Periodista de reconocido noticiero de televisión se salvó, dos veces, de que lo robaran mientras hacía una transmisión en vivo en la calle en Bogotá: “Casi me deja sin celular”

Miguel Ángel Peñaranda esquivó a los dos ladrones mientras realizaba una transmisión en vivo para El Reporte Coronell - crédito NoticiasUNO/X

Guardar

Un periodista de Noticias Uno fue blanco de dos intentos de robo mientras transmitía en vivo desde una calle de Bogotá, en la noche del miércoles 21 de octubre. Miguel Ángel Peñaranda, reportero del programa El Reporte Coronell, logró evitar que los asaltantes le arrebataran su teléfono celular durante el enlace en directo.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:19 p.m., cuando Peñaranda se encontraba al aire desde un punto exterior. Dos hombres que circulaban en bicicleta se acercaron al comunicador con la intención de arrebatarle el dispositivo móvil que tenía en sus manos para la transmisión.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el video, en un primer intento el reportero reaccionó con rapidez, esquivó a los ciclistas y alertó de inmediato a sus compañeros de transmisión, que se percataron de la situación.

Miguel Peñaranda debió esquivar a los dos ladrones que intentaron arrebatarle el celular - crédito TikTok

“Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (...) Vea, dos”, expresó Peñaranda en medio de la emisión. En ese momento, el programa analizaba las declaraciones del exfuncionario Víctor de Currea-Lugo sobre los señalamientos de supuestas presiones al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Un colega del noticiero confirmó la doble agresión al aire

Jhonathan Taborda Carmona, locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, corroboró lo sucedido durante la transmisión: “Lo están intentando robar en varias veces. Dos veces le intentaron rapar el celular”, señaló.

PUBLICIDAD

Otro de los participantes del enlace, el periodista y consultor Yezid Daniel Baquero, le sugirió a Peñaranda que se desplazara hacia una portería cercana para protegerse mientras continuaba su labor informativa.

Asimismo, sus compañeros que estaban desde sus viviendas, entre los que se encontraban el exdirector del Departamento de Prosperidad Social - DPS, Gustavo Bolívar, y Daniel Coronell le piden que se mueva a otro sitio para que se ponga en un lugar seguro y pueda continuar con la transmisión en directo.

No se informaron capturas ni denuncias formales tras el episodio

Miguel Peñaranda, periodista de Noticias UNO por poco es víctima de hurto en las calles de Bogotá durante una transmisión en vivo - crédito TikTok

El propio noticiero difundió las imágenes del hecho a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el video generó numerosas reacciones entre los usuarios. Según la información publicada por el medio, los agresores no lograron llevarse ninguna pertenencia del reportero.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se conocen capturas relacionadas con el incidente ni se ha confirmado la presentación de una denuncia formal por parte del periodista ante las autoridades.

Así va el robo de celulares por localidades

Más de 14 mil celulares fueron hurtados en Bogotá entre enero y mayo de 2026, según cifras que la concejal Diana Diago obtuvo mediante un derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Seguridad.

La cifra equivale a 101 hurtos diarios en apenas cinco meses. El dato llega en un contexto donde la recuperación de equipos robados retrocede en vez de mejorar.

Nueve de cada diez celulares robados no aparecen

De los 14.274 dispositivos hurtados en ese período, las autoridades solo recuperaron 1.649, es decir, apenas el 11,6% del total.

Eso significa que casi nueve de cada diez celulares robados en la ciudad permanecen en manos de los delincuentes o ya fueron comercializados de forma ilegal, sin que sus dueños vuelvan a tenerlos.

PUBLICIDAD

Un motoladrón arrebata un teléfono celular de la mano de un peatón en plena Carrera 7 de Bogotá, mientras transeúntes observan la escena de asalto en un día lluvioso y gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación interanual agrava el panorama: en el mismo lapso de 2025 se habían recuperado 1.956 equipos, por lo que la caída en 2026 representa una reducción del 15,8% en la efectividad de las autoridades.

Suba, Engativá y Chapinero lideran el ranking

Según los registros de 2025 citados por la concejal, Suba encabezó los casos con 1.414 hurtos, seguida de Engativá con 1.409 y Chapinero con 1.376.

Completan la lista Teusaquillo, con 1.246 casos; Kennedy, con 1.028, y Usaquén, con 1.005 robos de celulares.

“Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 14 mil robos de celulares, lo que equivale a 101 hurtos diarios”, aseguró Diago.

PUBLICIDAD

La cabildante también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán frente al fenómeno. “Bogotá no camina segura. La recuperación de celulares se desploma mientras la delincuencia se fortalece”, afirmó, y reclamó mayor liderazgo para desarticular las estructuras dedicadas al hurto y la venta ilegal de equipos.