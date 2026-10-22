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Atlético Nacional dio a conocer qué pasará con los abonados de la grada norte, en el estadio Atanasio Girardot, para el partido ante Independiente Medellín

La Comisión de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana permitió el ingreso de las dos hinchadas del clásico paisa para el duelo del domingo 25 de octubre de 2026

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán el jueves 14 de octubre del 2026 en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito @jamesrodriguez10/@dimoficialcom
Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán el domingo 25 de octubre del 2026 - crédito @jamesrodriguez10/@dimoficialcom
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Atlético Nacional informó los precios y el procedimiento de venta de entradas para el clásico paisa ante Independiente Medellín, programado para el domingo 25 de octubre de 2026, a las 6:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El encuentro corresponderá a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II.

El partido enfrentará a Atlético Nacional, que actuará como local, e Independiente Medellín. El duelo es conocido como clásico paisa y se jugará en el Atanasio Girardot, escenario que recibirá nuevamente a las dos hinchadas por una decisión de la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad en el Fútbol de Medellín.

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Atlético Nacional precisó que los abonados de la tribuna norte deberán cambiar su ubicación para este compromiso. La decisión se tomó porque habrá presencia de aficionados visitantes, por lo que esa localidad será reorganizada antes de la apertura de la venta al público general.

Solo 30 hinchas pudieron ingresar a alentar al DIM en el estadio Atanasio Girardot para la final de Copa Colombia frente a Deportes Tolima / (Twitter: @DIM_Oficial).
La barra popular del Deportivo Independiente Medellín suele ubicarse en la grada norte del estadio Atanasio Girardot - crédito @DIM_Oficial/X

El cambio para los abonados de la tribuna norte

El club explicó en sus redes sociales que la boleta de la tribuna norte de los abonados quedará cancelada de manera automática. Sin embargo, los aficionados tendrán prioridad para elegir una nueva silla en la tribuna oriental, sin pagar un valor adicional, ya que la entrada está incluida en su abono.

Tu boleta de Norte queda cancelada automáticamente. Habilitamos una opción para que puedas elegir tu nueva ubicación en Oriental”, informó Atlético Nacional en el comunicado dirigido a sus abonados.

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El proceso estará disponible hasta el jueves 22 de octubre. Para seleccionar la nueva ubicación, los abonados deberán ingresar a Tribuna Verde, elegir la localidad oriental y digitar el documento de identidad registrado en el abono. Allí podrán escoger una de las sillas disponibles.

Esto va pasar con los abonados de la grada de norte de Atlético Nacional para el partido ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional
Esto va pasar con los abonados de la grada de norte de Atlético Nacional para el partido ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

Una vez seleccionada la ubicación, el aficionado deberá asociar la entrada a su cuenta de Quentro, la plataforma utilizada para gestionar el acceso digital a los partidos. El club indicó que este mecanismo busca ordenar la reubicación antes de que se habilite la venta general de boletería.

La presencia de hinchada visitante implica ajustes logísticos y de seguridad en las tribunas. Por eso, Atlético Nacional trasladará a sus abonados de las tribunas norte hacia la oriental para liberar espacios destinados a la distribución de los seguidores de Independiente Medellín.

Los precios de las entradas para el clásico

La boleta más costosa será la de Platea, con un valor total de $212.137, incluidos los cargos por servicio. Le seguirán Occidental Alta, que costará $139.282, y Occidental Baja, con un precio final de $127.497.

En Oriental Alta, los aficionados deberán pagar $78.212, mientras que Oriental Baja tendrá un valor de $71.784. Las localidades Norte y Sur costarán $48.213 cada una, luego de sumar el servicio de $3.213.

La entrada para Gramilla, destinada a personas con movilidad reducida, tendrá el mismo valor final de Norte y Sur: $48.213. El precio base para esta localidad será de $45.000, más el cargo de servicio.

Estos son los valores publicados por Atlético Nacional para el partido:

  • Platea: $198.000, más $14.137 de servicio; total $212.137.
  • Occidental Alta: $130.000, más $9.282 de servicio; total $139.282.
  • Occidental Baja: $119.000, más $8.497 de servicio; total $127.497.
  • Oriental Alta: $73.000, más $5.212 de servicio; total $78.212.
  • Oriental Baja: $67.000, más $4.784 de servicio; total $71.784.
  • Norte: $45.000, más $3.213 de servicio; total $48.213.
  • Sur: $45.000, más $3.213 de servicio; total $48.213.
  • Gramilla para movilidad reducida: $45.000, más $3.213 de servicio; total $48.213.
La tabla de los precios de boletería para el próximo clásico paisa - crédito Tribuna Verde
La tabla de los precios de boletería para el próximo clásico paisa - crédito Tribuna Verde

El clásico del domingo será el segundo cruce reciente entre Nacional y Medellín en octubre, después del duelo que disputaron el 14 de octubre por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Ahora volverán a encontrarse en la Liga BetPlay, con puntos importantes en juego durante la recta final de la fase todos contra todos.

La fecha 16 contempla este encuentro como uno de los principales partidos de la jornada. Nacional llegará al compromiso después de enfrentar a Deportivo Pasto el jueves 22 de octubre, mientras que Independiente Medellín buscará sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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