Esposa de Rodrigo Lara Restrepo compartió un sentido mensaje tras la carta de renuncia al Ministerio del Interior: “Me casé con un caballero”

María José Valenzuela respaldó públicamente a Rodrigo Lara Restrepo tras confirmarse su salida del Ministerio del Interior - crédito @mariajvalenzuelag/Instagram - @MinInterior/X

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María José Valenzuela, esposa del saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó públicamente la labor del líder tras oficializarse su salida del gabinete. A través de un mensaje publicado en Instagram, la mujer reaccionó al cierre de la gestión menos de cuatro meses del funcionario al frente de la entidad política.

La publicación incluyó la carta de renuncia que Lara Restrepo remitió al presidente Abelardo de la Espriella y, en el texto que acompañó la imagen del documento, Valenzuela compartió su apoyo personal e hizo una valoración sobre el trabajo desarrollado durante los más de 70 días de permanencia en el cargo.

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“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”, escribió María José Valenzuela en sus redes sociales.

En la misma publicación, la esposa de Lara Restrepo dirigió unas palabras directas al ahora exministro para cuestionar de forma reflexiva lo que vendrá en su trayectoria laboral. El mensaje cerró con una declaración de afecto hacia el exintegrante del gabinete ejecutivo: “Te quiero con toda mi alma y estoy profundamente orgullosa de ti. Si esto pudiste hacer en 76 días, ¿te imaginas todo lo que puedes lograr?”.

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“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero”, escribió María José Valenzuela en Instagram tras la salida de su esposo del gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @mariajvalenzuelag/Instagram

La reacción familiar se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en su cuenta de X la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado a la cabeza del Ministerio del Interior en la noche del 21 de octubre. El mandatario confirmó el cambio institucional en reemplazo de Lara Restrepo sin detallar públicamente las razones de la decisión.

Esta fue la carta de renuncia de Rodrigo Lara Restrepo

Lo llamativo del caso es que el relevo en la cartera política se dio horas después de que se conociera la caída del Presupuesto General de la Nación 2027, por más de $634 billones, por una falla en forma. La situación generó malestar en el alto Gobierno debido al impacto del trámite presupuestal.

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En su carta de renuncia con fecha del 22 de octubre de 2026, Rodrigo Lara Restrepo aclaró la postura del Ministerio del Interior frente al inconveniente surgido con el proyecto presupuestal; allí resaltó la división de funciones entre los despachos del gabinete.

“Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Esa tarea, como lo sabe todo el país político, corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, argumentó Lara Restrepo en el documento.

La salida de Rodrigo Lara se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En el mismo escrito dirigido al jefe de Estado, Lara Restrepo puso a disposición su equipo para realizar el traspaso formal de la información administrativa y legislativa con el nuevo titular designatorio.

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“Me pongo a su disposición, y a la de quien sea designado para sucederme, para adelantar un proceso de empalme ordenado y entregar de manera completa la información sobre los asuntos en curso del Ministerio”, añadió en la carta.

A lo largo del documento de nueve páginas, el exministro detalló un balance de diez puntos sobre las tareas ejecutadas en 76 días. Entre las ejecutorias, destacó la supresión de 557 contratos de prestación de servicios, la devolución de $103.000 millones al Ministerio de Hacienda y la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social.

Lara Restrepo también mencionó la radicación de la norma denominada Ley Antimermelada para regular la transparencia legislativa y los avances en la reforma a la consulta previa. Asimismo, enumeró acciones en la atención de emergencias por el terremoto en Chocó y los incendios forestales en Tolima y Villa de Leyva.

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El saliente ministro agradeció al presidente De la Espriella por la oportunidad brindada y reiteró su compromiso de respaldo a las iniciativas del poder ejecutivo: “Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno. Trabajé en armonía con mis colegas del gabinete, entre quienes encontré personas maravillosas, y serví a mi patria con inmenso amor y compromiso”.

Ahora, Alejandro Ordóñez Maldonado iniciará la recepción de la información del Ministerio del Interior en los próximos días. El nuevo ministro asumirá las relaciones con el Congreso de la República, la coordinación con las entidades territoriales y el seguimiento a los proyectos presentados ante el legislativo.

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