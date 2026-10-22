Colombia

Daniel Habif en Colombia: seis ciudades, ocho días y un cierre empresarial en Cartagena de Indias

El conferencista mexicano inicia su recorrido con "El Paso Final: Ascender World Tour 2026" en Colombia, el cual culminará el 29 de octubre como orador principal en la primera Cumbre de Empresarios Imparables

Video promocional de la gira de conferencias de Daniel Habif titulada Ascender World Tour. El material audiovisual muestra al conferencista sobre el escenario frente a los asistentes en diversos eventos, e incluye información sobre las presentaciones programadas para el 23 de octubre en Expofuturo, Pereira, y el 27 de octubre en el Club Los Lagos, Neiva.
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Daniel Habif arranca heste juves 22 de octre en Bogotá la etapa colombiana de “El Paso Final: Ascender World Tour 2026”, una gira de conferencias en vivo que recorrerá seis ciudades del país durante ocho días y cerrará el 29 de octubre en Cartagena de Indias como parte de la primera Cumbre de Empresarios Imparables por Colombia.

El conferencista y escritor mexicano se presentó esta noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de la capital colombiana con un formato que combina música en vivo, arte escénico y contenidos centrados en liderazgo personal, gestión del miedo y procesos de cambio. La propuesta se define como el tramo final de su espectáculo Ascender, con el que ha recorrido escenarios de América Latina, Estados Unidos y España.

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La gira pasará por Pereira, Cali, Medellín y Neiva antes del cierre en Cartagena

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Habif

Tras la apertura bogotana, el itinerario colombiano contempla cinco paradas adicionales. Mañana, 23 de octubre, Habif se presentará en Expofuturo, en Pereira. El 24, el turno será del Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali. Un día después, el 25 de octubre, la gira llegará al Teatro Universidad de Medellín. Tras una jornada de descanso, el recorrido se retomará el 27 de octubre en el Club Los Lagos de Neiva.

El cierre está programado para el 29 de octubre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde el mexicano será el invitado de honor de la 1.ª Cumbre de Empresarios Imparables por Colombia, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de la celebración de sus 111 años de trayectoria.

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La cumbre en Cartagena reunirá a empresarios y líderes con foco en innovación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Habif en Catagena

La cumbre empresarial que acogerá el tramo final de la gira se plantea como un punto de encuentro para empresarios, líderes y emprendedores con el objetivo de impulsar la innovación y generar oportunidades orientadas a transformar el panorama socioeconómico del país. Habif ocupará el rol de orador principal en ese foro, lo que marca una diferencia con las demás paradas del tour, centradas exclusivamente en el formato de conferencia motivacional.

La presentacion que el mexicano trae a Colombia aborda cuatro ejes temáticos: liderazgo y toma de decisiones, emprendimiento y visión de negocios, relaciones interpersonales y crecimiento espiritual vinculado a la resiliencia. Según la organización, los contenidos fueron diseñados para quienes atraviesan procesos de cambio y buscan herramientas prácticas para enfrentar desafíos cotidianos.

Habif construyó su carrera entre libros, escenarios y redes sociales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Habif

La trayectoria del conferencista se sostiene sobre tres pilares: la publicación de libros, los espectáculos en vivo y la producción de contenidos audiovisuales para plataformas digitales. Según su sitio oficial, estudió Administración y Artes Escénicas y cursa la licenciatura en Psicología en la Universidad Anáhuac.

Su producción editorial incluye los títulos Inquebrantables, Las trampas del miedo, Ruge y El amor no se ruega, se riega, publicado por la editorial Planeta. De acuerdo con la información difundida por su equipo, las obras superaron en conjunto un millón de copias vendidas, aunque no se dispone de un desglose público por título ni por mercado.

En el plano presencial, su organización indica que ofreció más de 500 conferencias en 170 ciudades de 30 países. Entre los recintos mencionados en su biografía oficial figuran el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el Radio City Music Hall de Nueva York, el Luna Park de Buenos Aires y el Movistar Arena de Bogotá.

La gira continuará en Guatemala, El Salvador y Chile durante noviembre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Habif

Una vez concluida la etapa colombiana, el Ascender World Tour 2026 tiene previstas presentaciones en Ciudad de Guatemala el 11 de noviembre, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias; en San Salvador el 12 de noviembre, en el Hotel Real InterContinental; y en Santiago de Chile el 15 de noviembre, en el Metropolitan Santiago. También aparece anunciada una fecha en Concepción, Chile, para el 16 de noviembre.

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