Colombia

Investigan la muerte de un perro decapitado en Santander: la Alcaldía ofreció $5 millones de recompensa por información del caso

Habitantes de la vereda alertaron sobre lo ocurrido y las autoridades municipales habilitaron canales reservados para recibir información que contribuya al expediente judicial

La Alcaldía de Guadalupe, Santander, envió un mensaje a la comunidad en el que recuerda la importancia de denunciar el maltrato hacia los animales - crédito Alcaldía de Guadalupe / Facebook

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La Alcaldía de Guadalupe, en el sur de Santander, ofreció una recompensa de $5 millones por información que permita identificar a los responsables de la muerte de Toby, un perro que fue hallado sin cabeza en la vereda Centro Llano.

El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación tras la denuncia presentada por habitantes de la zona, que expresaron su rechazo por el hecho que motivó la intervención de la Administración Municipal.

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Una comisión de trabajadores se desplazó al lugar para recoger testimonios, verificar las circunstancias reportadas por los vecinos y orientar las primeras actuaciones institucionales.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Toby era un perro de compañía y su muerte es examinada como un posible caso de maltrato animal: “Estamos haciendo las indagaciones, las averiguaciones con el propósito de llegar a los responsables de este acto, que es muy rechazable” .

Patas de un perro negro apoyadas sobre un cartel de cartón en el suelo con el texto 'NO AL MALTRATO ANIMAL' en letras azules.
El pueblo entero pide justicia, pues aseguran que el animal fue asesinado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía pide apoyo de la comunidad para encontrar al señalado atacante

El secretario de Gobierno de Guadalupe, Óscar Galindo, informó que el municipio activó las averiguaciones iniciales luego de conocer la denuncia ciudadana. La intención es reunir elementos que ayuden a esclarecer lo sucedido en Centro Llano y a individualizar a las personas que pudieran estar involucradas.

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Del mismo modo, en la visita al lugar de los hechos, se informó que la recompensa será de hasta $5 millones para quienes entreguen información útil para que el proceso avance. Los habitantes pueden acudir a la Estación de Policía o a la Secretaría de Gobierno municipal, donde los datos serán recibidos bajo reserva de identidad, según indicó la Alcaldía.

El llamado está dirigido tanto a residentes de la vereda como a personas del casco urbano que hayan visto movimientos inusuales, conozcan antecedentes relacionados con el caso o cuenten con información sobre la muerte del animal. Sin embargo, las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar la difusión de acusaciones sin respaldo, pues pueden afectar la investigación y vulnerar garantías de terceros.

La Fiscalía tendrá que definir si existen elementos para abrir actuaciones penales y establecer las responsabilidades que correspondan. El avance del expediente dependerá, entre otros factores, de los testimonios, las verificaciones realizadas en el lugar y cualquier dato que pueda aportar la ciudadanía.

La Alcaldía dispuso hasta $5 millones para ubicar a quienes estarían detrás del hallazgo de un perro decapitado en una vereda del sur santandereano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Alcaldía dispuso hasta $5 millones para ubicar a quienes estarían detrás del hallazgo de un perro decapitado en una vereda del sur santandereano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Guadalupe, las autoridades mantienen abierto el llamado para recibir información relacionada con Toby mientras la Fiscalía adelanta las actuaciones orientadas a establecer las circunstancias de su muerte y determinar quiénes participaron en el hecho.

Este nuevo caso de maltrato animal sirve como ejemplo para recordar la necesidad de informar oportunamente las situaciones de violencia en contra de los animales, lo que permite que las entidades conozcan los hechos, investiguen y determinen si se configura una conducta sancionable.

En Colombia, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, endureció las medidas para sancionar actos de crueldad. La norma contempla penas de prisión y multas cuando se cause la muerte o lesiones que afecten gravemente la salud o integridad física de un animal, además de otras medidas administrativas.

La comunidad busca soluciones urgentes frente a la ausencia de respaldo institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La administración de Guadalupe pidió colaboración ciudadana tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por la muerte de un canino de compañía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante un posible episodio de maltrato animal, las personas pueden reportar lo ocurrido a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a las inspecciones de Policía o a las alcaldías, según las rutas dispuestas en cada municipio. Aportar fotografías, videos, ubicación precisa, fechas, datos de posibles testigos y descripciones de los hechos puede facilitar las verificaciones, siempre que la recolección de esos elementos no ponga en riesgo al denunciante.

También es importante que, si el animal requiere atención urgente, se contacte a las autoridades locales, organismos de protección animal o servicios veterinarios disponibles. La prioridad debe ser salvaguardar su integridad y dejar constancia de la situación para que pueda ser atendida por la justicia.

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