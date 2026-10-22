Colombia

Gustavo Bolívar rechazó la presunta instrumentalización de 48 mujeres en el gobierno de Gustavo Petro: “La cortina de humo del día”

El exdirector del DPS aseguró que la denuncia expuesta por el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, tendría un objetivo: restar atención a los resultados positivos que obtuvo el expresidente en su administración

Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube
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El país político colombiano reaccionó a la denuncia que hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Sus declaraciones surgieron en un debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

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El funcionario no presentó pruebas que soporten su denuncia. Sin embargo, sus declaraciones hicieron eco en el país político colombiano. Exintegrantes de la administración de Gustavo Petro, congresistas y excongresistas se pronunciaron al respecto.

El exdirector de Prosperidad Social respaldó al expresidente Gustavo Petro luego de que fuera señalado de instrumentalizar mujeres - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
El exdirector de Prosperidad Social respaldó al expresidente Gustavo Petro luego de que fuera señalado de instrumentalizar mujeres - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Entre las personas que dieron a conocer su postura al respecto está el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. En su cuenta de X, el exfuncionario aseguró que los señalamientos de Ríos Puerta tendrían un objetivo: restar importancia y atención a los resultados positivos que, según indicó, obtuvo Petro durante su mandato (2022-2026).

La cortina de humo del día: Petro tenía 48 mujeres a cambio de contratos. ¡Un capo! ¿En qué momento sacó de la pobreza a 4 millones de personas?”, señaló el exdirector del DPS.

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De igual manera, aseguró que, durante su administración, Gustavo Petro pagó la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y entregó más de 700.000 hectáreas de tierra. También se impulsó el turismo y se redujo la desnutrición y la mortalidad infantil (entre 2022 y 2025, la mortalidad en niños menores de cinco años se redujo en 6.768 casos, según el Ministerio de Salud).

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar reaccionó a la denuncia del director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X
El exdirector del DPS Gustavo Bolívar reaccionó a la denuncia del director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

¿Cómo hizo para bajar el desempleo al menor índice del siglo? ¿Cómo hizo para que la economía creciera 3,5% en su último trimestre? ¡Un capo!”, añadió.

Al igual que Bolívar, el exembajador de Colombia en Brasil Alfredo Saade rechazó los señalamientos del director del Dapre. Aseguró que, durante los tres meses que ejerció como jefe de gabinete, jamás fue testigo de la realización de “parrandas” o de la existencia de una red de prostitución en el Gobierno.

Afirmó, además, que en ningún momento vio al expresidente Gustavo Petro “borracho o prostituido y mucho menos drogado o drogándose en los baños”.

Viajé en el avión presidencial y no vi nada extraño. Jamás conocí o vi a esas mujeres. Esta denuncia no puede quedar en un titular de prensa más; es necesario que el país conozca quiénes eran y sus testimonios con pruebas publicadas”, precisó.

El pastor Alfredo Saade negó que hayan existido parrandas o prostitución en el gobierno del expresidente Petro - crédito @pastorsaade/X
El pastor Alfredo Saade negó que hayan existido parrandas o prostitución en el gobierno del expresidente Petro - crédito @pastorsaade/X

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Verónica Estrada Holguín rechazó las afirmaciones del funcionario y advirtió que trabajar con políticos de izquierda no significa “estar al servicio de un hombre”. Recordó que las mujeres tienen la capacidad de tomar decisiones por su cuenta, con base en su criterio, formación, trayectoria y convicción política.

Somos mujeres libres de decidir con quién trabajar y qué causas vamos a defender. Si hay irregularidades, que se investiguen y se sancionen, vengan de donde vengan. Pero no utilicen la defensa de la mujer para desconocer la autonomía de nosotras como mujeres”, dijo la congresista en un video divulgado por Caracol Radio.

Contrario a estas posturas, la excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal hizo una crítica a la anterior administración por la presunta instrumentalización de mujeres y calificó la denuncia del director del Dapre como “escandalosa”. Exigió que esclarezcan los hechos.

La excongresista María Fernanda Cabal se refirió a la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno del expresidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X
La excongresista María Fernanda Cabal se refirió a la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno del expresidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

“Cada revelación es más aterradora que la anterior. Petro, ¿convirtió la Casa de Nariño en la Casa del Ritmo? La denuncia sobre 48 mujeres instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios con el gobierno es escandalosa. Qué podredumbre. Que se conozcan las pruebas. Dé la cara”, señaló.

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