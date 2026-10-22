Con quién habla Abelardo de la Espriella a través del radio que lleva con él todo el tiempo: ordenó bombardear grupos criminales

Abelardo de la Espriella utiliza un radioteléfono Motorola APX 8000 para mantener comunicación directa con los mandos militares - crédito @ArmadaColombia / X

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Abelardo de la Espriella lleva desde su posesión, celebrada en una base militar de la ciudad de Cali, un radioteléfono digital Motorola APX 8000 conectado con la cúpula militar para recibir información operativa en tiempo real, incluso en zonas sin señal celular.

El dispositivo, entregado por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, se convirtió en una presencia constante en las actividades públicas y privadas del presidente, además de ser protagonista en los videos del mandatario ordenando bombardeos contra grupos armados del país.

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El equipo estuvo sujeto a su cinturón durante el terremoto del 10 de agosto, los recorridos de seguridad en Santa Marta durante un paro armado, el anuncio de la baja de alias Bendito Menor en Riohacha y el cumpleaños de la primera dama, Ana Lucía Pineda. También lo ha llevado junto a una pistola Glock 19 Gen5 durante sus primeros meses de gobierno.

Según una reciente investigación de la revista Cambio, el APX 8000 mide poco más de 15 centímetros, pesa algo más de 400 gramos y fue diseñado para comunicaciones en misiones críticas. Su formato multibanda permite fijarlo al cinturón sin dificultar el movimiento del mandatario.

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El mandatario nacional publicó un video en el que autorizó el ataque aéreo que dejó, preliminarmente, a ocho guerrilleros muertos - crédito X

El radioteléfono conecta al presidente con la red móvil digital de campaña de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, destinada a comunicaciones operacionales y de seguridad. La infraestructura permite mantener contacto con los altos mandos sin marcar un número ni esperar que alguien responda.

Según la investigación de la revista Cambio, las conversaciones están protegidas con sistemas de cifrado y los códigos se modifican con regularidad. La red reúne al presidente como comandante en jefe, al ministro de Defensa, a los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, además de los jefes de División y Brigada.

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De la Espriella está identificado en esa frecuencia cerrada con el código “Colombia 6”. La tecnología satelital mantiene la conexión en la selva, en áreas sin cobertura de telefonía móvil y durante los vuelos oficiales.

El mandatario puede alternar los canales según la operación en curso: en uno escucha las comunicaciones generales y en otro establece contacto con un comandante específico. Esa conexión le permite conocer los resultados de operaciones antes de que la información atraviese los canales oficiales y llegue a la prensa.

A bordo del avión presidencial, Abelardo de la Espriella, también ha utilizado su radio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su despacho presidencial hay baterías recargables y sistemas de carga para evitar que el equipo quede fuera de servicio. La tecnología también permite habilitar o cerrar canales para limitar determinados intercambios a interlocutores autorizados.

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$1.500 millones para renovar los equipos de protección

El Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, proyectó una inversión de $1.500 millones para comprar radios y repuestos para la Jefatura para la Protección Presidencial. La partida figura en el Plan Anual de Adquisiciones y está prevista para el último trimestre del año.

Los dispositivos serán utilizados por el personal encargado de proteger al presidente, al vicepresidente y a sus familiares dentro y fuera de Colombia. El grupo coordina desplazamientos, evalúa amenazas y articula operaciones con la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia.

El 25 de agosto, el Dapre emitió una invitación a cotizar para comprar 46 radios multibanda Motorola APX 8000, además de baterías, antenas, cargadores y repuestos. La Presidencia espera recibir los elementos en Bogotá antes del 18 de diciembre.

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El mandatario ha usado su radio en distintas operaciones que ha liderado desde que llegó a la Presidencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La compra también incluye 40 baterías compatibles con las referencias APX 1000 y APX 8000, 15 antenas multibanda con GPS, diez cargadores y dos repuestos técnicos para intervenir componentes internos de los radios. Los equipos deberán resistir polvo, inmersión en agua y temperaturas extremas durante misiones de campo.

Entre los elementos solicitados figura un cargador de llaves de encriptación KVL 5000, encargado de incorporar y renovar las claves criptográficas de las comunicaciones. La garantía exigida será de tres años para los radios, dos años para las baterías de última tecnología y un año para los accesorios.

Todos los aparatos deberán ser fabricados en 2026. Si un radio o repuesto falla tres veces durante la garantía, el contratista deberá sustituirlo por uno nuevo; además, tendrá 48 horas para recoger el equipo averiado en la sede del Dapre y hasta 30 días para repararlo o reemplazarlo.

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La empresa seleccionada tendrá que habilitar una línea corporativa de soporte para emergencias y garantizar repuestos, accesorios y mantenimiento durante al menos cinco años adicionales. El objetivo es sostener las comunicaciones del primer anillo de seguridad durante las operaciones.

Los contratos previos para radios Motorola

La compra proyectada tiene antecedentes en contratos firmados por administraciones anteriores. En mayo de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, el Dapre desembolsó $997,5 millones a Rayco S.A. para adquirir radios Motorola APX5000 destinados a la Casa Militar.

Ese proceso se realizó mediante contratación directa, con el argumento de que no existía pluralidad de oferentes. En octubre de 2025, la administración anterior pagó otros $752 millones a la misma compañía por 22 radios de la referencia que ahora cotiza el gobierno de De la Espriella.

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La adquisición se justificó entonces por el desgaste de equipos comprados entre 2000 y 2019, que ya habían superado su vida útil y podían generar riesgos. Cambio señaló que los registros contractuales también incluyen operaciones durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

En 2013, el Dapre compró radios portátiles Motorola y accesorios por $49,8 millones mediante una subasta. Ese mismo año contrató diez radioteléfonos para el Fondo Paz por $ 74,8 millones, suministrados por Rayco, mientras que el gobierno de Duque desembolsó $96,1 millones al proveedor por equipos multibanda.

El contrato más reciente fijó un valor unitario de $34,2 millones por cada terminal Motorola APX 8000. Con ese antecedente, los 46 equipos que busca adquirir la Presidencia superarían los $1.500 millones, y los accesorios y repuestos podrían añadir otros $ 300 millones, aunque el costo final dependerá de las cotizaciones de los proveedores habilitados en Secop II.

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