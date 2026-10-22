El presidente de Ecuador Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de tener vínculos con el narcotráfico, tras la captura de la excandidata Luisa González: “Por eso se enloquece”

Captura de Luisa González desató cruce entre Daniel Noboa y Gustavo Petro - crédito David Diaz Arcos/REUTERS - Sergio Reyes/La Nacion vía AP - Dolores Ochoa/AP Foto

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La detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González derivó en un nuevo intercambio político entre Ecuador y Colombia, después de que el presidente Daniel Noboa acusara al expresidente colombiano Gustavo Petro de estar vinculado con una estructura de narcotráfico y lavado de activos.

Las declaraciones de Noboa se conocieron el jueves 22 de octubre, en una entrevista con Semana. El mandatario ecuatoriano respondió a un mensaje de Petro, quien cuestionó la captura de González y afirmó que en Ecuador existía una “verdadera dictadura”.

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“Estamos desbaratando una estructura grande narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro”, dijo Noboa al medio citado.

Petro cuestionó al Gobierno ecuatoriano tras la captura de González

La reacción del exmandatario colombiano ocurrió luego de una publicación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien escribió en X: “Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!!”.

Correa, condenado por corrupción y residente en Bélgica desde que dejó el poder, respaldó a la dirigente de la Revolución Ciudadana. González fue detenida durante la madrugada del 22 de octubre, en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2023.

Gustavo Petro calificó de “dictadura” al Gobierno de Ecuador tras la detención de Luisa González - crédito @petrogustavo/X

Petro respondió que el llamado “escudo” impulsado por el Gobierno ecuatoriano no sería una herramienta contra el narcotráfico, sino una medida “contra la democracia”. También sostuvo que el proceso contra González se desarrollaba después de un supuesto fraude electoral.

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Noboa rechazó esas declaraciones y afirmó que el expresidente colombiano reaccionaba por su presunta relación con la estructura bajo investigación. “Por eso se enloquece y hace comentarios así”, señaló el jefe de Estado ecuatoriano.

La Fiscalía de Ecuador indicó que el expediente examina aportes y gastos de publicidad electoral por presuntas inconsistencias en el origen lícito de los recursos. González, que perdió la segunda vuelta de 2023 frente a Noboa con el 48% de los votos, ya había negado haber recibido dinero proveniente de Venezuela cuando las autoridades allanaron su vivienda en enero.

Noboa ya había formulado señalamientos contra Petro

No es la primera vez que el mandatario ecuatoriano lanza cuestionamientos contra Petro. En abril de 2026, Noboa afirmó en otra entrevista con Semana que el entonces presidente colombiano habría mantenido contactos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas.

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Fiscalía de Ecuador sobre las órdenes de detención - crédito @FiscaliaEcuador/X

En esa ocasión, mencionó una reunión de Petro con integrantes de la Revolución Ciudadana en Manta y aseguró que algunos de ellos tendrían vínculos con alias Fito, señalado como líder de Los Choneros y detenido en Estados Unidos.

Las declaraciones provocaron una crisis diplomática entre Quito y Bogotá. Ecuador remitió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Colombia. La administración colombiana adoptó una medida similar con su representante en territorio ecuatoriano.

La tensión también afectó los canales de diálogo y derivó en medidas comerciales, entre ellas aranceles que llegaron hasta el 100%. La nueva acusación de Noboa aparece ahora en medio de la detención de González y de la confrontación política con el correísmo.

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Petro pidió a Amnistía Internacional una campaña por la liberación de Luisa González

En otro pronunciamiento en X, el expresidente colombiano Gustavo Petro pidió a Amnistía Internacional adelantar una campaña internacional para exigir la liberación de la dirigente ecuatoriana Luisa González, detenida el jueves 22 de octubre en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación electoral.

El mensaje fue publicado en X después de que circularan las primeras imágenes de la captura de la excandidata presidencial. Petro la describió como una “líder progresista” y sostuvo que habría sido despojada de la Presidencia de Ecuador mediante un posible fraude electoral.

Gustavo Petro denunció una supuesta persecución política en Ecuador tras detención de Luisa González - @petrogustavo/X

“Le solicito a Amnistía realizar una campaña mundial”, escribió el exmandatario colombiano. En su publicación mencionó a “Lucía González”, aunque la dirigente detenida es Luisa González, integrante de la Revolución Ciudadana.

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Petro pidió que el organismo de derechos humanos intervenga frente a la situación de la política ecuatoriana. “Le arrebataron la Presidencia del Ecuador”, afirmó, sin aportar elementos adicionales que respalden esa acusación.

El exjefe de Estado también extendió sus cuestionamientos a Colombia. Según su planteamiento, en ambos países existiría una operación dirigida contra sectores civiles identificados políticamente con determinados movimientos.

“Ya se observa una operación de persecución”, señaló Petro. Aseguró que esos hechos podrían constituir un crimen contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional.