de la Línea de Transparencia de Davivienda, destinada a colaborar con las investigaciones internas de seguridad cibernética de la entidad.

El Banco de Bogotá alertó por modalidad de estafa por medio de mensajes de texto

Banco de Bogotá emitió una alerta similar frente al uso de entidades financieras como fachada para estafas - crédito Luisa González/Reuters

El 15 de octubre el Banco de Bogotá también emitió una advertencia similar en Colombia, ante el uso de instituciones financieras como mecanismo de engaño para obtener dinero o datos de sus usuarios.

En esa ocasión la entidad informó que se estaban usando mensajes de texto solicitando información privada. El banco indicó que los presuntos delincuentes estaban valiéndose de supuestas renovaciones de membresías de seguros, movimientos bancarios y cobros de pólizas para engañas a los usuarios por medio de números que no pertenecían a sus canales oficiales.

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Ante esta problemática el Banco de Bogotá también le recordó a sus clientes una serie de medidas con las que se busca que los usuarios no caigan en este tipo de estafas.

Entre las recomendaciones están: desconfiar de los mensajes por redes sociales y de texto, no ingresar a enlaces sospechosos, no compartir la claves, confirmar toda la información a través de los canales oficiales de la entidad y ante cualquier intento de fraude llamar a la línea de atención para reportar esos casos y si es necesario, bloquear sus productos.