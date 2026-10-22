Colombia

Camacol lanzó dura crítica al Gobierno Petro por la crisis de vivienda: “Seguimos pagando los platos rotos”

Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, advirtió sobre la caída de la construcción, las dificultades para acceder a subsidios y el impacto en más de 120.000 familias que abandonaron la compra de su casa

El sur y suroccidente de Bogotá concentran las viviendas usadas más económicas en 2026, según Metrocuadrado.com - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Más de 120.000 familias habrían desistido de comprar casa después de la interrupción de Mi Casa Ya, de acuerdo con el presidente de Camacol - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
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La posibilidad de comprar casa propia se ha alejado para miles de hogares colombianos, en medio de las dificultades para acceder a subsidios y la reducción de la actividad constructora. El panorama preocupa al gremio, que advierte sobre las consecuencias económicas y sociales de una oferta insuficiente frente a la formación de nuevos hogares.

Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), atribuyó parte de esta situación a las decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro, especialmente por la interrupción de programas que facilitaban la compra de vivienda. Sus declaraciones se conocieron en una entrevista con Blu Radio durante el Congreso Colombiano de la Construcción, que se desarrolla en Cartagena.

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Petro atribuye la caída de la vivienda a tasas de interés y el presidente de Camacol, Guillermo Herrera la vincula al déficit fiscal- crédito Colprensa/Catalina Olaya /Juan Diego Cano
El dirigente gremial cuestionó las decisiones de la administración de Gustavo Petro y pidió recuperar una política de subsidios para facilitar la compra de vivienda - crédito Colprensa/Catalina Olaya /Juan Diego Cano

“Seguimos pagando los platos rotos de las malas decisiones del gobierno Petro”, afirmó el dirigente, quien cuestionó el manejo que recibió el sector durante el cuatrienio anterior y sostuvo que la construcción perdió protagonismo dentro de las prioridades económicas del país.

Herrera también criticó lo que considera una postura adversa hacia los empresarios y aseguró que el desmonte de Mi Casa Ya afectó a miles de familias que buscaban adquirir vivienda propia. Según explicó, el programa había beneficiado a más de 380.000 hogares antes de que se interrumpiera su funcionamiento.

La caída de la construcción y el impacto en los hogares

Las cifras presentadas por el dirigente gremial muestran la profundidad de las dificultades. El producto interno bruto (PIB) de edificaciones acumula 13 trimestres consecutivos de contracción, una situación que Herrera describió como una recesión “demasiado larga” y que, según advirtió, ya tiene consecuencias sobre el empleo.

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El presidente de Camacol señaló que, durante las dos décadas anteriores a la pandemia, la inversión del sector equivalía aproximadamente al 5% del PIB. Sin embargo, aseguró que al finalizar el gobierno anterior esa proporción había descendido al 2,8%. En el mismo periodo, las ventas de vivienda en Colombia disminuyeron 40%.

Para Herrera, la decisión de apartar la vivienda de las prioridades de crecimiento económico tuvo consecuencias que van más allá de las cifras de la industria. “Tal vez lo peor que hizo el gobierno anterior fue sacar a la vivienda de la agenda de crecimiento económico”, manifestó. El dirigente relacionó ese retroceso con decisiones que, a su juicio, estuvieron motivadas por razones ideológicas. “Es lamentable que por condiciones ideológicas hayan postrado algo que es de interés para la economía nacional”, expresó.

El Sistema General de Riesgos Laborales opera bajo un esquema de responsabilidad objetiva que prescinde de la culpa patronal - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El gremio propuso explorar fuentes de financiación como las regalías y los recursos de las cajas de compensación para ampliar el acceso a casa propia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto también se refleja en las familias que no pudieron completar la compra de un inmueble. Según Herrera, más de 120.000 hogares que ya habían comenzado a pagar la cuota inicial desistieron del proceso tras la interrupción del programa de subsidios.

El representante gremial pidió tener en cuenta las dificultades que enfrentaron esas personas después de comprometer sus recursos para adquirir una casa. En su balance, insistió en que la crisis debe evaluarse desde las consecuencias para quienes vieron frustrada esa posibilidad. “Esa es la realidad que heredamos del gobierno Petro”.

Presupuesto limitado y alternativas para recuperar los subsidios

La disponibilidad de recursos públicos representa otro obstáculo para reactivar las ayudas. Herrera sostuvo que el Gobierno actual enfrenta tanto las consecuencias fiscales de la administración anterior como los efectos del terremoto. Según indicó, el presupuesto de inversión asciende a 95 billones de pesos, pero solo entre 12 y 13 billones estarían libres de compromisos.

Para Fonvivienda, agregó, el presupuesto previsto para el próximo año supera ligeramente los 700.000 millones de pesos. Por eso, consideró razonable priorizar el ordenamiento de las cuentas públicas antes de exigir nuevas partidas. “No sería responsable salir a decir, oiga, denos plata para subsidios, cuando realmente la estrechez fiscal no alcanza para todas las necesidades que tiene el país”.

No obstante, defendió la necesidad de recuperar una política de subsidios cuando exista margen fiscal. La urgencia, explicó, también está relacionada con la diferencia entre la cantidad de hogares que se forman y las viviendas que comienzan a construirse. Cada año surgen unos 250.000 hogares en las ciudades colombianas, mientras se inicia la construcción de entre 100.000 y 110.000 viviendas. Para Herrera, mantener esa brecha puede agravar el déficit habitacional.

El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa
La crisis del sector de la vivienda en Colombia mantiene bajo presión a las constructoras y dificulta el acceso de miles de familias a una casa propia, en medio de la caída de las ventas y las limitaciones presupuestales para financiar subsidio - crédito Colprensa

“Hoy es un momento muy difícil para comprar, muy difícil”, afirmó. Según sus cálculos, con Mi Casa Ya siete de cada diez familias con dificultades para completar la cuota inicial podían acceder a una vivienda; actualmente, la proporción sería cercana a cuatro de cada diez.

Como alternativas, destacó los subsidios locales impulsados por alcaldes como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Char. De las 74.000 viviendas de interés social entregadas durante el último año, la mitad se concentró en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

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