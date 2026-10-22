Colombia

Bombardeo contra el ELN en Cauca deja nueve muertos, entre ellos alias Marcos Pacífico

La ofensiva aérea en zona rural de El Tambo tuvo como blanco al frente José María Becerra; las autoridades verifican con pruebas forenses la identidad del presunto cabecilla guerrillero

Por los menos son 800 familias, corregimiento de Ortega, en el Cauca, que han tenido que salir corriendo de sus viviendas por temor a quedar en medio de una bala perdida o un bombardeo - crédito Ejército Nacional
Las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra un campamento del ELN en zona rural de El Tambo, Cauca - crédito Ejército Nacional
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Las Fuerzas Militares informaron que nueve integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron en un bombardeo realizado en El Tambo, Cauca, durante una operación dirigida contra el Frente de Guerra Suroccidental.

Entre los fallecidos estaría alias Marcos Pacífico, señalado como uno de los principales mandos de esa guerrilla en la región, aunque su identidad aún debe ser confirmada mediante cotejo decadactilar.

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La operación aérea se desarrolló en la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026 contra un campamento ubicado en zona rural de ese municipio. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el objetivo era afectar la estructura militar del ELN en el Pacífico colombiano y que el resultado preliminar fue la muerte de nueve presuntos integrantes de la organización.

Entre los abatidos estaría alias Marcos Pacífico, cuya identidad permanece pendiente de confirmación forense - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
Entre los abatidos estaría alias Marcos Pacífico, cuya identidad permanece pendiente de confirmación forense - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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