Gramilla de El Campín sigue siendo blanco de críticas: Daniel Torres afirmó que es “una de las peores”

Daniel Torres, uno de los capitanes de Santa Fe, criticó el estado de la cancha de El Campín - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La cancha del estadio El Campín en Bogotá continúa en medio de la polémica porque la recuperación del césped entró en debate entre las versiones de Sencia, operador del escenario deportivo, y las quejas de los jugadores en los últimos tres partidos disputados allí.

Ese es el caso de Daniel Torres, volante de Santa Fe, quien criticó la gramilla porque continúa suelta, una condición que pone en riesgo la integridad de los deportistas y el desarrollo de los encuentros profesionales, pese a que la Dimayor había dado su visto bueno desde el 17 de octubre.

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Por otro lado, Sencia continúa los trabajos para recuperar el césped en su totalidad, mientras se aproxima el concierto de Ryan Castro y aumenta la presión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), la Contraloría y la Personería de Bogotá para revisar el cumplimiento del contrato con la APP y las nuevas exigencias para el mantenimiento de la grama.

“Hoy puede ser que tengamos de las peores”

En rueda de prensa, el volante de los cardenales opinó acerca de cómo sintió la gramilla del estadio, pues en días pasados se conocieron las quejas de jugadores como Leonardo Castro, de Millonarios, sobre el mal estado de la cancha, mientras que el portero Javier Burrai debió pegar el césped porque en algunas partes se desacomodaba del piso.

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“Creo que el último partido que habíamos jugado había sido Cali. Hasta ese momento teníamos quizás la mejor grama de Colombia, espectacular, eso hay que reconocerlo. Hoy puede ser que tengamos de las peores, es algo que es claro”, dijo el mediocampista a los medios.

Santa Fe es uno de los equipos que más ha criticado a Sencia por el mantenimiento de la cancha - crédito Colprensa

Torres explicó que, antes de la preparación para el concierto de BTS, la cancha se veía en mejores condiciones para jugar, pero ahora es complicado para los futbolistas: “En ese momento, una grama que no tenía ningún cuestionamiento y hoy en día no es así, es algo que es la realidad y a lo que nos sometemos y sujetamos, porque no tenemos otra opción”.

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El volante de Santa Fe incluso habló acerca de un compañero que se lesionó, aunque no quiso culpar a la gramilla de El Campín por la situación: “Es difícil igual ser precavido, al fin y al cabo, son acciones que tomas, ver cómo pisas, cómo giras, es difícil, pero bueno, desafortunadamente Cristian Mafla se nos lesiona, pero creo que es más por la forma en que cae. Esperemos, Dios mediante, no lo suframos por el estado de la cancha y que pueda mejorar también”.

Santa Fe superó a Jaguares por 2-1 en El Campín por la Liga BetPlay -crédito Cristian Bayona/Colprensa

La versión de Sencia

Previo al partido entre Santa Fe y Jaguares del 21 de octubre, Sencia dio a conocer las condiciones del campo de juego para los partidos profesionales, como una medida de transparencia con los aficionados y quienes hacen seguimiento al estado de la gramilla en la capital.

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En ese momento, el operador indicó que todos los datos sobre el césped eran buenos, con calificaciones de “satisfactoria” y de “calidad excelente”, además de que la humedad del campo se encontraba en el 68,30%, que es considerada “media-alta”, por lo que era apta para jugar.

Momento en el que un empleado tuvo que ingresar a acomodar un pedazo de cespedón que se soltó - crédito Juan David Quintero/Instagram

Sin embargo, lo que se vio en el compromiso fue algo diferente porque una persona de logística, a mitad del encuentro, debió entrar para reacomodar un pedazo de la gramilla que se despegó del suelo, un problema que se ha visto desde el 13 de octubre, cuando la Dimayor canceló Millonarios vs. Once Caldas por la misma razón.

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Por el momento, la cancha ahora será preparada para el concierto de Ryan Castro, el 31 de octubre, que entregará el estadio el 3 de noviembre, cuando Millonarios reciba al América de Cali y desde ya hay expectativa de cómo quede la gramilla.